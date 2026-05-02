തിയേറ്ററില്‍ നിറഞ്ഞാടി മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും! ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും വമ്പന്‍ കുതിപ്പ്; പേട്രിയറ്റ് ആദ്യദിനം നേടിയത്

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 10:37 AM IST

സിനിമാസ്വാദകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയും കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു പേട്രിയറ്റ്. മലയാളത്തിന്‍റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പും അത്രത്തോളമായിരുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ യുഗത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഫോണിലെ ചതിക്കുഴിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് മഹേഷ് നാരായണന്‍ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രം പറഞ്ഞുപോകുന്നത്. സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണില്‍ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ക്ലിക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം മാറി മറിയുന്ന കഥ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയമായി വന്നത്. സാധാരണക്കാരന്‍റെ പണവും സ്വകാര്യതയുമൊക്കെ നഷ്‌ടപ്പെടുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന് പോലും ഇവ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കോർപറേറ്റ് ഭീമന്മാർ സാധാരണക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ ‘പേട്രിയറ്റ്’ എന്ന സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നത്.

സാധാരണക്കാരന്‍റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫോണുകളിലൂടെയും ലാപ്ടോപ്പുകളിലൂടെയും നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്ന ഒരു പോരാളിയുടെ സ്പൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണിത്. വമ്പന്‍ ഹൈപ്പോടെ എത്തിയ പേട്രിയറ്റ് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.

ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍

ആദ്യദിനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 9.80 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. റിലീസ് ദിനത്തില്‍ ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് ചിത്രം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 29.37 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 11.37 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 18 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

വരും ദിവസങ്ങളിലും വാരാന്ത്യത്തിലും മികച്ച കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരും ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയിലെ മറ്റു പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഏകദേശം 125 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് പേട്രിയറ്റിന്‍റെ നിര്‍മാണ ചെലവ് എന്നാണ് വിവരം.

എമ്പുരാന്‍റെ പേരിലാണ് കേരളത്തില്‍ ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള റെക്കോര്‍ഡ് ഓപണിം​ഗ്. 14.07 കോടി ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിന കേരള കളക്ഷന്‍. അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തില്‍ ആദ്യ ​ദിനം 12 കോടി നേടിയ വിജയ് ചിത്രം ലിയോ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.

ഡിജിറ്റല്‍ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്കായ ഒരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയം തന്നെയാണ് മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്‍റെ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിന്‍റെ ഗുണവും ദോഷവുമൊക്കെ സംവിധായകന്‍ ഇതില്‍ എടുക്കു പറയുന്നുണ്ട്. മികച്ച രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചില ഹോളിവുഡ് സിനിമകളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന അതേ രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊച്ചി, ശ്രീലങ്ക, ലണ്ടന്‍, അബുദബി, അസര്‍ബൈജാന്‍, തായ്ലന്‍ഡ്, വിശാഖപട്ടണം, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഇതൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര നിലവാരം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.വലിയ കാന്‍വാസില്‍ മികച്ച ഉള്ളടക്കത്തോടെയും സാങ്കേതിക മികവോടെയുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ, ആർട്, മ്യൂസിക്, ആക്‌ഷൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്നുമെച്ചം.

സംവിധാനത്തിനു പുറമെ തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, എഡിറ്റിങ് എന്നിവ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതും മഹേഷ് നാരായണനാണ്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആണ് സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം.

ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്. ചിത്രത്തിലെ ദൃശ്യ ഭംഗിയെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നു തന്നെയാണ്.

ട്വന്‍റി-20 യ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ വലിയ താരനിര അണിനിരന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻ‌താര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും, മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് പുറമെ രേവതി, ഗ്രേസ് ആന്റണി, ഗീതി സംഗീത, ശ്രീപാർവതി, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറിൻ ഷിഹാബ്, നയൻതാര എന്നിവരുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ആണ് പുറത്തു വന്നത്.

സുഷിന്‍ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മനുഷ് നന്ദൻ ആണ് ഛായാഗ്രാഹകന്‍. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാര്‍ട്‌ണര്‍.

ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. സി.ആർ. സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആർ.സലിം, സുഭാഷ് ജോർജ് മാനുവൽ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാണം . സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.

