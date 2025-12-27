ETV Bharat / entertainment

എക്കോ മുതല്‍ സ്ട്രേഞ്ചർ തിംഗ്‌സ് വരെ; ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഒടിടിയില്‍ ഞെട്ടിക്കാന്‍ കിടിലന്‍ റിലീസുകള്‍

ഡിസംബര്‍ അവസാനിക്കാന്‍ ഇനി ഏതാനും ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളു. ഇത്തവണ ഒത്തിരി പുത്തന്‍ റിലീസുകളാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

OTT RELEASE THIS WEEKEND NEW MOVIES AND WEB SERIES EKO OTT RELEASE MALAYALAM MOVIE OTT RELEASE
Film Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 4:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

2025 അവസാനിക്കാന്‍ ഈ പോകുന്ന വേളയില്‍ നിരവിധി മികച്ച റിലീസുകളാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ റിലീസുകള്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ മുതല്‍ കോമഡി, സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ വരെ ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

തിയേറ്ററില്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച എക്കോ മുതല്‍ കീര്‍ത്തി സുരേഷിന്‍റെ റിവോള്‍വര്‍ റീത്തവരെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റീലിസുകളാണ് ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

1. എക്കോ

കിഷ്‌കിന്ധാ കാണ്ഡം, കേരളാ ക്രൈം ഫയല്‍ സീസണ്‍ 2 എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ബാഹുല്‍ രമേശ് തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രമാണ് എക്കോ. കിഷ്‌കിന്ധാ കാണ്ഡത്തിന് ശേഷം തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാഹുല്‍ രമേശും സംവിധായകന്‍ ദിന്‍ജിത്ത് അയ്യത്താനും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്.

അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും നിരൂപക പ്രശംസയും ലഭിച്ച ചിത്രമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.

സന്ദീപ് പ്രദീപ്, വിനീത്, നരേൻ,അശോകൻ, ബിനു പപ്പു, സഹീർ മുഹമ്മദ്, ബിയാന മോമിൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. ആരാധ്യ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ എംആർകെ ജയറാമാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. ഡിസംബര്‍ 31 മുതല്‍ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കും.

2. റിവോൾവർ റീത്ത

കീര്‍ത്തി സുരേഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് റിവോള്‍വര്‍ റിത്ത. ജെ കെ ചന്ദ്രു സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തില്‍ കീര്‍ത്തി സുരേഷ് ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ സീനുകളും നര്‍മവുമൊക്കെ കോര്‍ത്തിണങ്ങിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കീർത്തി സുരേഷിന് പുറമെ രാധിക ശരത്കുമാർ, സുനിൽ, റെഡിൻ കിംഗ്സ്ലി, സെൻട്രയൻ, മൈം ഗോപി, സെൻട്രയൻ, സൂപ്പർ സുബ്ബരായൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 26 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ശാന്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന റീത്ത എന്ന സ്ത്രീയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ കുടുംബം തകരുകയും അവരുടെ സമാധാനപരമായ ലോകം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപകടകാരികളായ കുറ്റവാളികളിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ റീത്ത സമർത്ഥമായും ധൈര്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പാഷൻ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും ദി റൂട്ടിന്റെയും കീഴിൽ സുധൻ സുന്ദരം, ജഗദീഷ് പളനിസാമി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീതം സീൻ റോൾഡൻ, എഡിറ്റിംഗ് പ്രവീൺ കെ എൽ, ഛായാഗ്രഹണം ദിനേശ് ബി കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ്.

3. സ്ട്രേഞ്ചർ തിംഗ്സ് സീസൺ 5 വോള്യം 2

മിക്ക പ്രേക്ഷകരും കാത്തിരുന്ന ഒന്നാണ് സ്‌ട്രേഞ്ചര്‍ തിംഗ്‌സ് സീസണ്‍ 5 വോള്യം 2. സ്‌ട്രേഞ്ചര്‍ തിംഗ്‌സിനെ പോലെ ട്വിസ്റ്റുകള്‍ക്കും സര്‍പ്രൈസുകള്‍ക്കും പേരുകേട്ട ഒരു സീരിസാണിത്. അഞ്ചാമത്തെ സീസണിന്‍റെ ആദ്യ വോള്യം നവംബര്‍ 26 ന് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ക്രിസ്‌മസ് സ്‌പെഷലായി ഡിസംബര്‍ 25 ന് സീരിസിന്‍റെ അടുത്ത വോളിയം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതില്‍ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളാകും ഉണ്ടാകുക. ഡിസംബര്‍ 31 അര്‍ദ്ധരാത്രിയോ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അവസാന എപ്പിസോഡ് എത്തുക. ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള എപ്പിസോഡായിരിക്കും.

വിനോണ റൈഡർ, ഡേവിഡ് ഹാർബർ, ഫിൻ വുൾഫാർഡ്, മില്ലി ബോബി ബ്രൗൺ, ഗേറ്റൻ മറ്റരാസോ, കാലേബ് മക്ലാഫ്ലിൻ, നോഹ ഷ്നാപ്പ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയത്.

4. എക് ദീവാനി കി ദിവാനിയ

എക് ദീവാനി കി ദിവാനിയ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രവും ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 26 നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. സീ 5 ലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. വിക്രമാദിത്യ ഭോണ്‍സ്‌ലെ എന്ന ശക്തനായ രാഷ്‌ട്രീയക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ആദാ രണ്‍ധാവ എന്ന സിനിമാ താരത്തോട് അതിയായ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. മിലാപ് സവേരിയും മുഷ്‌താഖ് ഷെയ്‌ഖും ചേര്‍ന്നാണ് എഴുതിയത്. ദേശീ മൂവിസ് ഫാക്‌ടറിയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.

ഹർഷവർദ്ധൻ റാണെ, സോനം ബജ്‌വ, ഷാദ് രൺധാവ, സച്ചിൻ ഖേദേക്കർ, അനന്ത് നാരായൺ മഹാദേവൻ, രാജേഷ് ഖേര എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

5. സീന്‍സ് ഫ്രം എ സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പ്

ആധുനിക കാലത്തെ ദമ്പതികള്‍ ഒരു സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. അവര്‍ അടുപ്പം പങ്കിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെന്‍റ് കാണിക്കുന്നില്ല, എന്നാല്‍ ഈ പ്രണയം പിന്നീട് തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. സീന്‍ ഫ്രം എ സിറ്റുവേഷന്‍ഷിപ്പ് യുട്യൂബിലൂടെയാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വൈഷ്ണവ് വ്യാസ്, ശ്രേയ സാൻഡില്യ, റിയ മേത്ത, മുറാദ് അബ്ദുള്ള, ഐശ്വര്യ കുമാർ, ദക്ഷ് പുരി, സാഹിൽ മിൻഹാസ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

6. സിംഗിൾ സൽമ

റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ചിത്രമാണ് സിംഗിള്‍ സല്‍മ. നചികേത് സാമന്ത് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സൊഹൈൽ സെന്നും ജാസി സിന്ധുവും ചേർന്നാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലഖ്‌ന സ്വദേശിയായ ഒരു സ്‌ത്രീ അവളുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവള്‍ അവിവാഹിതയാണെന്ന കാരണത്താല്‍ ആളുകള്‍ അവളെ നിരന്തരമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. നിലവില്‍ നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഹുമ ഖുറേഷി, സണ്ണി സിംഗ്, ശ്രേയസ് തൽപാഡെ, ലോറൻ ഗോട്ട്‌ലീബ്, കൻവൽജിത് സിംഗ്, നിധി സിംഗ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

7. കാഷെറോ

കാങ് സാങ്-വൂങ് എന്ന സാധാരണക്കാരനായ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരന്‍റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. അയാള്‍ പണത്തിന്‍റെ ബലത്തില്‍ അധികാരം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നവരോട് പോരാടുന്നു. ഡിസംബര്‍ 26 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. ലീ ജുൻ-ഹോ, കിം ഹൈ-ജുൻ, കിം ഹ്യാങ്-ഗി, കിം ബ്യുങ്-ചുൽ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Also Read:ആദ്യം തളര്‍ന്നു, പിന്നെ ഉയര്‍ന്നു;വൃഷഭ രണ്ടാം ദിനം ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍

TAGGED:

OTT RELEASE THIS WEEKEND
NEW MOVIES AND WEB SERIES
EKO OTT RELEASE
MALAYALAM MOVIE OTT RELEASE
OTT RELEASES THIS WEEKEND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.