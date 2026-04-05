വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ കടുത്ത പ്രണയം; ടൊവിനോയുടെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി ട്രെയിലര്‍ എത്തി

വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

PALLICHATTAMBI TRAILER TOVINO THOMAS PALLICHATTAMBI MOVIE LATEST MALAYALAM MOVIE RELEASE 2026
Pallichattambi (Movie Poster)
Published : April 5, 2026 at 4:13 PM IST

ടൊവിനോ തോമസ്- ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. ആഗോളതലത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 10 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒഫീഷ്യല്‍ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി.

വന്‍ താരപ്പൊലിമയും വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിയുമൊരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. കയാദു ലോഹറാണ് നായിക.

വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ആ മണ്ണു കത്തിച്ച് വെണ്ണീറാക്കാൻ അവൻ വരും, ഈനാടിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ അവൻ വരും. ആ മണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടയോൻ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് .. ഭൂമി മലയാളത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഒരു ചട്ടമ്പിയെ . പൊന്നും വില കൊടുത്തിട്ടാണങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിസ്റ്റഫറായി വാഴിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രെയിലറിലെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ നീളുന്നത്. ഒരു നാടിൻ്റെ അവകാശത്തിനും നിലനിൽപ്പിനുമായുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു ട്രയിലർ പ്രകാശനം നടത്തിയത്.സൗദി അറേബ്യയിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനു നടന്നു . സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇത്തരമൊരു സിനിമാചടങ്ങ് നടക്കുന്നതും ഇതാദ്യമാണ് സംവിധായകൻ ഡിജോ ജോസ് ആൻ്റെണി, നായകൻ ടൊവിനോ തോമസ് , നായിക കയാദു ലോഹർ എന്നിവരാണ് ഈ ചടങ്ങിൽപങ്കെടുത്തത്.

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ ബ്രജോഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റെർടൈൻ മെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം ഏപ്രില്‍ പത്തിന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഈ ചിത്രത്തിൽ കയാദു ലോഹറാണ് നായിക.

ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ഏപ്രില്‍ ഒന്‍പതിനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മലയാള സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കേരളത്തെ പോലെ ഗള്‍ഫ് മേഖലയുമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധവും കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കണക്കിലെടുത്ത് ഏപ്രില്‍ പത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നില നിന്നു പോന്ന രാഷ്ടീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി.

അധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പോരാട്ടവും, ധാർമ്മിക രോഷത്തിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പും, അതിനിടയിലൂടെ വികസിക്കുന്ന പ്രണയവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗാനം കണ്ടത്. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ആദ്യഗാനമാണ് ഇത്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

2025 ലെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഗാനം മിന്നല്‍ വളയ്ക്ക് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യും ടൊവിനോയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്. ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതം നല്‍കിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ ട്രെന്‍ഡിങ് ഗായകന്‍ വിശാല്‍ മിശ്രയാണ്. ആദ്യമായാണ് വിശാല്‍ മിശ്ര മലയാളത്തില്‍ ഗാനം ആലപിക്കാനെത്തുന്നത്. വിശാല്‍ മിശ്രയോടൊപ്പം ആവണി മല്‍ഹാറും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ഗാനം മനോഹരമാക്കിയത്.

മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ട്ടാണ് ഈ ചിത്രംപ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്,സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ, ശിവകുമാർ, അജയ് (കന്നഡ )ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സ്. ഈ കുര്യൻ,വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ, തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

കോ - പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - തൻസീർ സലാം, മേഘ ശ്യാം. സംഗീതം'-ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്.ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി, എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, കലാസംവിധാനം - ദിലീപ് നാഥ്, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്,കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ-മഞ്ജഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽറെനിത് രാജ്,

സ്റ്റിൽസ് -റിഷ് ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല, ഫിനാൻസ് - കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്സ്. ഈ ' കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ,പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - നോബിൾ ജേക്കബ്ബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - എബി കോടിയാട്ട്, ജെറി വിൻസൻ്റെ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

