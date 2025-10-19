ETV Bharat / entertainment

'ലിറ്റിൽ യൂണിവേഴ്‌സ് ഓൺ ഇറ്റ്‌സ് വേ', സന്തോഷ വാർത്തയുമായി പരിനീതി ചോപ്രയും രാഘവ് ഛദ്ദയും

ഇരുവരുടെയും കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ.

Parineeti Chopra And Raghav Chadha (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ അതിഥിയെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി ബോളിവുഡ് താരം പരിനീതി ചോപ്രയും ഭര്‍ത്താവും ആം ആദ്‌മി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ രാഘവ് ഛദ്ദയും. പ്രവസത്തിനായി നടിയെ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരുടെയും കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ.

കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം ഇരുവരും സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും ഉടൻ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്നും നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദമ്പതികൾ ഇതിനെകുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

2023 സെപ്റ്റംബർ 24 നാണ് രാഘവ് ഛദ്ദയും പരിനീതി ചോപ്രയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്‌റ്റിലാണ് ഇരുവരും ആ സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവച്ചത്. "1 + 1 = 3" എന്ന് എഴുതിയ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്‌തത്. ലിറ്റിൽ യൂണിവേഴ്‌സ് ഓൺ ഇറ്റ്‌സ് വേ എന്ന അടിക്കുറിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനടുത്ത് സ്വർണ നിറത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞു കാൽപാദങ്ങളുടെ ചിത്രവുമുണ്ട്.

പോസ്‌റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. ലണ്ടനിൽ വച്ചുനടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് രാഘവ് ഛദ്ദയും പരിനീതി ചോപ്രയും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നീട് 2023 മെയ് 13 ന് വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തി. രാജസ്ഥാനിൽ ആഢംബര വിവാഹമായിരുന്നു ഇരുവരുടേതും. കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ദമ്പതികൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറിയതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫിലിമോഗ്രഫി

ഇംതിയാസ് അലിയുടെ അമർ സിംഗ് ചംകില (2024) എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പരിണീതി അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. ഞ്ചാബിന്‍റെ 'യഥാർഥ' റോക്ക്സ്റ്റാർ, കൊല്ലപ്പെട്ട അമർ സിംഗ് ചംകിലയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. അപീന്ദർദീപ് സിംഗ്, അഞ്ജും ബത്ര, നിഷ ബാനോ, തുഷാർ ദത്ത്, റോബി ജോഹൽ, പവ്നീത് സിംഗ്, അനുരാഗ് അറോറ, ജസ്മീത് സിംഗ് ഭാട്ടിയ, പ്രണവ് വസിഷ്ഠ്, കുൽ സിദ്ധു, അങ്കിത് സാഗർ, അഞ്ജലി ശർമ്മ, കുമുദ് മിശ്ര, രാഹുൽ മിത്ര എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോഡ് നെയിം തിരംഗ, ദി ഗേൾ ഓൺ ദി ട്രെയിൻ, സൈന നെഹ്‌വാൾ ബയോപിക് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഷൻ റാണിഗഞ്ച്: ദി ഗ്രേറ്റ് ഭാരത് റെസ്‌ക്യൂവിൽ അക്ഷയ് കുമാറിനൊപ്പവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുകയും ചെയ്‌തു.

