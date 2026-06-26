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മമ്മൂട്ടി-അടൂർ ചിത്രം 'പദയാത്ര'യ്ക്ക് യുഎ 13 പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്; റിലീസ് ഉടൻ

കരിയറിൽ ആദ്യമായി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ മറ്റൊരു തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്.

PADAYATRA MOVIE MAMMOOTY ADOOR GOPALA KRISHNAN MAMMOOTYS LATEST FILM PADAYATRA MOVIE UPDATES
മമ്മൂട്ടിയെ പൊന്നാട അണിയിക്കുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണന്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 11:46 AM IST

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ലയാള സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ കൂട്ടുകെട്ടായ മമ്മൂട്ടി-അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ ടീം 32 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഒന്നിക്കുന്ന 'പദയാത്ര'യ്ക്ക് യുഎ 13 പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കേരളത്തെ നടുക്കിയ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതോടെ റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാലോകം. ഒരു മണിക്കൂർ 53 മിനിറ്റ് 33 സെക്കൻഡാണ് ഡോക്ടർ ദേവദാസായി മമ്മൂട്ടി വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം.

കരിയറിൽ ആദ്യമായി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ മറ്റൊരു തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെവി മോഹൻകുമാറാണ് അടൂരിനൊപ്പം തിരക്കഥ രചിച്ചത്. ഷഹനാദ് ജലാലാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഇന്ദ്രൻസ്, ആൻ്റണി, പ്രൊഫസർ അലിയാർ, അലൻസിയർ എന്നിവർ മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിക്കാത്ത കഥയും ആവിഷ്കാരവുമുള്ള ചിത്രം സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ജോണറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

PADAYATRA MOVIE MAMMOOTY ADOOR GOPALA KRISHNAN MAMMOOTYS LATEST FILM PADAYATRA MOVIE UPDATES
സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കെ വി മോഹന്‍കുമാറിനൊപ്പം മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)

പാലക്കാട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിധേയൻ, മതിലുകൾ, അനന്തരം തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കുകൾക്ക് ശേഷം അടൂർ-മമ്മൂട്ടി കോമ്പോ ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും പദയാത്രയ്ക്കുണ്ട്. നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സജീവ സംവിധായകനാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണന്‍. 84-ാം വയസ്സിലും പദയാത്രയിലൂടെ മലയാള സിനിമയെ അന്തർദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ 40 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഏകദേശം 70 മലയാള ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോവിൽപെട്ടി കള്ളർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും അട്ടപ്പാടി, വയനാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മുപ്പതോളം കലാകാരന്മാരും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ചിത്രം ഉടൻ തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

PADAYATRA MOVIE MAMMOOTY ADOOR GOPALA KRISHNAN MAMMOOTYS LATEST FILM PADAYATRA MOVIE UPDATES
സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങിന് എത്തിയ താരങ്ങൾ (ETV Bharat)

പദയാത്രയിലേക്കുള്ള നാൾവഴികൾ

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണനൊപ്പം തിരക്കഥയിൽ പങ്കാളിയായ കെവി മോഹന്‍കുമാറിൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ആശയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അടൂർ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനായിരുന്ന സമയത്ത് കെവി മോഹൻകുമാർ അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അക്കാലത്താണ് ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദം ദൃഢപ്പെട്ടത്.

PADAYATRA MOVIE MAMMOOTY ADOOR GOPALA KRISHNAN MAMMOOTYS LATEST FILM PADAYATRA MOVIE UPDATES
പദയാത്ര സിനിമയുടെ പാക്ക് അപ്പ് (ETV Bharat)

2025ലെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ഓണം എഡിഷനുവേണ്ടി കെവി മോഹൻകുമാർ രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് പദയാത്രയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായത്. സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുമുൻപ് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. തൻ്റെ മാധ്യമ ജീവിതത്തിനിടയിലും പാലക്കാട് കലക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച സമയത്തും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പദയാത്രയുടെ കഥാവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അടൂരിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കെവി മോഹൻകുമാർ തിരക്കഥാ രചനയിൽ പങ്കാളിയായത്.

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