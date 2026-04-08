ETV Bharat / entertainment

ഏപ്രില്‍ പത്തിന് എത്തില്ല; ടൊവിനോ തോമസ് ചിത്രം പള്ളിച്ചട്ടമ്പി റിലീസ് മാറ്റി

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയില്‍ പ്രണയവും മാസ് ആക്ഷനുമെല്ലാം കോര്‍ത്തിണക്കിയുള്ള ദൃശ്യ വിരുന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.

Pallichattambi (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 8, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ റിലീസ് തിയതി നീട്ടിവച്ചു. ചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് മാറ്റിയത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ പോയതിനാലാണ് റിലീസ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചു.

ഏപ്രിൽ 15 ന് വിഷുദിനത്തിൽ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തും. ഏപ്രിൽ 10 നായിരുന്നു ചിത്രം നേരത്തെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചത്.

‘‘കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ മൺമറഞ്ഞുപോയ ഒരു അസാധാരണനായ ചട്ടമ്പിയുടെ കഥ പറയാൻ ഞങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിടുകയാണ്. അതിനാൽ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഏപ്രിൽ 15 വിഷു ദിനത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.’’, ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

'ക്വീന്‍', 'ജനഗണമന', 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഡിജോ ജോസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയതിരിക്കുന്നത് ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ്. കയാദു ലോഹറാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്.

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ പ്രണയവും ആക്ഷനും കോര്‍ത്തിണക്കി മാസ് എന്‍റര്‍ടെയ്നറായാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.

1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നില നിന്നു പോന്ന രാഷ്ടീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. അധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പോരാട്ടവും, ധാർമ്മിക രോഷത്തിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പും, അതിനിടയിലൂടെ വികസിക്കുന്ന പ്രണയവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗാനം കണ്ടത്. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ആദ്യഗാനമാണ് ഇത്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

2025 ലെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഗാനം മിന്നല്‍ വളയ്ക്ക് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യും ടൊവിനോയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്.

ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതം നല്‍കിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ ട്രെന്‍ഡിങ് ഗായകന്‍ വിശാല്‍ മിശ്രയാണ്. ആദ്യമായാണ് വിശാല്‍ മിശ്ര മലയാളത്തില്‍ ഗാനം ആലപിക്കാനെത്തുന്നത്. വിശാല്‍ മിശ്രയോടൊപ്പം ആവണി മല്‍ഹാറും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ഗാനം മനോഹരമാക്കിയത്.

മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ട്ടാണ് ഈ ചിത്രംപ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്,സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ, ശിവകുമാർ, അജയ് (കന്നഡ )ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സ്. ഈ കുര്യൻ,വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ, തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

കോ - പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - തൻസീർ സലാം, മേഘ ശ്യാം. സംഗീതം'-ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്.ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി, എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, കലാസംവിധാനം - ദിലീപ് നാഥ്, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്,കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ-മഞ്ജഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽറെനിത് രാജ്,സ്റ്റിൽസ് -റിഷ് ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല, ഫിനാൻസ് - കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്സ്. ഈ ' കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ,പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - നോബിൾ ജേക്കബ്ബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - എബി കോടിയാട്ട്, ജെറി വിൻസൻ്റെ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.