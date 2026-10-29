ഇത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമല്ല, വേട്ടയാടുന്നത് നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യത്തോടെ! മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം; പി. ജയരാജൻ
ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും എം.എൽ.എയുമായ എം. വിജിൻ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 2:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മ്മൂട്ടിക്കെതിരായ അനാവശ്യമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും തീർന്നുപോയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കി വിവാദമാക്കുന്നത് നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യങ്ങളോടെയാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജന്.
മമ്മൂട്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലെന്നും ഈ നാടിന്റെയാകെ പൊതുസ്വത്താണെന്നും പി. ജയരാജന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നടൻ മമ്മൂട്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, എസ്.എഫ്.ഐ നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ചാണ് പി. ജയരാജന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.
ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും എം.എൽ.എയുമായ എം. വിജിൻ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത്. '50 വർഷത്തെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള 25-കാരൻ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു വിജിന്റെ പോസ്റ്റ്. ഇതിനു താഴെ മമ്മൂട്ടിയെയും വിജിനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പാർട്ടി നേതാക്കൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതെന്തിനാണെന്ന ചോദ്യവും ചിലർ ഉയർത്തി.
വയനാട് ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമിച്ച വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി സി.പി.ഐ(എം) വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. റഫീഖിനോട് അൽപം അകലം പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന മുൻ സംഭവമാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയത്. റഫീഖ് കൂടെ നടക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് മമ്മൂട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും പിന്നീട് ഫോണിലൂടെ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും റഫീഖ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് മമ്മൂട്ടിയെ പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ പുതിയ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പി. ജയരാജൻ വിമർശിച്ചത്. വയനാട് സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അന്നുതന്നെ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് പൂർണമായി പരിഹരിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റഫീഖും മമ്മൂട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും ആത്മബന്ധവും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മമ്മൂട്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലെന്നും നാടിന്റെ പൊതുസ്വത്താണെന്നും ജയരാജൻ കുറിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതും സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയ ചേരിതിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല. മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് യുവജന-വിദ്യാർഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചതിനെ വിവാദമാക്കുന്നത് സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയബോധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിഹത്യകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്കാരമെന്നും തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവർ അതിൽനിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടനെതിരായ അനാവശ്യ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ജയരാജൻ അഭ്യർഥിച്ചു.