ഒടിടിയിൽ ദൃശ്യവിരുന്ന്; ബ്ലാസ്റ്റ് മുതല് കപ്പ് വരെ, ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയ സിനിമകളും സീരിസുകളും
ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ സിനിമകളും വെബ്സീരിസുകളും. എവിടെ കാണാം? പട്ടികയിതാ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 11:43 AM IST
ജൂണ് അവസാന വാരം വമ്പന് റിലീസുകളാണ് ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. ത്രില്ലറുകളും ഫീല് ഗുഡ് സിനിമകളും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് ഇത്തവണ എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
1.ബ്ലാസ്റ്റ്
അര്ജുന് സര്ജ, അഭിരാമി, പ്രീതി മുഖുന്ദൻ, ജോൺ കൊക്കൻ, വിവേക് പ്രസന്ന, അരുൺ ചിദംബരം എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രമാണ് ബ്ലാസ്റ്റ്. ആഗോളതലത്തില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ആക്ഷന് ത്രില്ലറില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം കപട ബിസിനസുകാരുടെയും അയാളുടെ ക്രൂരനായ കൊലയാളിയേയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്.നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
2. കുണ്ഡല പുരാണം
ഇന്ദ്രൻസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന കോമഡി-ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് കുണ്ഡല പുരാണം. 2024 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം കൃത്യം രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാസർഗോഡ് ഭാഷയിലാണ് ചിത്രം പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്.
മേനോക്കില്സ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് അനില് ടി.വി. നിര്മ്മിച്ച് സന്തോഷ് പുതുക്കുന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'കുണ്ഡലപുരാണം. ജൂണ് 26 മുതല് മുതല് സിനിമ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈന പ്ലേയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.
3.കപ്പ് ലവ് ഓൾ പ്ലേ
ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യനാകാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് 'കപ്പ് ലവ് ഓൾ പ്ലേ' മലയോരമേഖലയായ ഇടുക്കിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഞ്ജു.വി.സാമുവൽ ആണ്. മെന്ററുടെ റോളില് ബേസില് ജോസഫും ഈ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ ചിത്രത്തിൽ മാത്യു തോമസ്,റിയ ഷിബു, നമിത പ്രമോദ്, ഗുരു സോമസുന്ദരം, അനിഖ സുരേന്ദ്രന് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ജൂണ് 26 മുതല് ചിത്രം മനോരമ മാക്സിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
4.ലിംഗം
കതിർ നായകനാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രമായ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ-ത്രില്ലർ പരമ്പരയായ ലിംഗം ഇന്നലെ മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ശരവണകുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
5.മമ്മട്ടിയാൻ സ്റ്റാർസ്
ക്രിക്കറ്റ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തമിഴ് സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ വെബ് സീരീസായ 'മമ്മട്ടിയാൻ സ്റ്റാർസ്' സീ-5ൽ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കാണാൻ ടിക്കറ്റിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്.
6. ബാഹുബലി: ദി ടോർച്ച് ബെയറർ
എസ്.എസ്. രാജമൗലിയുടെ ഐതിഹാസിക ചിത്രമായ ബാഹുബലിയുടെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്ന 'ബാഹുബലി: ദി ടോർച്ച് ബെയറർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
After watching the documentary #BaahubaliTheTorchbearer, one thing became even clearer.— Thyview (@Thyview) June 25, 2026
Great films are remembered by their heroes. Landmark films are remembered by the people who dared to dream them first.#Baahubali begins with @ssrajamouli . Without his conviction, there is… pic.twitter.com/a7l6PviOeA
ബാഹുബലി എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകള് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണിത്. 10 വർഷത്തെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന നാലു ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെന്ററി പരമ്പരയാണിത്.
7. രാജാ ശിവാജി
ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ കഥയാണ് രാജാ ശിവാജി പറയുന്നത്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിർഭയ യോദ്ധാവിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിലാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
ജൂണ് 26 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിതേഷ് ദേശ്മുഖ്, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, ജെനീലിയ ദേശ്മുഖ്, ഭാഗ്യശ്രീ, സൽമാൻ ഖാൻ (കാമിയോ) എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
8.മുത്തശ്ശി
മലയാളികൾ കാത്തിരുന്ന ഹൊറർ ത്രില്ലർ പരമ്പര 'മുത്തശ്ശി' ഒടിടിയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദുലാൽ എം.എസ്. സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ പരമ്പര, ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുണ്ട നാടൻ കഥകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ ട്രെയിലര് പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു. സാധാരണ ഹൊറര് പരമ്പരകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് ഈ പരമ്പരയുടെ അവതരണം.
ജൂണ് 26 മുതലാണ് പരമ്പര പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സീ 5 ലൂടെ ഒടിടി പ്രേമികള്ക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. മുതിർന്ന നടി കെ.പി.എ.സി ലീലയും അമിത് ചക്കാലക്കലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഹൊറര് സീരീസാണിത്.
9. പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി
പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തികച്ചും കര്ക്കശമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോമഡി- ഡ്രാമ സീരീസാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി. ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളില് പ്രശനമുണ്ടാക്കുന്നതോടെ പെട്ടെന്ന് ആ കുടുംബത്തിന്റെ പെര്ഫെക്ഷന് പെട്ടെന്ന് തകരുന്നു. ഇത് കുടുംബത്തെ തെറാപ്പിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു.
ജൂണ് 26 മുതല് സോണി ലിവിലൂടെയാണ് ഈ സീരിസ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് . ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ, നേഹ ധൂപിയ, മനോജ് പഹ്വ, സീമ പഹ്വ, ഗിരിജ ഓക്ക് ഗോഡ്ബോലെ, കാവേരി സേത്ത് എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കള്.
10. ലോക്ക് അപ്പ് സീസൺ 2
ലോക്ക് അപ്പ് സീസൺ 2 എന്നത് 14 സെലിബ്രിറ്റികളെ ജയിൽ പോലുള്ള ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് അടച്ചിട്ട് എല്ലാ അടിസ്ഥാന ആഡംബരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയാണ്. ഫറാ ഖാനും റിതേഷ് ദേശ്മുഖും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 6 ആഴ്ചത്തെ പരമ്പര, മത്സരാർത്ഥികൾ കഠിനമായ ജോലികളിൽ മത്സരിക്കുകയും എലിമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും ഗെയിം വിജയിക്കാനുമുള്ള അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു റിയാറ്റിഷോയാണിത്.
ജൂണ് 27 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.