ETV Bharat / entertainment

പത്ത് കോടി വേണം; മാനനഷ്‌ട കേസ് നൽകി പലാഷ്‌ മുച്ഛൽ

തൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് പലാഷ് 40 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാൻ മാനെ സാംഗ്ലി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മുൻ കാമുകിയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായി സ്‌മൃതി മന്ദാനയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുയർത്തി.

PALASH MUCHHAL PALASH MUCHHAL DEFAMATION CASE DEFAMATION CASE SMRITI MANDHANA
Palash Muchhal withn smriti mandhanna (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: പത്ത് കോടിയുടെ മാനനഷ്‌ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്‌ത് സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ പലാഷ്‌ മുച്ഛൽ. മറാത്തി നടനും നിർമ്മാതാവുമായ വിദ്യാൻ മാനെയ്‌ക്ക് എതിരായാണ് മാനനഷ്‌ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്‌തത്. പലാഷ്‌ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് മാനനഷ്‌ട കേസ് നൽകിയ വിവരം അറിയിച്ചത്.

"എൻ്റെ പ്രശസ്‌തിയെ അപകീർത്തിപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സാംഗ്ലി സ്വദേശി വിദ്യാൻ മാനെ തെറ്റായതും അതിരുകടന്നതും അപകീർത്തികരവുമായ പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തി. ഇതിന് എതിരായി വിദ്യാൻ മാനെയ്‌ക്ക് എൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ശ്രേയാൻഷ് മിത്താരെ മാനനഷ്‌ട നോട്ടീസ് അയച്ചു. 10 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്‌ട കേസാണ് ഫയൽ ചെയ്‌തത്" പലാഷ്‌ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, തൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് പലാഷ് 40 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാൻ മാനെ സാംഗ്ലി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ മുൻ കാമുകിയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായി സ്‌മൃതി മന്ദാനയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുയർത്തി. പലാഷ് മന്ദാനയെ വഞ്ചിച്ചെന്നും കിടക്കയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം കയ്യോടെ പൊക്കിയെന്നും മാനെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2023 ഡിസംബർ 5 ന് സാംഗ്ലിയിൽ വച്ചാണ് പലാഷ് മാനെയെ കണ്ടുമുട്ടിയതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പലാഷിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'നസാരിയ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിർമ്മാതാവാകാൻ മാനെയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 25 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ചിത്രം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം നൽകാമെന്ന് പലാഷ് ഉറപ്പുനൽകിയെന്നും മാനെ പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

2025 മാർച്ചോടെ പലാഷിന് മൊത്തം 40 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ചലച്ചിത്രം നിർമ്മാണം നടന്നില്ലെന്നും പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് നേരിടുമെന്നുമാണ് പലാഷ് പ്രതികരിച്ചത്. നേരത്തെ സ്‌മൃതി മന്ദാനയുമായി നടത്താനുദ്ദേശിച്ച വിവാഹം റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലാഷിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

പലാഷ്-മന്ദാന വിവാഹം

പലാഷും സ്‌മൃതി മന്ദാനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 2025 നവംബറിൽ നടക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്‌മൃതിയുടെ പിതാവിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായതിനാൽ വിവാഹം മാറ്റിവച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നു. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം, സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ പലാഷുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് സ്‌മൃതി മന്ദാന വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പലാഷ്‌ സ്‌മൃതി മന്ദാനയെ വഞ്ചിച്ചതാണ് വിവാഹം റദ്ദാക്കിയതിന് കാരണമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ALSO READ:ഒടുവില്‍ ആരാധകരുടെ അഭ്യര്‍ഥന കേട്ടു;സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലിനൊരുങ്ങി പാട്രീയറ്റ് ടീം, പുത്തന്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത്

TAGGED:

PALASH MUCHHAL
PALASH MUCHHAL DEFAMATION CASE
SMRITI MANDHANA
PRODUCER VIDNYAN MANE
PALASH MUCHHAL DEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.