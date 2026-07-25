കുഞ്ഞിക്കൈകൾ ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് നടി പത്മപ്രിയ! 46ാം വയസില് അമ്മയായ വിവരം വെളിപ്പടുത്തി താരം
'ഞങ്ങൾക്കിത് ലഭിക്കാൻ കാരണം നീയാണ്'; അഭിരാമിയോട് പത്മപ്രിയ. സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും താരത്തിന് ആശംസകള് നേരുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 1:25 PM IST
നടി പത്മപ്രിയ ജാനകിരാമന് പങ്കുവച്ച ഒരു സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോള് ആരാധകര്ക്കിടയിലെ പ്രധാന ചര്ച്ച. 46ാം വയസില് അമ്മയായ സന്തോഷവാര്ത്തയാണ് ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ഒന്നാം പിറന്നാള് ദിനത്തിലാണ് താന് അമ്മയായ വിരം താരം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്നോ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചെന്നോ ഒരു സൂചന പോലും നൽകാതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഈ സന്തോഷം സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്മപ്രിയയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിക്കൈകളുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതോടെ ആരാധകരും സഹതാരങ്ങളും ആശംസകളുമായി എത്തുമ്പോൾ, കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
'ജീവിതത്തിന്റെ 365 ദിവസങ്ങൾ', എന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ അമ്മയുടെ വസ്ത്രം മുറുകെപ്പിടിച്ച കുഞ്ഞിക്കൈകളും രണ്ട് കുഞ്ഞിക്കൈകൾ ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖമോ, ആൺകുഞ്ഞാണോ പെൺകുഞ്ഞാണോ എന്ന വിവരങ്ങളോ താരം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
പോസ്റ്റിന് താഴെ ആശംസകളുടെ പ്രവാഹമാണ്. നടി അഭിരാമിയുടെ കമന്റും പത്മപ്രിയ നല്കിയ മറുപടിയും കൂടുതല് ശ്രദ്ധ നേടി. "ഞാൻ നിന്നെയും നിന്റെ കുഞ്ഞിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ", എന്നാണ് അഭിരാമി കുറിച്ചത്. "ഞങ്ങൾക്കിത് ലഭിക്കാൻ കാരണം നീയാണ്", എന്ന മറുപടി, കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തതാണോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കും വഴിവെച്ചു. അഭിരാമിയും ഭർത്താവും വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം മകൾ കൽക്കിയെ ദത്തെടുത്ത് മാതാപിതാക്കളായതും ഈ ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകർന്നു.
"കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആളായി, മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ആശംസകൾ", എന്നാണ് സംവിധായിക അഞ്ജലി മേനോന്റെ കമന്റ്. നടിമാരായ നിത്യ മേനോൻ, റിമ കല്ലിങ്കൽ, പാർവതി തിരുവോത്ത്, സംവൃത സുനിൽ, ഭാമ, രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്, മീര നന്ദൻ, മാളവിക നായർ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും പത്മപ്രിയയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് രംഗത്തെത്തി.
2014-ലായിരുന്നു ജാസ്മിന് ഷായും പത്മപ്രിയയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. മുംബൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. മാസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ജമീൽ പോവർട്ടി ആക്ഷൻ ലാബിൽ' ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ പോളിസി ഹെഡ് ആണ് ജാസ്മിൻ ഷാ.തമിഴ് പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് പത്മപ്രിയ ജാനകിരാമൻ. ന്യൂയോർക്ക്, കൊളംബിയ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ പരിചയമാണ് ഇവരെ പ്രണയത്തിലേക്കും തുടർന്ന് വിവാഹത്തിലേക്കും നയിച്ചത്.
മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ താരങ്ങളിലൊരാളാണ് പത്മപ്രിയ.കലാഭവൻ മണി നായകനായ 'വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തെലുഗു റീമേക്കിലൂടെയാണ് പത്മപ്രിയ അഭിനയരംഗത്തെത്തുന്നത്. തനി മലയാളി തനിമയുള്ള ലുക്കും മികച്ച അഭിനയവും കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് താരം മലയാളി പ്രേക്ഷക മനസില് ഇടം നേടിയത്. 'കാഴ്ച', 'അമൃതം', 'രാജമാണിക്യം', 'വടക്കുംനാഥൻ', 'കറുത്ത പക്ഷികൾ' തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടി.
പത്മപ്രിയയുടെ സർപ്രൈസ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ, കുഞ്ഞിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും.
കരിയറിൽ സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപരിപഠനത്തിനായി ചെറിയ ഇടവേള എടുത്തത്. ബിജു മേനോൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ഒരു തെക്കൻ തല്ലു കേസ്' ആണ് പത്മപ്രിയ ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ച മലയാള ചിത്രം.
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