'എന്താ പെര്‍ഫോമന്‍സ്'!പേട്രിയറ്റ് കണ്ട് കുത്തിത്തിരിപ്പുമായി പ്രകാശ് വര്‍മ; വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും

മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നത്.

MOHANLAL MAMMOOTTY MOVIE PATRIOT MOVIE MOHANLAL PATRIOT LEGENDS HANGOUT CHAT SHOW
Patriot Legends Hangout (Jio Hotstar Malayalam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 1:30 PM IST

മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ബിഗ് സ്‌ക്രീനില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ അത് വലിയ രീതിയില്‍ ആരാധകര്‍ ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഇരുതാരങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിന്‍റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്‍. മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പേട്രിയറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പതിനെട്ട് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ താരങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്.

മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹന്‍ലാലിനും പുറമെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ഫഹദ് ഫാസില്‍, നയന്‍താര, രേവതി, ദര്‍ശന രാജേന്ദജ്രന്‍, ഗ്രേസ് ആന്‍റണി തുടങ്ങി വമ്പന്‍ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ട്വന്‍റി- ട്വന്‍റി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വലിയ താരനിര അഭിനയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

മെയ് ഒന്നിനാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. പേട്രിയറ്റിന്‍റെ പ്രമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി താരങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചെത്തിയ 'ലെജൻഡ് ഹാങ്ഔട്ട്' എന്ന ചാറ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. പ്രകാശ് വര്‍മയാണ് ചാറ്റ് ഷോ സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. 51മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഈ ചാറ്റ് ഷോ വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മോഹന്‍ലാല്‍, മമ്മൂട്ടി, ഫഹദ് ഫാസില്‍, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, മഹേഷ് നാരായണന്‍, സുഷിന്‍ ശ്യാം എന്നിവരുള്‍പ്പെടുന്ന ചാറ്റ് ഷോയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശ് വര്‍മ തന്നെയാണ് അവതാരകനായും എത്തിയത്.

താൻ സിനിമ മുഴുവനും കണ്ടുവെന്ന് പ്രകാശ് വർമ ചാറ്റ് ഷോയിൽ മോഹൻലാലിനോടും മമ്മൂട്ടിയോടും പറയുന്നുണ്ട്. മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഉള്‍പ്പെടെ സിനിമ കണ്ടോയെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് പ്രകാശ് വര്‍മയോട് ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ചും കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെയും ഫഹദ് ഫാസിലിന്‍റെയുമൊക്കെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രകാശ് വര്‍മ പറയുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഈ സമയത്തെ പ്രകാശ് വർമയുടെ മുഖം ഫോണിൽ മോഹൻലാൽ ഇടയ്ക്കിടെ പകര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

ഈ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സംവിധായകന്‍ മഹേഷ് നാരായണനും ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്ന സുഷിന്‍ ശ്യാം കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പ്രകാശ് വര്‍മ ചിത്രം കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്നതോടെ മഹേഷ് നാരായണനും ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

രസകരമായതും ചിരിയുണർത്തുന്നതുമായ ഒട്ടേറെ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവര്‍ പേട്രിയറ്റിന്‍റെ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത്.

ചാറ്റ് ഷോയില്‍ മമ്മൂട്ടി മോഹന്‍ലാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകള്‍

''ഇതിന്‍റെ കഥ മഹേഷ് എന്നോടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. കേട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ഇതൊരു വലിയ സിനിമയാണെന്നും അത് അനുസരിച്ച് ബജറ്റും സ്റ്റാര്‍ കാസ്റ്റും വേണമെന്ന് മനസിലായി. വലിയൊരു സിനിമയായതിനാല്‍ നാഷണല്‍ റീച്ച് കിട്ടാന്‍ പുറത്ത് നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്‌താലോ എന്ന് മഹേഷ് ചോദിച്ചു. എന്തിനാ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാള്‍, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. മഹേഷാണ് ലാലുവിന്‍റെ അടുത്ത് പോയത്. ലാലു അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പടം ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നീട് മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ വേണം", മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. മോഹന്‍ലാല്‍ പേട്രിയറ്റിലേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചത്.

മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന 56-ാമത്തെ ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. പരസ്‌പരം ബഹുമാനിക്കുകയും ഹൈപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടിയേയും മോഹന്‍ലാലിനേയും ആരാധകര്‍ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ്. ഇത് മറ്റ് ഇന്‍ഡസ്‌ട്രികള്‍ക്ക് മാതൃകയാണെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നു. അതേസമയം ചിത്രത്തിലെ നായകന്മാര്‍ ഫഹദ് ഫാസിലും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ആണെന്നും തനിക്കും ലാലിനും കുറച്ചേ സീനുള്ളൂവെന്നും മമ്മൂട്ടി രസകരമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.

ചിത്രത്തിൽ റൊമാൻസും ഫൈറ്റും പാട്ടുമെല്ലാമുള്ളത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണെന്നും കിടിലൻ ഡയലോഗുകളുള്ളത് ഫഹദ് ഫാസിലിനാണെന്നും അതിനാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പേട്രിയറ്റിലെ നായകന്മാരെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. തനിക്കും മോഹൻലാലിനും കുറച്ച് സീനുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ശക്തരായ നാല് സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ യുഎസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് മോഹൻലാൽ പറയുന്നുണ്ട്. വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസായതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണാമല്ലോ എന്ന് മമ്മൂട്ടി ഇതിന് മറുപടിയും നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം കാണാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശയും മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കുവച്ചു. ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നും ബിഗ് എംസ് പറഞ്ഞു.

പേട്രിയറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് മുതൽ സിനിമ ഒരുക്കുന്നതിന് ഇടയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ അഭിനേതാക്കളും സംവിധായകനും ഈ ചാറ്റ് ഷോയില്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സുഷിന്‍ ശ്യാമിന്‍റെ സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും താരങ്ങളും സംവിധായകനുമൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചാറ്റ് ഷോ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്‍.

