'ഇത് ചോരത്തിളപ്പുള്ള കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചൻ'; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എത്തി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 5, 2026 at 1:05 PM IST
സുരേഷ് ഗോപി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഒറ്റക്കൊമ്പന് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമിച്ച് നവാഗതനായ മാത്യൂസ് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പന്.
ഈസ്റ്റർ ദിനാഘോഷം പ്രമാണിച്ച്, പ്രേക്ഷകർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു കൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത് വിട്ടത്. 'വീണു എങ്കിലും, അവൻ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും' എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മാസ് ലുക്കിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോസ്റ്ററില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചൻ എന്ന ചോരത്തിളപ്പുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയിലും, ചോരത്തിളപ്പിലും,ബുദ്ധിയും, കൗശലവും,ആളും അർത്ഥവും കൊണ്ടു നേരിട്ട മനുഷ്യനാണ് കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചൻ. മധ്യ തിരുവതാംകൂറിലെ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ പാലായും പരിസരങ്ങളിലും ഒരു കാലത്ത് തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അത്. ഒറ്റക്കൊമ്പന് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്താന് പോകുന്നത്.
ചോരത്തിളപ്പിനോപ്പം തന്നെ കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന് യോജ്യമായ രീതിയിലാണ് കറുവച്ചന്റെ ജീവിത യാത്ര. ഈ യാത്രക്കിടയിൽ സംഘർഷങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഏറെയാണ്. അതിനെയെല്ലാം ചോരത്തിളപ്പിന്റെ പിൻബലത്തിലൂടെ നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ, ബന്ധങ്ങൾക്കും, കുട്ടംബത്തിനും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന, കുടുംബ നാഥൻ കൂടിയാകുകയാണ് കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചൻ.
ക്ലീൻ ഫാമിലി ഇമോഷൻ ത്രില്ലെർ ഡ്രാമയെന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചിത്രമാണിത്. സുരേഷ് ഗോപി എന്ന നടനിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ക്ലീൻ എന്റര്ടൈന്മെന്റ്സാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - ബൈജു ഗോപാലൻ, വി.സി. പ്രവീൺ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കൃഷ്ണമൂര്ത്തി.
ബിഗ് ബഡ്ജറ്റില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് വലിയ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ, വിജയരാഘവൻ, ലാലു അലക്സ്, ചെമ്പൻ വിനോദ്, ജോണി ആന്റണി ബിജു പപ്പൻ, മേഘന രാജ്, സുചിത്ര നായർ എന്നിവരും നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും, പുതുമുഖങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. എഴുപതില്പ്പരം താരങ്ങള് ഈ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. അഭിനയയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്.
നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷന് വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്.
രചന - ഷിബിൻ ഫ്രാൻസിസ്, ഛായാഗ്രഹണം - ഷാജികുമാർ, സംഗീതം -ഹർഷവർദ്ധൻരമേശ്വർ, എഡിറ്റിങ്- ഷഫീഖ് വി ബി, ഗാനങ്ങൾ - വയലാർ ശരത്ച്ചന്ദ്ര വർമ്മ, കലാസംവിധാനം - ഗോകുൽ ദാസ്, ആക്ഷൻ - കലയ് കിങ്സൺ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, സ്റ്റണ്ട് ശിവ, സിൽവ, നൃത്ത സംവിധാനം - സാൻഡി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - അനീഷ് ഗോപി, അക്ഷയ പ്രേംനാഥ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സിദ്ദു പനയ്ക്കൽ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കെ.ജെ. വിനയൻ. ദീപക് നാരായൺ , പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേർ - പ്രഭാകരൻ കാസർകോഡ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - നന്ദു പൊതുവാൾ, ബാബുരാജ് മനിശ്ശേരി, ഫോട്ടോ - റോഷൻ, ജിത്തു ഫ്രാൻസിസ്, ഡിസൈൻ - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്
