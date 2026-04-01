ETV Bharat / entertainment

'പേട്രിയറ്റ്' പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക മേയ് ഒന്നിന്

ആഗോളതല റിലീസ് ഏപ്രില്‍ 23 നായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്

Movie Poster (Instagram/mammootty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പേട്രിയറ്റ്' മേയ് ഒന്നിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍മാരായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും തങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സിനിമാസ്വാദകര്‍ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ പേട്രിയറ്റിൻ്റെ ആഗോളതല റിലീസ് ഏപ്രില്‍ 23 നായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീടത് മാറ്റിയതായി അറിയിച്ചതോടെ സിനിമാസ്വാദകരും ആശങ്കയിലായി.

നിര്‍മാതാവ് ആന്‍റോ ജോസഫ് ആണ് റിലീസ് തിയതി മാറ്റിയെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുത്താണ് വമ്പന്‍ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്. "പേട്രിയറ്റ് നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങള്‍, എന്നാല്‍ നിനച്ചിരിക്കാതെ സംഭവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദം മൂലം ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഏപ്രില്‍ 23 ല്‍ നിന്നും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റുകയെന്നത് അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്", ആന്‍റോ ജോസഫ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്‌പൈ ത്രില്ലറുകളിലൊന്നാവും പേട്രിയറ്റ്. രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും ധീരതയുടെയും കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ചിത്രം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസറാണ് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനം അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. സുഷിന്‍ ശ്യാമിന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ പിറന്ന ഗാനരംഗത്തില്‍ ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രനും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനുമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ചിത്രത്തിൻ്റെ രചന സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ്റേതാണ്. കൊച്ചി, ശ്രീലങ്ക, ലണ്ടന്‍, അബുദബി, അസര്‍ബൈജാന്‍, തായ്ലന്‍ഡ്, വിശാഖപട്ടണം, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. ട്വന്‍റി-20 യ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരോടൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻ‌താര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും, മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

സുഷിന്‍ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മനുഷ് നന്ദൻ ആണ് ഛായാഗ്രാഹകന്‍. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാര്‍ട്‌ണര്‍.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.