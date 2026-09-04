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പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ദൃശ്യവിരുന്ന്; 'ഉന്മാദം' മുതല്‍ 'ഡിസി' വരെ, ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ റിലീസുകള്‍

കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെ ഉന്മാദം, ലോകേഷ് കനകരാജിന്‍റെ ഡിസി, മാധവന്‍റെ ജി ഡി എന്‍ അങ്ങനെ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്.

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OTT Release this weekend (Photo: Movie Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 12:39 PM IST

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സിനിമാസ്വാദകര്‍ക്ക് ആവേശം പകരുന്ന വാരാന്ത്യമാണ് ഇത്തവണ എത്തുന്നത്. തിയേറ്ററുകളില്‍ തീപ്പാറിച്ച ബ്ലോക്കബസ്റ്റര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ മുതല്‍ പുതിയ റിലീസുകള്‍ വരെ ഇത്തവണ ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ റിലീസുകൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെത്തും.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെ ഉന്മാദം, ലോകേഷ് കനകരാജിന്‍റെ ഡിസി, മാധവന്‍റെ ജി ഡി എന്‍ അങ്ങനെ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് ഇത്തവണ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ഉന്മാദം

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ലിജോമോള്‍ ജോസും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഉന്മാദം. ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ അന്ധവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, തൊട്ടാൽ പ്രശ്‌നമാകുന്ന ഒരു ഫയലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ മലയാളത്തിലെ മൂന്നാം നിർമ്മാണ സംരംഭമായ 'ഉന്മാദം' മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ കിരൺ ദാസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, അമാനുഷിക സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന, കാലങ്ങളായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കേസ് പുനരന്വേഷിക്കുന്നതും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്തോറും നിഗൂഢതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും, യാഥാർത്ഥ്യവും മിഥ്യയും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ മാഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

സിദ്ദിഖ്, സുധീഷ്, വിശാഖ് നായർ, സാബു മോൻ, കോട്ടയം നസീർ, ജിജോയ് രാജഗോപാൽ, ഗോകുലൻ, അരുൺ ചെറുകാവിൽ, ഉണ്ണി ലാലു, ഷാജു ശ്രീധർ, കൃഷ്‌ണപ്രഭ, കിരൺ പീതാംബരൻ, വിഷ്‌ണു, റെയ്ന രാധാകൃഷ്‌ണന്‍, സിജോയ് വർഗീസ്, വിഘ്നേശ്വർ സുരേഷ് തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതല്‍ ചിത്രം സോണി ലിവിൽ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കും.

അനന്തന്‍ കാട്

ടിയാന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ശ്രദ്ധേയ തിരക്കഥാകൃത്ത് മുരളിഗോപിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ജിയെന്‍ കൃഷ്‌ണകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് അനന്തന്‍ കാട്.

മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരമായ ആര്യ നായകനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ വലിയ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. വൻ വിജയമായി മാറിയ ‘മാർക്ക് ആന്‍റണി’ക്ക് ശേഷം മിനി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിൽ എസ്. വിനോദ് കുമാർ നിർമിക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. 'കാന്താര'യുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടേയും സംഗീത സംവിധായകനായ ബി. അജനീഷ് ലോക്നാഥ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഇന്ദ്രൻസ്, മുരളി ഗോപി, 'പുഷ്പ' സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സുനിൽ, അപ്പാനി ശരത്, നിഖില വിമൽ, ദേവ്‌ മോഹൻ, സാഗർ സൂര്യ, റെജിന കസാൻഡ്ര, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, അജയ്, കന്നഡ താരം അച്യുത് കുമാർ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം, മനോരമ മാക്‌സ് എന്നീ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാം. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2 മുതല്‍ ചിത്രം സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് സിംപ്ലി സൗത്തിലും ചിത്രം ലഭ്യമാവും.

ഡിസി

സംവിധായകന്‍ ലോകേഷ് കനകരാജിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമാണ് ‘ഡിസി’. ആദ്യമായി മുഴുനീളെ വേഷത്തില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ വിജയമാണ് നേടിയത്. അരുൺ മാത്തേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ ലോകേഷിന്റെ നായികയായി എത്തിയത് വാമിഖ ഗബ്ബിയാണ്.

ഗൺ ഫൈറ്റും, ചോര ചിതറുന്ന സംഘട്ടനവും ഗംഭീരമായി ഒരുക്കിയ വയലൻസ് സീക്വൻസുകളും ആണ് ചിത്രത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഗാനങ്ങളുമാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനെ പോലും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടാണ് അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദേവദാസ് എന്ന കഥാപാത്രമായി ലോകേഷ് വേഷമിടുമ്പോൾ, ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വാമിഖ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. റോക്കി, സാനി കായിദം, ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം അരുൺ മാതേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. സഞ്ജന കൃഷ്ണമൂർത്തി, അവിനാശ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൺ നെക്സ്റ്റിൽ സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

ജി.ഡി.എൻ‌

ആർ. മാധവൻ നായകനായി എത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് പീരിയഡ് ബയോപിക് ചിത്രമാണ് 'ജി.ഡി.എൻ'. രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്‍റെ സ്രഷ്ടാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോപാൽസ്വാമി ദൊരൈസ്വാമി നായിഡു ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണ കാലത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ജി.ഡി. എന്‍.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം, അസാധാരണ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ രംഗത്ത് പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച ജി.ഡി. നായിഡുവിന്‍റെ പോരാട്ടവും വിജയങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 'ഇന്ത്യയുടെ എഡിസൺ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി.ഡി. നായിഡുവിന്‍റെ ജീവിതം വലിയ ക്യാൻവാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

നവാഗതനും പ്രമുഖ പരസ്യ സംവിധായകനുമായ കൃഷ്‌ണ കുമാർ രാമകുമാർ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ പ്രിയാമണി, ജയറാം, സത്യരാജ്, വിനയ് റായ്, ദുഷാര വിജയൻ, കനിഹ, ഷീല, കരുണാകരൻ, ടീജയ് അരുണാചലം, തമ്പി രാമയ്യ, വിജയ് യേശുദാസ്, ആടുകളം നരേൻ, ജോണി വിജയ്, ജൻസൺ ദിവാകർ, ബ്രിജിഡ സാഗ എന്നിങ്ങനെ വലിയ താരനിര അണിനിരക്കുന്നു.

മാധവനും കൃഷ്ണകുമാർ രാമകുമാറും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ 'റോക്കട്രി: ദി നമ്പി ഇഫക്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മാധവൻ വീണ്ടും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുന്നതും സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 4 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

കൊറിയൻ കനകരാജു‌

ഒരു കൊറിയക്കാരന്‍റെ ചിതാഭസ്‌മം എങ്ങനെയോ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്തപൂര്‍ ജില്ലയിലെ ബാറില്‍ എത്തിപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ചിതാഭസ്‌മത്തില്‍ മദ്യം കലര്‍ത്തി കനകരാജു (വരുണ്‍ തേജ്) കുടിക്കുന്നു. പിന്നീട് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ചിത്രം രസകരമായ രീതിയില്‍ പറയുന്നത്.

മെർലപാക ഗാന്ധിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രത്തില്‍ വരുണ്‍ തേജ് ആണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

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