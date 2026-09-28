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ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രവുമായി പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്; 'പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യ കുറ്റക്കാര്‍' ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു

പാർവതി തിരുവോത്ത് ആദ്യമായി പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രമാണ് പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യ കുറ്റക്കാര്‍.

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Pradhama Drishtiya Kuttakkar (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 3:28 PM IST

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പാർവതി തിരുവോത്ത്, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമായ 'പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യ കുറ്റക്കാര്‍' തിയേറ്ററില്‍ വിജയകരമായി കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 50 കോടി ക്ലബില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം.

സിനിമ റീലീസ് ചെയ്‌ത് 17 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് 50 കോടി ക്ലബില്‍ എത്തിയത്. മാത്രമല്ല കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തിയ പാര്‍വതി തിരുവോത്തിന്‍റെ ആദ്യ 50 കോടി കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഈ വിവരം പങ്കുവച്ചത്. വിദേശ വിപണിയിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. 15 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന്‍ 25.49 കോടി രൂപയാണ്.

'പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ', 'അനുരാഗം' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ അവതരണവും തിരക്കഥയും മേക്കിംഗുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നങ്കടം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പാര്‍വതി തിരുവോത്തിന്‍റെയും വിജയരാഘവന്‍റെയും അഭിനയ മികവ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ വിജയകാരണങ്ങളിലൊന്ന്.

പാർവതി തിരുവോത്ത് ആദ്യമായി പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യ കുറ്റക്കാര്‍'. പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പി. എസ്.സുബ്രമണ്യവും വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങലും ചേർന്നാണ്. ‘ഹെവൻ’ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സുബ്രമണ്യം തിരക്കഥ എഴുതിയ ചിത്രമാണ് ‘പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ’.

പാർവതിയും വിജയരാഘവനുമാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. പാർവതിക്കും വിജയരാഘവനും പുറമെ, വിനയ് ഫോർട്ട്, മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ഉണ്ണിമായ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട് എന്നിവരും ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

'ലോക' എന്ന സിനിമക്ക് ശേഷം ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിങ്ങും ‘രേഖാചിത്രം’ എന്ന സിനിമക്ക് ശേഷം അപ്പു പ്രഭാകർ ക്യാമറയും മുജീബ് മജീദ് സംഗീതവും നിർവഹിക്കുന്നു.

ആദ്യാവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകാന്‍ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുമണിക്കൂറും 41 മിനിറ്റുമാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം.

കോട്ടയത്തെ നാട്ടകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നടക്കുന്ന കസ്റ്റഡി കൊലപാതകമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം. പലതവണ കസ്റ്റഡി മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമകള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയും തിരക്കഥയും അവതരണവുമാണ് മറ്റു സിനിമകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്.

പൊലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളായി ആശ്രിത നിയമനം കിട്ടുന്ന അലീന എബ്രഹാം എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് എത്തുന്നത്. ഹാരീസ് മീരാന്‍ എന്ന ഡിവൈ. എസ്.പി റോളിലാണ് വിജയരാഘവന്‍ വേഷമിടുന്നത്. കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നടന്ന സീരിയല്‍ കവര്‍ച്ചയും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനെത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം.

ഇരുതാരങ്ങളെയും കൂടാതെ മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട് എന്നിവരും പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴ് താരം പാര്‍ഥിപനും ചിത്രത്തില്‍ നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ മലയാളത്തിലെ ഒരു യുവതാരവും കാമിയോ റോളിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകനും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. സി ഐയുടെ വേഷത്തില്‍ വിനയ് ഫോര്‍ട്ടും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്.

പി.എസ്. സുബ്രഹ്‌മണ്യവും വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങലും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. പതുക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന കഥ പുരോഗമിക്കുന്തോറും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച, കണ്ണൂർ സ്‌ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ കൂടിയായ റോബി വർഗീസ് രാജ് ആണ് 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരു'ടെ ഛായാഗ്രാഹകൻ. ചിത്രത്തിന്‍റെ കളര്‍ ടോണുകളെ കുറിച്ചും ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ചമന്‍ ചാക്കോയുടെ എഡിറ്റിങ്ങും മികച്ചതാണ്. പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മുജീബ് മജീദിയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചാണ്.

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PARVATHY THIRUVOTH
PRADHAMA DRISHTIYA KUTTAKKAR
MOVIE BOX OFFICE COLLECTION
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