ബോക്സ് ഓഫിസില് കത്തിക്കയറി പേട്രിയറ്റ്; ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ചു! മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന് കലക്ഷന്
കേരളത്തില് ഹൗസ്ഫുള്ളായി പേട്രിയറ്റ് പ്രദര്ശനം തുടരുന്നു. ചിത്രം റിലീസായി മൂന്നാം ദിവസം അന്പത് കോടിയും കടന്ന് ബോക്സ് ഓഫിസില് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 10:24 AM IST
മമ്മൂട്ടി- മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് മികച്ച വിജയം നേടി തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറുന്നു. പ്രഖ്യാപന സമയം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയും കാത്തിരുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
മെയ് 1 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ പേട്രിയറ്റ് ആദ്യ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് 50 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തില് 63.61 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ചിത്രം റിലീസായി മൂന്നാം ദിവസത്തില് മൊത്തം 2,229 ഷോകളിലായി 5.59 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തില് നിന്ന് മാത്രമായി വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 25.11 കോടി രൂപയാണ്. നെറ്റ് കലക്ഷന് 21.65 കോടി രൂപയുമാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രമായി 9 കോടി രൂപയും വിദേശ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 38.50 കോടി രൂപയുമാണ്. ആദ്യദിനം 29 കോടിയിലധികമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളില് നിറഞ്ഞോടുന്ന പേട്രിയറ്റ് വാരാന്ത്യത്തില് സെക്കന്റ് ഷോയ്ക്ക് മാത്രം 175 അധിക പ്രദര്ശനമാണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തത്. കേരളത്തില് ഹൗസ്ഫുള്ളായി തുടരുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്നത് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും 18 വര്ഷത്തിന് ശേഷം ഒന്നിച്ചെത്തിയെന്നത് തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തില് ഇരുവരുടെയും വമ്പന് പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
മഹേഷ് നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം വലിയ ക്യാന്വാസിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടര് ഡാനിയല് ജെയിംസ്(മമ്മൂട്ടി), കേണല് റഹീം നായിക്(മോഹന്ലാല്) എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ബിഗ് സ്ക്രീനില് നിറഞ്ഞാടുന്നത്. ഈ ബിഗ് എമ്മുകള് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചപ്പോള് ആരാധകര് അത് ആഘോഷമാക്കുകയാണ്.
ബുക്ക് മൈഷോയിലും ട്രെന്ഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ് ചിത്രം. കേരളത്തിന് പുറമെ അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടന്. ഓസ്ട്രേലിയ, ഗള്ഫ് തുടങ്ങിയ വിദേശ മാര്ക്കറ്റുകളിലും വമ്പന് ബോക്സ് ഓഫിസ് പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാല്, മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്നീ താരങ്ങള്ക്ക് പുറമെ പുറമെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, ഫഹദ് ഫാസില്, നയന്താര, രാജീവ് മേനോന്, രേവതി, ദര്ശന രാജേന്ദ്രന്, ഗ്രേസ് ആന്റണി എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
125 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് പേട്രിയറ്റിന്റെ നിര്മാണ ബജറ്റ് എന്നാണ് സൂചന. ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്. സി.ആർ. സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആർ. സലിം, സുഭാഷ് ജോർജ് മാനുവൽ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാണം നിർവഹിക്കുന്നത്.
സി.വി. സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം ഗൾഫിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. സുഷിന് ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാനുഷ് നന്ദന് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. വലിയ ദൃശ്യ വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് നല്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം - മാനുഷ് നന്ദൻ, സംഗീതം - സുഷിൻ ശ്യാം, എഡിറ്റിംഗ് - മഹേഷ് നാരായണൻ, രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനര്സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -ഡിക്സൺ പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിന്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് - അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫാന്റം പ്രവീൺ, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് - ഫയർ ഫ്ളൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡന്റ് വിഎഫ്എക്സ്, ഫാന്റം വിഎഫ്എക്സ്, പിക്ടോറിയൽ വിഎഫ്എക്സ്, ബൈനറി സർക്കസ്, ഡിഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡിജിറ്റൽ പിആർ: വിഷ്ണു സുഗതൻ, പിആർഒ: വൈശാഖ് സി. വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആൻ മെഗാ മീഡിയ ആണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിച്ചത്.