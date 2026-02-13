കാണുന്നവര് പോലും പ്രണയിച്ചു പോകും! അത്രയും മനോഹരം; ട്രെന്ഡിങ് ആയി പള്ളിച്ചട്ടമ്പിലെ വീഡിയോ ഗാനം
മിന്നല്വള എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ഗാനത്തിന് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്സും ബിജോയ്യും ടൊവിനോയും ഒന്നിക്കുന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുച്ചെമ്പകം എന്ന ഗാനം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇപ്പോള് ട്രെന്ഡിങ് ആണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 12:27 PM IST
മനസില് നിറയെ പ്രണയം, കാണുന്നവര്ക്കും ഒന്നു പ്രണയിക്കാന് തോന്നും, പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ. ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനമാണിപ്പോള് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
2025 ലെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ഗാനം മിന്നല് വളയ്ക്ക് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്സ് ബിജോയ്യും ടൊവിനോയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്.
ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം നല്കിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ ട്രെന്ഡിങ് ഗായകന് വിശാല് മിശ്രയാണ്. ആദ്യമായാണ് വിശാല് മിശ്ര മലയാളത്തില് ഗാനം ആലപിക്കാനെത്തുന്നത്. വിശാല് മിശ്രയോടൊപ്പം ആവണി മല്ഹാറും ചേര്ന്നാണ് ഈ ഗാനം മനോഹരമാക്കിയത്.
സംവിധായകന് ഡിയോ ജോസ് ആന്റണിയും ജേക്സ് ബിജോയിയും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. ക്വീന്, ജന ഗണ മന, മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നീ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിലും ട്രെന്ഡിങ് ആയ ഗാനം ഒരുക്കിയത് ജേക്സ് ആണ്.
1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ , കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ, പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'. നൂറ്റിമുപ്പതോളം ദിവസം നീണ്ട ചിത്രീകരണമായിരുന്നു സിനിമയുടേത്.
കാഞ്ഞാർ ( തൊടുപുഴ), മൂലമറ്റം, പൈനാവ്, മൈസൂർ, ചാലക്കുടി, ഒഗനക്കൽ, കുട്ടിക്കാനം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ഥമായ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ് ഇൻഡ്യയുടെ ബാനറിൽ നൗഫൽ, ബ്രജേഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരുമാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കോ പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - തൻസീർ സലാം, മേഘ ശ്യാം.
സമീപകാല മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ടൊവിനോ തോമസ്സിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രം കൂടിയാണ്.
ഒരു മലയോര , കാർഷിക ഗ്രാമത്തിലെ അധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പോരാട്ടവും, ധാർമ്മികരോഷത്തിൻ്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പും, അതിനിടയിലൂടെ വികസിക്കുന്ന പ്രണയവുമെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും ഈ ചിത്രം. ഈ വര്ഷം ഏപ്രില് 9 ന് ചിത്രം റിലീസിനെത്തും. മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
ടൊവിനോയ്ക്കൊപ്പം ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് കയാദു ലോഹര് ആണ്. ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ കയാദു പിന്നീട് ഡ്രാഗൺ എന്ന തമിഴ് ച്ചിത്രത്തിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറെ പോപ്പുലറായി. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ ഐആം ഗയിം എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായികയായി അഭിനയിക്കുകയാണ് കയാദു.
തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ് സുരേഷ് ബാബു ആണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ രചന നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഭാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായതാണ് എസ്. സുരേഷ് ബാബു.
വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്,സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ, ശിവകുമാർ, അജയ് (കന്നഡ )ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സ്. ഈ കുര്യൻ,വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ, തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.
ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി, എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, കലാസംവിധാനം - ദിലീപ് നാഥ്, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ-മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽ, റെനിത് രാജ്, സ്റ്റിൽസ് -റിഷ് ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല, ഫിനാൻസ് - കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്സ്. ഇ കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - നോബിൾ ജേക്കബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - എബി കോടിയാട്ട്, ജെറി വിൻസന്റ്, പി ആര് ഒ .വാഴൂർ ജോസ്.
Also Read:ഇതുവരെ കണ്ടതൊന്നുമല്ല മക്കളേ… അതുക്കും മേലെ! ആകാശയുദ്ധത്തിന് ഒര്ജിനല് എയര്ക്രാഫ്റ്റുകള്; പ്രേട്രിയറ്റ് ചിത്രീകരണ വീഡിയോ പുറത്ത്