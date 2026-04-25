താരങ്ങളെയല്ല, കഴിവിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്; പേട്രിയേറ്റ് മലയാളത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി

ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് മൾട്ടി സ്‌റ്റാർ ചിത്രമായ പേട്രിയേറ്റ് മെയ് ഒന്നിനാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നയൻതാര തുടങ്ങിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

Patriot movie press meet (ETV Bharat)
Published : April 25, 2026 at 6:59 AM IST

എറണാകുളം: മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് പേട്രിയേറ്റ്. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം മെയ് ഒന്നിന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസിനു മുന്നോടിയായി താരങ്ങളും അണിയറപ്രവർത്തകരും കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, തെന്നിന്ത്യൻ നായിക നയൻതാര തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. ആൻ്റോ ജോസഫാണ് ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഗ്രേസ് ആൻ്റണി, രേവതി, സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. പുതിയ തെലുങ്ക് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫഹദ് ഫാസിൽ ഹൈദരാബാദിലാണ്. സെലിബ്രിറ്റി ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹൻലാൽ അമേരിക്കയിലുമാണ്. ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇരുവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്.

കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്‌ മീറ്റിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

മലയാളത്തിലെ വലിയ താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. എന്നാൽ ഇതൊരു മാസ് മസാല കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയല്ലെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രധാന താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പതിവ് രീതികളുണ്ട്. പിന്നീട് ഇവർ ഒന്നിച്ച് പ്രധാന ശത്രുവിനെ നേരിടും. ഈ സ്ഥിരം ഫോർമുലയല്ല പേട്രിയേറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മമ്മൂട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

മോഹൻലാലിൻ്റെയും തൻ്റെയും താരമൂല്യത്തേക്കാൾ അഭിനയത്തിനാണ് സിനിമ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. പൂർണ അർഥത്തിൽ കഥാപാത്രമായി മാറാനുള്ള കഴിവാണ് ചിത്രം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിപ്രസരമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം. ടെക്നോളജിയുടെ ദുരുപയോഗം സാധാരണക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മാതൃകയാകുന്ന ചിത്രം

സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് പേട്രിയേറ്റ് മികച്ചൊരു മാതൃകയാകുമെന്നും മമ്മൂട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉയർന്ന ക്യാൻവാസിലുള്ള ഇത്തരം സിനിമകൾ നിർമിക്കാൻ നിർമാതാക്കൾക്ക് ഇത് വലിയ പ്രചോദനമാകും. ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എക്കാലവും നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. വമ്പൻ താരങ്ങളെ മാത്രം അണിനിരത്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഷോ അല്ല പേട്രിയേറ്റ്.

ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാനും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു കൂറ്റൻ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ പുതിയ കാലത്തെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ തീർത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മികച്ച കഥയും പ്രകടനവുമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടത്. ഇതൊരു മസാല സിനിമ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങരുതെന്നും അവർ നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ ആഗ്രഹമാണ് പേട്രിയേറ്റ് പോലൊരു ചലച്ചിത്രം സാധ്യമാക്കിയതെന്നും മമ്മൂട്ടി വിശദീകരിച്ചു.

സിനിമയുടെ ആശയം രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു പ്ലോട്ട് ഡ്രിവൺ സബ്ജക്ട് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ പറഞ്ഞു. സിനിമയുടെ കഥാപരിസരം വളരെ വലുതാണ്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വലിയ ആഴമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും ഈ ചിത്രത്തിനായി സമീപിച്ചത്.

Patriot movie poster (ETV Bharat)

വമ്പൻ താരങ്ങളെ വെച്ച് വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയല്ല ഈ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങിയത്. മമ്മൂട്ടിയോടാണ് സിനിമയുടെ ആശയം ആദ്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് മോഹൻലാലിലേക്ക് എത്തിയത്. സിനിമയുടെ സെൻസറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകം പരിഹരിച്ചതായും മഹേഷ് നാരായണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം പൂർണമായും സാങ്കല്പികമാണ്. എന്നാൽ സമകാലിക സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ തിരക്കഥയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ മുൻപ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇത്തരം സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്. അത് തൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം ശൈലിയാണെന്നും സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൻ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പേട്രിയേറ്റ് സിനിമയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

