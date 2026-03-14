ETV Bharat / entertainment

ടൊവിനോയുടെ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി; ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ച് ‘കാട്ടുചെമ്പകം’! ഇതുവരെ കണ്ടത്10 ലക്ഷം പേര്‍

2025 ലെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഗാനം മിന്നല്‍ വളയ്ക്ക് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യും ടൊവിനോയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്.

Pallichattambi (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയി പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന ഗാനം. ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണ് ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 10 ലക്ഷം പേരാണ് യൂട്യൂബില്‍ ഈ ഗാനം കണ്ടത്.

പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനമാണിത്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു. ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതം നല്‍കിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ ട്രെന്‍ഡിങ് ഗായകന്‍ വിശാല്‍ മിശ്രയാണ്. ആദ്യമായാണ് വിശാല്‍ മിശ്ര മലയാളത്തില്‍ ഗാനം ആലപിക്കാനെത്തുന്നത്. വിശാല്‍ മിശ്രയോടൊപ്പം ആവണി മല്‍ഹാറും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ഗാനം മനോഹരമാക്കിയത്.

പത്തുലക്ഷം പേര്‍ ഗാനം കണ്ടതിന്‍റെ സന്തോഷം ടൊവിനോ തോമസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചു.

"കാട്ടുചെമ്പകത്തിന്‍റെ സുഗന്ധം പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യൂട്യൂബിൽ 10 ദശലക്ഷം വ്യൂസ്! ഈ ഗാനം ഇത്രയധികം സവിശേഷമാക്കിയതിന് നന്ദി",. എന്നd ടൊവിനോ കുറിച്ചു.

സംവിധായകന്‍ ഡിയോ ജോസ് ആന്‍റണിയും ജേക്സ് ബിജോയിയും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. ക്വീന്‍, ജന ഗണ മന, മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നീ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിലും ട്രെന്‍ഡിങ് ആയ ഗാനം ഒരുക്കിയത് ജേക്‌സ് ആണ്.

1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ , കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ, പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'. നൂറ്റിമുപ്പതോളം ദിവസം നീണ്ട ചിത്രീകരണമായിരുന്നു സിനിമയുടേത്.

കാഞ്ഞാർ ( തൊടുപുഴ), മൂലമറ്റം, പൈനാവ്, മൈസൂർ, ചാലക്കുടി, ഒഗനക്കൽ, കുട്ടിക്കാനം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ഥമായ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ് ഇൻഡ്യയുടെ ബാനറിൽ നൗഫൽ, ബ്രജേഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരുമാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കോ പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - തൻസീർ സലാം, മേഘ ശ്യാം.

സമീപകാല മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ടൊവിനോ തോമസ്സിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രം കൂടിയാണ്.

ഒരു മലയോര , കാർഷിക ഗ്രാമത്തിലെ അധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പോരാട്ടവും, ധാർമ്മികരോഷത്തിൻ്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പും, അതിനിടയിലൂടെ വികസിക്കുന്ന പ്രണയവുമെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും ഈ ചിത്രം. ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 9 ന് ചിത്രം റിലീസിനെത്തും. മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

ടൊവിനോയ്ക്കൊപ്പം ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത് കയാദു ലോഹര്‍ ആണ്. ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ കയാദു പിന്നീട് ഡ്രാഗൺ എന്ന തമിഴ് ച്ചിത്രത്തിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറെ പോപ്പുലറായി. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ഐആം ഗയിം എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായികയായി അഭിനയിക്കുകയാണ് കയാദു.

തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ് സുരേഷ് ബാബു ആണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ രചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഭാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായതാണ് എസ്. സുരേഷ് ബാബു.

വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്,സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ, ശിവകുമാർ, അജയ് (കന്നഡ )ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സ്. ഈ കുര്യൻ,വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ, തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി, എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, കലാസംവിധാനം - ദിലീപ് നാഥ്, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ-മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽ, റെനിത് രാജ്, സ്റ്റിൽസ് -റിഷ് ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല, ഫിനാൻസ് - കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്സ്. ഇ കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - നോബിൾ ജേക്കബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - എബി കോടിയാട്ട്, ജെറി വിൻസന്‍റ്, പി ആര്‍ ഒ .വാഴൂർ ജോസ്.

Also Read:തിയേറ്റര്‍ കത്തിക്കാന്‍ ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും; ആട് 3 അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു, ബുക്ക് മൈഷോയില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്ങ്

TAGGED:

പള്ളിച്ചട്ടമ്പി സിനിമ
പള്ളിച്ചട്ടമ്പി സിനിമ ഗാനം
കാട്ടുചെമ്പകം ഗാനം ട്രെന്‍ഡിങ്
ടൊവിനോ തോമസ് സിനിമ
KAATTUCHEMBAKAM SONG TRENDING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.