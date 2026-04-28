മാസ് ആക്ഷൻ സ്‌പൈ ത്രില്ലര്‍! പേട്രിയറ്റ് സെന്‍സറിങ് പൂര്‍ത്തിയായി; ചിത്രം മെയ് 1 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍

പേട്രിയറ്റ് റിലീസിനെത്തുന്നത് മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിലൊന്നായി.

Patriot Gets U/A Rating, Set for Theatrical Release (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 12:26 PM IST

രാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വമ്പന്‍ റിലീസ് ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് സെന്‍സറിങ് പൂര്‍ത്തിയായി. മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് സെന്‍സറിങ് ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് യു/ എ16+ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചത്.

മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ 25 സെക്കന്‍ഡാണ് പേട്രിയറ്റിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം. മെയ് 1 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. മേയ് ഒന്നിന് രാവിലെ 9.15-നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യപ്രദർശനം.

18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിച്ചെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്‍റെതായി ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററിനും ടീസറിനും ട്രെയിലറിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സിനിമാ പ്രേമികളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്.

മലയാള സിനിമകണ്ട ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിൽ ഒന്നായാണ് ചിത്രം ആഗോള തലത്തിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മാസ് ആക്ഷൻ സ്‌പൈ ത്രില്ലറായാണ് ചിത്രമെത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രേവതി, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരും പ്രധാനവേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പേട്രിയറ്റിന്‍റെ പ്രമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി അടുത്തിടെ ജിയോഹോട്സ്റ്റാറിലൂടെ പുറത്തുവന്ന, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, മഹേഷ് നാരായണൻ, സുഷിൻ ശ്യാം, രാജീവ് മേനോൻ, പ്രകാശ് വർമ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചാറ്റ് ഷോ വളരെയധികം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

അതേസമയം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിനെ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്ന നിര്‍ദേശം മമ്മൂട്ടിയുടേതായിരുന്നു. വമ്പന്‍ റീച്ച് ലഭിക്കാനായി അന്യഭാഷയില്‍ നിന്ന് വലിയ താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ തന്നെയുള്ള പ്രതിഭകളെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതായിരുന്നു തന്‍റെ നിര്‍ദേശമെന്ന് മമ്മൂട്ടി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയതാരങ്ങള്‍ ഒത്തുചേരുന്നത് സിനിമയുടെ മാറ്റു കൂട്ടുമെന്നും മമ്മൂട്ടി ചാറ്റ് ഷോയ്ക്കിടെ മമ്മൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പേട്രിയറ്റ് നിർമിക്കുന്നത്. സി.ആർ. സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആർ. സലിം, സുഭാഷ് ജോർജ് മാനുവൽ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാണം. സി.വി. സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്‌ണ്‍ എന്നിവര്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരുമാണ്.

ഛായാഗ്രഹണം: മാനുഷ് നന്ദൻ, സംഗീതം: സുഷിൻ ശ്യാം, എഡിറ്റിങ്: മഹേഷ് നാരായണൻ, രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനേഴ്‌സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഡിക്സൺ പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ്: സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിന്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട്: വൈശാഖ് പി.വി, മേക്കപ്പ്: രഞ്ജിത് അമ്പാടി, വരികൾ: അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം: ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, നൃത്തസംവിധാനം: ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫാന്റം പ്രവീൺ, സ്റ്റിൽസ്: നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്‌സ്: ഫയർ ഫ്‌ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡന്റ് വിഎഫ്എക്‌സ്, ഫാന്റം വിഎഫ്എക്‌സ്, പിക്ടോറിയൽ വിഎഫ്എക്‌സ്, ബൈനറി സർക്കസ്, ഡി.ഐ. കളറിസ്റ്റ്: ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയ്‌സ്‌തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡിജിറ്റൽ പിആർ: വിഷ്ണു സുഗതൻ, പി ആർ ഒ: വൈശാഖ് സി. വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

