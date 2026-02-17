ETV Bharat / entertainment

അഞ്ചു മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ക്രൈം ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ‘പാതിരാത്രി’ ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ എപ്പോള്‍ കാണാം

ഒരു അർദ്ധരാത്രി പട്രോളിംഗിനിടെ സംഭവിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളാണ് 'പാതിരാത്രി' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം.

PATHIRATHRI OTT RELEASE NAVYA NAIR MOVIE SOUBIN AND NAVYA NAIR MOVIE PATHIRATHRI THILLER MOVIE
Paathirathri (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി പുഴു എന്ന ശ്രദ്ധേയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം റത്തീന പി.ടി. സംവിധാനം ചെയ്‌ത ക്രൈം-ആക്ഷൻ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് പാതിരാത്രി. നവ്യ നായരും സൗബിന്‍ ഷാഹിറും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ കെ.വി. അബ്ദുൾ നാസർ, ആഷിയ നാസർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2025 ഒക്‌ടോബര്‍ 15 ന് ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രമാണിത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമ ഒടിടിയില്‍ എത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അഞ്ചു മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 20-ന് സീ 5 ലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.

സൗബിൻ ഷാഹിറും നവ്യ നായരും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം തിയറ്ററിൽ വൻ കയ്യടിയോട് കൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചത്.

ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഷാജി മാറാട് രചിച്ച ചിത്രമാണ് പാതിരാത്രി. ഒരു അർദ്ധരാത്രി പട്രോളിംഗിനിടെ സംഭവിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളാണ് 'പാതിരാത്രി'യുടെ പ്രമേയം. സി.പി.ഒ ഹരീഷും എസ്.ഐ ജാൻസി കുര്യനും ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരാളെ പിന്തുടർന്ന് കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതോടെ അവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നു.

ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്‍റെ ദുരൂഹമരണം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇഴചേരുന്നതോടെ, തങ്ങൾ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍റെ അന്വേഷകരാണോ അതോ അറിയാതെ ഇതിൽ പങ്കാളികളായവരാണോ എന്ന് ഇരുവരും ഭയപ്പെടുന്നു. നവ്യാ നായരുടെ സിനിമാ കരിയറിലെ ആദ്യ പോലീസ് വേഷമാണ് പാതിരാത്രിയിലേത്.

നവ്യ നായർ, സൗബിൻ ഇവരെ കൂടാതെ സണ്ണി വെയ്ന്‍, ആന്‍ അഗസ്റ്റിന്‍, ആത്മീയാ രാജന്‍, ശബരീഷ് വര്‍മ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, സോഹന്‍ സീനുലാല്‍,അച്യുത് കുമാർ, ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരും പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്നു.

പാതിരാത്രി വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഡ്രാമയാണിത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഈ ചിത്രം ZEE5 ഓ ടി ടി യിൽ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നു സൗബിൻ പറഞ്ഞു.

സംരക്ഷകരാകാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്വന്തം പ്രവർത്തികളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചിത്രം പരിശോധിക്കുന്നത്. ഓ ടി ടി യിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ തീർച്ചയായും വലിയ ചർച്ചയാകും എന്ന് നവ്യ നായർ കൂട്ടിചേർത്തു.

ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ എലമെന്റുകളും ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന 'പാതിരാത്രി', മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവവും അഭിനയമുഹൂർത്തങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കും എന്ന് തീർച്ചയാണ്.

ആത്മീയ രാജൻ, ശബരീഷ് വർമ്മ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, അച്യുത് കുമാർ, ഇന്ദ്രൻസ്, തേജസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. കുമളി, അണക്കര, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.

ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജി മാറാട്. തുടരും, ലോക എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ മ്യൂസിക് അവകാശം വമ്പന്‍ തുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടി സീരിസാണ്.

PATHIRATHRI OTT RELEASE NAVYA NAIR MOVIE SOUBIN AND NAVYA NAIR MOVIE PATHIRATHRI THILLER MOVIE
Paathirathri (Movie Poster)

ഛായാഗ്രഹണം - ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ, സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റർ - ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, ആർട്ട് - ദിലീപ് നാഥ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, മേക്കപ്പ് - ഷാജി പുൽപ്പള്ളി, വസ്ത്രങ്ങൾ - ലിജി പ്രേമൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അജിത് വേലായുധൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സിബിൻ രാജ്, ആക്ഷൻ - പി സി സ്റ്റണ്ട്സ്, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - ഇല്ലുമിനാർട്ടിസ്റ്റ്, പി ആർ കൺസൽറ്റന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റെജി - ലാലാ റിലേഷൻസ്, പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്, ഫോട്ടോ - നവീൻ മുരളി.

Also Read:ഒന്നിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആശിച്ചവരും; ഈ പ്രണയദിനത്തില്‍ കാണാം ചില റൊമാന്‍റിക് ചിത്രങ്ങള്‍

അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ഒറ്റയ്ക്ക് ആശങ്കയോടെ ജോര്‍ജുകുട്ടി; ദൃശ്യം 3 പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

വരുന്നത് മഹാസംഭവം! അക്ഷമരായി ആരാധകര്‍; മോഹന്‍ലാലിന് ശേഷം പേട്രിയറ്റ് ഡബ്ബിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി മമ്മൂട്ടി

TAGGED:

PAATHIRATHRI OTT RELEASE
NAVYA NAIR MOVIE
SOUBIN AND NAVYA NAIR MOVIE
PATHIRATHRI THILLER MOVIE
PAATHIRATHRI OTT RELEASE DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.