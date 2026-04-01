ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം! പേട്രിയറ്റ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത് വൈകും; റിലീസ് തിയതി മാറ്റി
ഇന്ത്യന് സിനിമ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ത്രില്ലറുകളിലൊന്നാവും പേട്രിയറ്റ് എന്നാണ് ടീസര് നല്കുന്ന സൂചന.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 11:02 AM IST
സിനിമാസ്വാദകര് ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിനായുള്ള പ്രതീക്ഷയും വലുതാണ്. എന്നാല് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിയെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തു വരുന്നത്.
നേരത്തെ ഏപ്രില് 23 നായിരുന്നു സിനിമയുടെ ആഗോളതല റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആ തിയതിയിലാണ് ഇപ്പോള് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിര്മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ് ആണ് റിലീസ് തിയതി മാറ്റിയെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുത്താണ് വമ്പന് താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിയത്.
ആന്റോ ജോസഫ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലെ വാക്കുകള്
"പേട്രിയറ്റ് നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തില് എത്തിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങള് എന്നാല് നിനച്ചിരിക്കാതെ സംഭവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദം മൂലം ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഏപ്രില് 23 ല് നിന്നും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റുകയെന്നത് അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ റിലീസ് തിയതി നാളെ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും എന്നിവരുടെ ഒഫീഷ്യല് സോഷ്യല് മീഡിയ പേജുകളിലൂടെ പുറത്ത് വിടും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും തുടര്ന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", ആന്റോ ജോസഫ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യന് സിനിമ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ത്രില്ലറുകളിലൊന്നാവും പേട്രിയറ്റ്. രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ചിത്രം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസറാണ് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനം അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. സുഷിന് ശ്യാമിന്റെ സംഗീതത്തില് പിറന്ന ഗാനരംഗത്തില് ദര്ശന രാജേന്ദ്രനും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനുമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
ചിത്രത്തിന്റെ രചന സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണന്റേതാണ്. കൊച്ചി, ശ്രീലങ്ക, ലണ്ടന്, അബുദബി, അസര്ബൈജാന്, തായ്ലന്ഡ്, വിശാഖപട്ടണം, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്
ട്വന്റി-20 യ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരോടൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും, മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
സുഷിന് ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മനുഷ് നന്ദൻ ആണ് ഛായാഗ്രാഹകന്. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാര്ട്ണര്.
Read More:
1. അവര് ഫൈറ്റ് തുടങ്ങി മക്കളേ…, ഇനി കാണാന് പോകുന്നതാണ് പൊടിപൂരം; പേട്രിയറ്റ് സെക്കന്റ് ലുക്ക് എത്തി
Read More:
2. പേട്രിയറ്റിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനമെത്തി; കേള്ക്കാന് ഇമ്പമുള്ള പ്രണയഗാനം! എന്തൊരു മനോഹരമാണ്…