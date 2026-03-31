വീണ്ടും ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിക്കുമോ? 'മാവീരനേ' പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനവും പുറത്ത്

കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗാനം. ലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗാനം കണ്ടത്.

TOVINO THOMAS PALLICHATTAMBI MOVIE PALLICHATTAMBI SONG S SURESH BABU SCRIPT WRITER
പള്ളിച്ചട്ടമ്പി വീഡിയോ ഗാനം (Movie Poster)
Published : March 31, 2026 at 11:09 AM IST

ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യിലെ രണ്ടാം ഗാനം പുറത്ത്. 'മാവീരനേ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ടിറ്റോ പി തങ്കച്ചന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് ജേക്‌സ് ബിജോയ് ഈണമിട്ട ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോബ് കുര്യൻ ആണ്.

വന്‍ താരപ്പൊലിമയും വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കിയുമൊരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ പത്തിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ ബ്രജോഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റെർടൈൻ മെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. കയാദു ലോഹറാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് തിരക്കഥ' ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. 'ക്വീന്‍', 'ജനഗണമന', 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

അടുത്തിടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്തുവന്നത്. നന്മയും തിൻമയും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുടനീളമെന്നാണ് ടീസറിലെ ചില വാചകങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അലിഖിതമായ പല വിശ്വാസങ്ങൾക്കും, നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരേയുള്ള പോരാട്ടവും ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നില നിന്നു പോന്ന രാഷ്ടീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. അധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പോരാട്ടവും, ധാർമ്മിക രോഷത്തിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പും, അതിനിടയിലൂടെ വികസിക്കുന്ന പ്രണയവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗാനം കണ്ടത്. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ആദ്യഗാനമാണ് ഇത്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

2025 ലെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഗാനം മിന്നല്‍ വളയ്ക്ക് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യും ടൊവിനോയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്.

ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതം നല്‍കിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ ട്രെന്‍ഡിങ് ഗായകന്‍ വിശാല്‍ മിശ്രയാണ്. ആദ്യമായാണ് വിശാല്‍ മിശ്ര മലയാളത്തില്‍ ഗാനം ആലപിക്കാനെത്തുന്നത്. വിശാല്‍ മിശ്രയോടൊപ്പം ആവണി മല്‍ഹാറും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ഗാനം മനോഹരമാക്കിയത്.

TOVINO THOMAS PALLICHATTAMBI MOVIE PALLICHATTAMBI SONG S SURESH BABU SCRIPT WRITER
പള്ളിച്ചട്ടമ്പി വീഡിയോ ഗാനം (Movie Poster)

മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ട്ടാണ് ഈ ചിത്രംപ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്,സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ, ശിവകുമാർ, അജയ് (കന്നഡ )ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സ്. ഈ കുര്യൻ,വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ, തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

കോ - പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - തൻസീർ സലാം, മേഘ ശ്യാം. സംഗീതം'-ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്.ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി, എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, കലാസംവിധാനം - ദിലീപ് നാഥ്, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്,കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ-മഞ്ജഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽറെനിത് രാജ്,

സ്റ്റിൽസ് -റിഷ് ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല, ഫിനാൻസ് - കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്സ്. ഈ ' കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ,പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - നോബിൾ ജേക്കബ്ബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - എബി കോടിയാട്ട്, ജെറി വിൻസൻ്റെ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

