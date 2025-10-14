ചിന്മയിയുടെ സ്വരവും ജേക്സ് ബിജോയ്യുടെ സംഗീതവും; കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും മതിയാകാത്ത 'പാതിരാത്രി'യിലെ പ്രമോ സോങ്
മനോഹര ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗായിക ചിന്മയി. റത്തീന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാതിരാത്രി എന്ന സിനിമയിലെ പ്രമോ ഗാനമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.
നവ്യാ നായര്, സൗബിന് ഷാഹിര് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി റത്തീന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പാതിരാത്രി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രോമോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ച 'നിലഗമനം' എന്ന ഗാനമാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയ പാട്ടുകാരിയായ ചിന്മയി ശ്രാപാദ ആണ്. ഗാനത്തിന്റെ വരികള് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്തുവാണ്.
ബെന്സി പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ഡോ.കെ.വി. അബ്ദുള് നാസര്, ആഷിയ നാസര് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഒക്ടോബര്-17 ന് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി എത്തും. കേരളത്തില് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ്.
'തുടരും' , 'ലോക: ചാപ്റ്റര് വണ്- ചന്ദ്ര' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് പാതിരാത്രി. ടി സീരീസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം വമ്പന് തുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളില് നടന്നത്.
മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തിയ പുഴു എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം റത്തീന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് പാതിരാത്രി. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി സിനിമാ പ്രേമികള് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ക്രൈം ത്രില്ലര് ഴോണറില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു അര്ദ്ധരാത്രിയില് നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് എന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. നവ്യ നായര്, സൗബിന് ഷാഹിര് എന്നിവര് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജാന്സി, ഹരീഷ് എന്നീ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്.
അടിമുടി ദുരൂഹതകളും സസ്പെന്സും നിറഞ്ഞതാണ് ട്രെയിലര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന അന്വേഷണാത്മകമായ ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രെയിലര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സണ്ണി വെയ്ൻ, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. നവ്യ നായർ- സൗബിൻ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
ആത്മീയ രാജൻ, ശബരീഷ് വർമ്മ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, അച്യുത് കുമാർ, ഇന്ദ്രൻസ്, തേജസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. കുമളി, അണക്കര, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജി മാറാട്. ഛായാഗ്രഹണം - ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ, സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റർ - ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, ആർട്ട് - ദിലീപ് നാഥ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, മേക്കപ്പ് - ഷാജി പുൽപ്പള്ളി, വസ്ത്രങ്ങൾ - ലിജി പ്രേമൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അജിത് വേലായുധൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സിബിൻ രാജ്, ആക്ഷൻ - പി സി സ്റ്റണ്ട്സ്, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - ഇല്ലുമിനാർട്ടിസ്റ്റ്, പി ആർ കൺസൽറ്റന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റെജി - ലാലാ റിലേഷൻസ്, പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്, ഫോട്ടോ - നവീൻ മുരളി.
