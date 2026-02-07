ETV Bharat / entertainment

വാലന്‍റൈന്‍സ് വീക്ക് ആഘോഷമാക്കാന്‍ കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങള്‍; ഈ ആഴ്‌ചയിലെ പുത്തന്‍ ഒടിടി റിലീസുകള്‍

ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വെബ്‌സീരീസുകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 7, 2026 at 2:01 PM IST

ഹൃദയത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രണയം തുറന്നു പറയാനൊരു ദിനം. അല്ലെങ്കില്‍ പ്രണയിതാക്കളുടെ ദിനം. ഫെബ്രുവരി 14 നെ നാം അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഈ പ്രണയത്തിന്‍റെ ആഴ്‌ച തന്നെ ഓരോ നിമിഷവും ആഘോഷമാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് യുവാക്കളും കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരുമൊക്കെ. ഈ ആഴ്‌ച ഒട്ടേറെ സിനിമകളും സീരിസുകളും നിങ്ങുളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ പുത്തന്‍ റിലീസുകളാണ് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ദി രാജാ സാബ്

പ്രഭാസ് നായകനായി ഈ വര്‍ഷം പൊങ്കല്‍ റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് ദി രാജാസാബ്. വമ്പന്‍ ഹൈപ്പോടെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

പ്രഭാസിനൊപ്പം മാളവിക മോഹനൻ, നിധി അ​ഗർവാൾ, റിദ്ധി കുമാർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയിരുന്നു. മാരുതിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രം ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്.

പരാശക്തി

ശിവകാർത്തികേയനെ നായകനാക്കി സുധ കൊങ്കര അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രമാണ് പരാശക്തി. മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ബേസില്‍ ജോസഫും അതിഥി വേഷത്തില്‍ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

രവി മോഹൻ, അഥർവ, ശ്രീലീല എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതല്‍ സീ5ലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാവും. മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ്,സ ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

മന ശങ്കര വര പ്രസാദ് ​ഗാരു

ചിരഞ്ജീവി, നയൻതാര എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അനിൽ രവിപുഡി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് മന ശങ്കര വര പ്രസാദ് ​ഗാരു. വെങ്കടേഷ്, കാതറിൻ ട്രീസ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു.

സംക്രാന്തി റിലീസായെത്തിയ ചിത്രം തിയേറ്ററില്‍ വൻ വിജയമായിരുന്നു .സീ 5 ലൂടെ ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

നാരി നാരി നാടുമ മുരാരി

റൊമാന്‍റിക് കോമഡിയായി തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് നാരി നാരി നാടുമ മുരാരി. റാം അബ്ബരാജുവിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ ശർവാനന്ദ്, സാക്ഷി വൈദ്യ, സംയുക്ത മേനോൻ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയത്. ചിത്രം ഇപ്പോള്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഹിന്ദി, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിത്രം കാണാനാകും. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ചെക്ക്‌മേറ്റ്

അനൂപ് മേനോനെ നായകനാക്കി രതീഷ് ശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ചെക്ക്‌മേറ്റ്. 2024 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം മൈൻഡ് ​ഗെയിം ത്രില്ലറായാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിയത്.

ഫെബ്രുവരി ആറുമുതല്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ പ്രദര്‍നം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.മനോരമ മാക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാവുക.

നെല്ലിക്കാം പൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്

മാത്യു തോമസിനെ നായകനാക്കി നൗഫൽ അബ്ദുള്ള സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്. ഫെബ്രുവരില ആറ് മുതല്‍ സീ5ലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൊറർ ഫാന്റസിക്കൊപ്പം കോമഡിയും സസ്‍പെൻസും ആക്ഷനും കോർത്തിണക്കിയ ചിത്രമാണിത്.

മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, അപർണ ബാലമുരളി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും. അരുണ്‍ ബോസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഫീല്‍ ഗുഡ് ഫാമിലി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ സൺ നെക്സ്റ്റിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കിസ് കിസ്കോ പ്യാർ കരൂൺ 2

അനുകുൽ ഗോസ്വാമി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച കോമഡി-ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് കിസ് കിസ്കോ പ്യാർ കരൂൺ 2. തന്‍റെ യഥാര്‍ഥ പ്രണയിനിയായ സാനിയയെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോഹന്‍റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ അയാള്‍ മറ്റു കാരണങ്ങളാണ് മറ്റൊ വിവാഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധിതനാകേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോഴും യഥാര്‍ഥ പ്രണയിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ അയാള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്.

കപിൽ ശർമ്മ, മൻജോത് സിംഗ്, ഹിരാ വാരിന, ത്രിധ ചൗധരി, പരുൾ ഗുലാത്തി, ആയിഷ ഖാൻ, സുശാന്ത് സിംഗ് എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ഫെബ്രുവരി ആറു മുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്‌സ് വൺ

ഹാസ്ബ്രോയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്‌സ് കളിപ്പാട്ട പരമ്പരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആനിമേറ്റഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഴ്‌സ് വൺ.ക്രിസ് ഹെംസ്വർത്ത്, ബ്രയാൻ ടൈറി ​​ഹെൻറി, സ്കാർലറ്റ് ജോഹാൻസൺ, കീഗൻ-മൈക്കൽ കീ, സ്റ്റീവ് ബുസെമി എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക.

ഡെത്ത് വിസ്പറർ 3

രിത് യുവബൂൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൊറര്‍ ചിത്രമാണ് ഡെത്ത് വിസ്‌പര്‍. 1800-കളിൽ ജനിച്ച ഒരു പ്രതികാരദാഹിയായ ആത്മാവ് ഒരു ദാരുണമായ ശാപത്തെത്തുടർന്ന് തടവിലാക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് പുറത്തെത്തുകയും ചെയ്യുകയും ഒരു പ്രദേശത്തെ ചുട്ടെരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്.

നഡെക് കുഗിമിയ, ഡെനിസ് ജെലിൽച കപുവാൻ, നൈച നീന ജെസീക്ക പഡോവൻ, കജ്‌ഭണ്ടിത് സെയ്ദി എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗോൾസ്

ലിൻഡ മെൻഡോസ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗോൾസ്. ന്യൂയോർക്കിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ മോണിംഗ് ഷോ അവതാരകയാകാൻ പോകുന്ന ആദ്യ വനിതയാകാൻ പോകുന്ന ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ലിയ കാൾഡ്‌വെല്ലിന്റെ കഥയാണിത്.

കെല്ലി റോളണ്ട്, ക്ലിഫ് "മെത്തേഡ് മാൻ" സ്മിത്ത്, റോബിൻ തീഡ്, ആനി ഗോൺസാലസ്, ഡെന്നിസ് ഹെയ്‌സ്‌ബെർട്ട് എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ആസ്വദിക്കാനാവും.

