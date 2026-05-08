ചേസിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ചത് പുതു പുത്തന്‍ കാര്‍; പേട്രിയറ്റ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറത്ത്

18 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്.

Published : May 8, 2026 at 11:36 AM IST

മ്മൂട്ടി- മോഹന്‍ലാല്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണന്‍ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. തിയേറ്ററില്‍ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറത്ത്. പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്ത രംഗങ്ങളും കാഴ്‌ചകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ കാര്‍ ചേസ് രംഗം പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ത്രസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ രംഗമാണ് ഇപ്പോള്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സഫാരി കാറിലുള്ള തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും ചേസിങ്ങുമൊക്കെ വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഇതോടൊപ്പം ക്ലൈമാക്‌സ് രംഗത്തിലെ കാറപകടവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്‌തതാണ്.

വി എഫ്‌ എക്‌സിന്‍റെ അമിത ഉപയോഗമില്ലാതെ പ്രായോഗികമായ വിദ്യകളിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പുതിയ കാര്‍ ആണ് ചേസിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും.

കേരളത്തില്‍ ഹൗസ് ഫുള്ളായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം മെയ് 1 നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. 18 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിച്ചെത്തിയത് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഈ ചിത്രം കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ചിത്രത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇരുവരും കാഴ്‌ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ കാന്‍വാസില്‍ മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനവും എഡിറ്റിങ്ങും നിര്‍വഹിച്ച ഈ ചിത്രം ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും മികച്ച കലക്ഷനാണ് നേടുന്നത്.

ഡോക്‌ടര്‍ ഡാനിയല്‍ ജെയിംസ്, കേണല്‍ റഹീം നായിക് എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് ബിഗ് എം ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

ബുക്ക് മൈഷോയിലും ട്രെന്‍ഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ് ചിത്രം. കേരളത്തിന് പുറമെ അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടന്‍. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഗള്‍ഫ് തുടങ്ങിയ വിദേശ മാര്‍ക്കറ്റുകളിലും വമ്പന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്.

മോഹന്‍ലാല്‍, മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്നീ താരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ പുറമെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ഫഹദ് ഫാസില്‍, നയന്‍താര, രാജീവ് മേനോന്‍, രേവതി, ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍, ഗ്രേസ് ആന്‍റണി എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

125 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് പേട്രിയറ്റിന്‍റെ നിര്‍മാണ ബജറ്റ് എന്നാണ് സൂചന. ആന്‍റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്. സി.ആർ. സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആർ. സലിം, സുഭാഷ് ജോർജ് മാനുവൽ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാണം നിർവഹിക്കുന്നത്.

സി.വി. സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം ഗൾഫിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. സുഷിന്‍ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാനുഷ് നന്ദന്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. വലിയ ദൃശ്യ വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം - മാനുഷ് നന്ദൻ, സംഗീതം - സുഷിൻ ശ്യാം, എഡിറ്റിംഗ് - മഹേഷ് നാരായണൻ, രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനര്‌സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -ഡിക്സൺ പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിന്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്‌സ് - അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫാന്റം പ്രവീൺ, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്‌സ് - ഫയർ ഫ്‌ളൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡന്റ് വിഎഫ്എക്‌സ്, ഫാന്റം വിഎഫ്എക്‌സ്, പിക്ടോറിയൽ വിഎഫ്എക്‌സ്, ബൈനറി സർക്കസ്, ഡിഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്‌സ്‌തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡിജിറ്റൽ പിആർ: വിഷ്ണു സുഗതൻ, പിആർഒ: വൈശാഖ് സി. വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആൻ മെഗാ മീഡിയ ആണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിച്ചത്.

