"കുറച്ച് നാളായുള്ള ആഗ്രഹം..എന്നാല് തീര്ത്തും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞത്", ദിലീഷ് പോത്തനും ഡോണ് പാലത്തറയ്ക്കും ഒപ്പം പാര്വതി തിരുവോത്ത്
ഡോണ് പാലത്തറ രചനയും സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില് നായികയാകാനൊരുങ്ങി പാര്വതി തിരുവോത്ത്. ദിലീഷ് പോത്തനും സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാദ്യമായാണ് ഡോണ് പാലത്തറയ്ക്കും ദിലീഷ് പോത്തനുമൊപ്പം പാര്വതി എത്തുന്നത്.
Published : October 27, 2025 at 1:47 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം പാർവതി തിരുവോത്ത് ഇനി ഡോണ് പാലത്തറ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തില് അഭിനയിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഡോണ് പാലത്തറ രചനയും സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില് സംവിധായകന് ദിലീഷ് പോത്തനും സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം പാര്വതി ഇതാദ്യമായാണ് ഡോണ് പാലത്തറയ്ക്കും ദിലീഷ് പോത്തനുമൊപ്പം എത്തുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ രാജേഷ് മാധവന്, അര്ജുന് രാധാകൃഷ്ണന് എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നവംബര് അവസാനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ജോമോന് ജോക്കബ് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. അലക്സ് ജോസഫ് ഛായാഗ്രഹണവും നിര്വ്വഹിക്കും. 'ഫാമിലി' (2023) എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഡോണ് പാലത്തറ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഡോണ് പാലത്തറക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് പാര്വതി. പാലത്തറയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് തന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നാണ് നടി പറയുന്നത്. സംവിധായകന്റെ ചലച്ചിത്ര മികവിനെയും പാര്വതി പ്രശംസിച്ചു.
നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്നതിന്റെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഡോൺ പാലത്തറയുടെ സിനിമകളെന്ന് മുന്വിധികളില്ലാതെ പറയാനാകുമെന്നാണ് പാര്വതി പറയുന്നത്. ഒരു അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ അത്തരമൊരു ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത് വളരെ വിമോചനം നൽകുന്നതാണെന്നും നടി പറഞ്ഞു.
"അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾക്ക് മികച്ച ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒരു അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ ഇത് ആവേശകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് തീര്ത്തും അവിശ്വസനീയമാംവിധം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് കുറച്ചു നാളായി എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഈ പ്രോജക്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദിലീഷിനൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടുന്നത് വീണ്ടും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാകാനുള്ള അവസരമായി തോന്നുന്നു," പാര്വതി തിരുവോത്ത് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം 'സ്റ്റോം' ആണ് പാര്വതിയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ പ്രോജക്ട്. ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്താരം ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ ആദ്യ നിര്മ്മാണ സംരംഭമായ വെബ് സീരീസിലാണ് പാര്വതി വേഷമിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഈ ത്രില്ലര് സീരിസിലൂടെ നിര്മ്മാണ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണ് ഹൃത്വിക് റോഷന്.
ഹൃത്വിക്കിന്റെ ഹോം ബാനറായ എച്ച്ആര്എക്സ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിലാണ് 'സ്റ്റോ'മിന്റെ നിര്മ്മാണം. 'ഫയർ ഇൻ ദി മൗണ്ടൻസ്' (2021), 'റമ്മത്-ഗാമ്മത്' (2018), 'തബ്ബർ' (2021) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ അജിത്പാല് സിംഗ് ആണ് വെബ് സീരിന്റെ സംവിധാനം. പാര്വതിയെ കൂടാതെ സബാ അസാദ്, അലയ എഫ്, രാമ ശര്മ്മ, സൃഷ്ടി ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവരും സീരീസില് പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്.
