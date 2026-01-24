ETV Bharat / entertainment

സര്‍വം മായ മുതല്‍ മാര്‍ക്ക് വരെ! ഇത്തവണ ഒടിടിയില്‍ പുത്തന്‍ റീലീസുകള്‍

ഈ അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ ഒടിടി പ്രേമികള്‍ക്കായി ആക്ഷന്‍ പടം മുതല്‍ ഫീല്‍ ഗുഡ് സിനിമകള്‍ വരെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണെന്ന് നോക്കാം.

OTT RELEASE THIS WEEK sarvam maya ott release OTT NEW RELEASES MOVIES AND WEB SERIES
Movie (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

രോ ആഴ്‌ചയും പുത്തന്‍ സിനിമകളും സീരിസുകളും ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. ഈ അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ ഒടിടി പ്രേമികള്‍ക്കായി ആക്ഷന്‍ പടം മുതല്‍ ഫീല്‍ ഗുഡ് സിനിമകള്‍ വരെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. അതും ബോക്‌സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ വരെ അതിലുണ്ട്.

നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍, ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോ, സീ5 എന്നീ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും സീരിസുകളും ഇത്തവണ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

സര്‍വം മായ

നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി അഖില്‍ സത്യന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് സര്‍വം മായ. തിയേറ്ററുകളില്‍ ഗംഭീര പ്രതികരണം നേടുന്നതിനൊപ്പം നിവിന്‍റെ തിരിച്ചു വരവ് കൂടിയാണ് മലയാളക്കര ആഘോഷിച്ചത്. നിവിന്‍ പോളിയുടെ സിനിമാ കരിയറിലെ 100 കോടിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് സര്‍വം മായ. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒടിടി റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ജനുവരി 30 നാണ് ചിത്രം ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. ചിത്രത്തില്‍ ഡെലുലുവായി എത്തിയ റിയ ഷിബുവിന്‍റെ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്‌ട്രീംഗ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടത്.

ഡിസംബര്‍ 25 നാണ് സര്‍വം മായ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് സര്‍വം മായ നിര്‍മിച്ചത്.

തേരേ ഇഷ്‌ക് മേം

ആനന്ദ് എൽ റായ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് തേരേ ഇഷ്ക് മേം.ഹിമാൻഷു ശർമ്മയും നീരജ് യാദവും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൊമാന്‍റിക് ഡ്രാമ ചിത്രമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 23 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ ചിത്രം ലഭ്യമാണ്.

ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റായ ശങ്കറും സൈക്കോളജിസ്റ്റായ മുക്തിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. ധനുഷ്, കൃതി സനോൻ, പ്രകാശ് രാജ്, മാഹിർ മൊഹിയുദ്ദീൻ, സുശീൽ ദാഹിയ എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കള്‍.

സിരായ്

വിക്രം പ്രഭുവിനെ നായകനാക്കി തമിഴ് രചന നിര്‍വഹിച്ച് സുരേഷ് രാജകുമാരി സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച തമിഴ് ചിത്രമാണ് സിരായ്. ഒരു കോര്‍ട്ട് റൂം ഡ്രാമയായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സെവൻ സ്‌ക്രീൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ കീഴിൽ എസ്.എസ്. ലളിത് കുമാർ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം, വെല്ലൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് ശിവഗംഗയിലെ ഒരു കോടതിയിലേക്ക് അബ്ദുൾ എന്ന പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കതിർവൻ എന്ന പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്‍റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ആ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കിടെ ഇരുവരുടെയും സംസാരിക്കുകയും അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളും നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം സീ ഫൈവിലൂടെ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും.

മാർക്ക്

വിജയ് കാർത്തികേയ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച കന്നഡ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് മാർക്ക്. സത്യ ജ്യോതി ഫിലിംസും കിച്ച ക്രിയേഷൻസും ചേര്‍ന്ന് നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററില്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്.

കർണാടകയിലുടനീളം നടക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സസ്പെൻഷനിലുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം. കൊലപാതകങ്ങളും തട്ടികൊണ്ടുപോകലുകളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ കുടുംബം പോലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കിച്ച സുദീപ് ആണ്. ജനുവരി 23 മുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില്‍ ചിത്രം ലഭ്യമാണ്.

ചാമ്പ്യന്‍

മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം അനശ്വര രാജനും റോഷന്‍ മേക്ക, നന്ദമൂരി കല്യാണ ചക്രവര്‍ത്തി, സന്തോഷ് പ്രതാപ് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ തെലുഗു ചിത്രമാണ് ചാമ്പ്യന്‍. സ്‌പോർട്‌സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രമായ ചാമ്പ്യൻ.

പ്രദീപ് അദ്വൈതം സംവിധാനം ചെയ്‌ത്, ആനന്ദി ആർട്ട് ക്രിയേഷൻസും സീ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്‍ന്ന് പ്രിയങ്ക ദത്ത്, ജി കെ മോഹൻ, ജെമിനി കിരൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നു. ലണ്ടനിൽ കളിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന സെക്കന്തരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദഗ്ധ ഫുട്‌ബോൾ കളിക്കാരനായ മൈക്കൽ വില്യംസിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം.

1947 ലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും ഭൈരൻപള്ളി കലാപത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര വികസിക്കുന്നത്, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകളുമായും വെല്ലുവിളികളുമായും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ജനുവരി 23 മുതല്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും.

സ്‌പേസ് ജെൻ: ചന്ദ്രയാൻ

ശ്രിയ ശരണും നകുൽ മേത്തയുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് സ്പേസ് ജെന്‍: ചന്ദ്രയാന്‍. ചന്ദ്രയാൻ-2 ദൗത്യത്തിന്‍റെ പരാജയത്തില്‍ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ-3നെ ചന്ദ്രന്‍റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ വിജയകരമായി ഇറക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്‌പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഐഎസ്ആർഒ) യാത്രയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം.

ജനുവരി 23 മുതല്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും.

ചീക്കാറ്റിലോ

ശരൺ കോപിഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ക്രൈം സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് ചീക്കാറ്റിലോ. ശോഭിത ധൂലിപാല , വിശ്വദേവ് രചകൊണ്ട, ചൈതന്യ വിശാലക്ഷ്മി, ഇഷ ചൗള, ഝാൻസി, അമാനി, വദ്‌ലമണി ശ്രീനിവാസ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ജനുവരി 23 മുതൽ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൈദരാബാദിലെ ക്രിമിനോളജി ബിരുദധാരിയും ട്രൂ-ക്രൈം പോഡ്‌കാസ്റ്ററുമായ സന്ധ്യ, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു കൊലപാതകത്തിന്‍റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതും നീതിനടപ്പാക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

മസ്‌തി-4

മിലാപ് സാവേരി സംവിധാനം ചെയ്‌ത മസ്തി 4, മസ്തി ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ്. വിവാഹ ജീവിതത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുന്ന അമര്‍, മീറ്റ്, പ്രേം എന്നിവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്‌ചത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ലവ് വിസയെ കുറിച്ച് കേള്‍ക്കുകയും അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രസകരമായ ചിത്രമാണ് മസ്‌തി-4.

സീ 5 ലൂടെചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും. റിതേഷ് ദേശ്‌മുഖ്, അഫ്‌താബ് ശിവദാസനി, വിവേക് ഒബ്‌റോയ് എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Also Read:'ചുമ്മാ'... താടി വടിച്ച് മീശ പിരിച്ച് ചുള്ളന്‍ ലുക്കില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍; സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്തിച്ചല്ലോ എന്ന് ആരാധകര്‍

TAGGED:

OTT RELEASE THIS WEEK
SARVAM MAYA OTT RELEASE
OTT NEW RELEASES
MOVIES AND WEB SERIES
OTT RELEASE THIS WEEKEND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.