ETV Bharat / entertainment

ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 മുതല്‍ ലവ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ ഒട്ടേറെ റിലീസുകള്‍

ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഒടിടി റിലീസുകള്‍ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

OTT Release this weekend (Movie Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 1, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മാസം (മെയ്2026) തിയേറ്ററുകളില്‍ പുത്തന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ പൊടിപൂരമാണ്. സൂപ്പര്‍താരങ്ങളുടെയടക്കം നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കാന്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പേട്രിയറ്റ് മുതല്‍ ദൃശ്യം 3 വരെ മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രമായി മെയ് മാസത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും ഈ വാരം മാത്രം കൈ നിറയെ റിലീസുകളാണ്. ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഒടിടി റിലീസുകള്‍ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

1. അവള്‍

ജയരാജിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ സുരഭി ലക്ഷ്‌മിയെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഒരുക്കിയ അവള്‍ ഒടിടിയിലേക്ക്. മെയ് 1 മുതല്‍ മനോര മാക്‌സിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാകും.

നിരഞ്ജന അനൂപ്, കെപിഎസി ലളിത, സബിത ജയരാജ്, നിതിൻ രൺജി പണിക്കർ, ഷൈനി സാറ, മനോജ് ഗോവിന്ദൻ, ഷിബു നായർ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങൾ.

2. ടിഎൻ 2026

നാട്ടി സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ടിഎൻ 2026 ഒടിടിയിലെത്തി. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ, ആഹ, ഷോര്‍ട്ട് ഫ്ലിക്‌സ്, എപിഐഫിലിംസ്, സിംപ്ലി സൗത്ത് തുടങ്ങിയ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഉമാപതി എസ് രാമയ്യ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്.

3. ബൈക്കർ

തെലുഗു സ്പോര്‍ട്സ് ഡ്രാമയാണ് ബൈക്കര്‍. ശര്‍വാനന്ദ് നായകനായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം അഭിലാഷ് റെഡ്‌ഡി കന്‍കരയാണ് സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

മെയ് 1 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. മാളവിക നായർ ആണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തിയത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ആണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്.

4.ലീഡർ

ലെജൻഡ് ശരവണൻ നായകനായെത്തിയ സ്പൈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് ലീഡർ. ആർഎസ് ദുരൈ സെന്തിൽകുമാർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്.

ആൻഡ്രിയ ജെർമിയ, പായൽ രജ്പുത് എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് ലീഡര്‍. മെയ് 1 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

5.ലവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി

വിഘ്നേഷ് ശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ലവ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി. പ്രദീപ് രംഗനാഥന്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം അടുത്തിടെയാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.

സിനിമ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വിഡിയോയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. മെയ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 15 ന് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുമെന്നാണ് അനൗദ്യോ​ഗിക വിവരം.

6. ദി കേരള സ്റ്റോറി 2

ഏറെ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 ഒടിടിയിലേക്ക്. സീ 5 ലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. മെയ് 1 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കും.

തമിഴ്, മലയാള, കന്നഡ, തെലുഗു ഭാഷകളില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സിനിമ കാണാനാവും. കാമാഖ്യ നാരായൺ സിങ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ ഉല്ക്ക ​ഗുപ്ത, അദിതി ഭാട്ടിയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയത്.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.