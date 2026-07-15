'നാട്ടുകാര്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചട്ടമ്പി';ടൊവിനോ തോമസിന്റെ 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്, റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പിക്കും തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 7:45 PM IST
ടൊവിനോ തോമസ്- ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. വന് താരപ്പൊലിമയും വമ്പന് മുതല്മുടക്കിലുമൊരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം വിഷു റിലീസായാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമ ഒടിടി റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്. കയാദു ലോഹറാണ് നായിക. വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ ബ്രജോഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റെർടൈൻ മെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരും ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിച്ചത്.
വിഷു റിലീസായി ഏപ്രില് 14 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി ബോക്സ് ഓഫിസില് പരാജയമായിരുന്നു. സിനിമ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജൂലൈ 24 മുതലാണ്. സോണി ലിവിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാനാവുക.
ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.
1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നില നിന്നു പോന്ന രാഷ്ടീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. അധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പോരാട്ടവും, ധാർമ്മിക രോഷത്തിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പും, അതിനിടയിലൂടെ വികസിക്കുന്ന പ്രണയവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അവകാശപ്പെടുന്നത്.
നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ചട്ടമ്പി ഇനി SonyLIVൽ💪#Pallichattambi streaming from July 24th exclusively on SonyLIV @ttovino @PrithviOfficial @11Lohar @DijoJoseAntony @jakes_bejoy pic.twitter.com/3bLW0luk4A— Sony LIV (@SonyLIV) July 15, 2026
ചിത്രത്തിലെ കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന ഗാനം ട്രെന്ഡിങ് ലിസ്റ്റില് ഇടം പിടിച്ചതാണ്. ലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗാനം കണ്ടത്. കാഞ്ഞാർ ( തൊടുപുഴ), മൂലമറ്റം, പൈനാവ്, മൈസൂർ, ചാലക്കുടി, ഒഗനക്കൽ, കുട്ടിക്കാനം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ഥമായ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
സമീപകാല മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ടൊവിനോ തോമസ്സിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
ടൊവിനോയ്ക്കൊപ്പം ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് കയാദു ലോഹര് ആണ്. ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ കയാദു പിന്നീട് ഡ്രാഗൺ എന്ന തമിഴ് ച്ചിത്രത്തിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറെ പോപ്പുലറായി. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ഐആം ഗയിം എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായികയായി അഭിനയിക്കുകയാണ് കയാദു.
വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്,സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ, ശിവകുമാർ, അജയ് (കന്നഡ )ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സ്. ഈ കുര്യൻ,വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ, തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.