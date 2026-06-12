ഈ വാരാന്ത്യം പൊടിപൊടിക്കാം; കറുപ്പ്, ദൃഢം, ഭൂത് ബംഗ്ല ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് വമ്പന് റിലീസുകള്
ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. .
Published : June 12, 2026 at 1:03 PM IST
വാരാന്ത്യങ്ങളില് തിയേറ്റര് റിലീസുകള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമാസ്വാദകരുണ്ട്. എന്നാല് ഒടിടി പ്രേക്ഷകരും ഇത്തവണ നിരാശരാവേണ്ടതില്ല. പുത്തന് റിലീസുകളുടെ ചാകരയാണ് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വിരല്ത്തുമ്പില് എത്താന് പോകുന്നത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സുഹൃത്തക്കളോടൊപ്പമൊക്കെ പുതിയ വെബ്സീരീസുകളും ചിത്രങ്ങളും ഈ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളില് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.
ബോക്സ് ഓഫിസില് ഹിറ്റടിച്ച സൂര്യയുടെ കറുപ്പ് മുതല് ഷെയ്ന് നിഗം പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തി പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച ദൃഢം വരെ ഇത്തവണ ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
സൂര്യ- ഇന്ദ്രൻസ് ചിത്രം 'കറുപ്പ്'
സൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കറുപ്പ് തമിഴ് ബോക്സ് ഓഫിസില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന്ന നേടിയ ചിത്രമാണ്. ആര് ജെ ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തില് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടന് ഇന്ദ്രന്സും പ്രധാന റോളില് എത്തിയിരുന്നു. സൂര്യയുടെ കരിയര് ഹിറ്റ് പടമാണ് കറുപ്പ്.
നാട്ടി, സ്വാസിക, അനഘ മായ രവി, ശിവദ, സുപ്രീത് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.
മാസും ആക്ഷനും ചേര്ന്ന എന്റര്ടെയ്നറാണ് കറുപ്പ്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം സൂര്യയും തൃഷയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
യുവ സംഗീത സംവിധായകൻ സായ് അഭ്യാങ്കറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ഡ്രീം വാരിയർ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ എസ്.ആർ. പ്രകാശ് ബാബുവും എസ്.ആർ. പ്രഭുവും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: അരവിന്ദ് രാജ് ഭാസ്കരൻ. തിരക്കഥ: അശ്വിൻ രവിചന്ദ്രൻ - രാഹുൽ രാജ് - ടി. എസ്. ഗോപി കൃഷ്ണൻ - കരൺ അരവിന്ദ് കുമാർ.ഛായാഗ്രഹണം: ജി. കെ. വിഷ്ണു, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്, ചിത്രസംയോജനം: ആർ. കലൈവാണൻ, സംഘട്ടനം: വിക്രം മോർ എന്നിവരും നിർവ്വഹിച്ചു.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ജൂണ് 12 മുതലാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴിന് പുറമേ, മലയാളം തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാന് സാധിക്കും.
ഷെയ്ൻ നിഗം ചിത്രം 'ദൃഢം'
ഷെയ്ന് നിഗം വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തിയ ദൃഢത്തിന് തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മാർട്ടിൻ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ക്രൈം ത്രില്ലര് ജോണറിലാണ് എത്തിയത്.
2020-മുതൽ സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫിനൊപ്പം സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ദൃഢം.
26 വയസില് എസ് ഐ ആകുന്ന പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയ ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്റോ ദേവസ്യ എന്നിവരാണ്.
കുഴിനിലം എന്ന നാട്ടിന്പുറത്തെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് എസ് ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണന് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഷെയ്ന് നിഗം ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. താന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച പുതിയ ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്നതും സ്റ്റേഷനില് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.
ബി. തിലകൻ, ദിനേഷ് പ്രഭാകർ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, കോട്ടയം രമേഷ്, വിനോദ് ബോസ്, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗീസ്, ജോജി കെ ജോൺ, ബ്രിട്ടോ ഡേവിഡ്, അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ, സാനിയ ഫാത്തിമ, കൃഷ്ണ പ്രഭ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവ
ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് ഇന്ന് (ജൂണ് 12) മുതല് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
പൊങ്കാല
പ്രക്ഷകര്ക്കിടയില് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രമാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ പൊങ്കാല. വൈപ്പിൻ ഹാർബറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശക്തമായ കിടമത്സരത്തിന്റെ കഥയാണ് 'പൊങ്കാല' പറയുന്നത്.
രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ വൈപ്പിൻ, മുനമ്പം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവകഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് സിനിമ. ഗ്ലോബൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്റർടെെയ്മെന്റ്, ദിയ ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അനിൽ പിള്ള, ഡോണ തോമസ്, അലക്സ് പോൾ, ജിയോ ഷീബാസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 'പൊങ്കാല'യുടെ നിർമാണം.
പൂർണമായും ആക്ഷൻ-ഹ്യൂമർ ചേരുവകളോടെയാണ് ഈ സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ബാബുരാജ്, ബിബിൻ ജോർജ്, അപ്പാനി ശരത്, സൂര്യ കൃഷ്ണ, ഷമ്മി തിലകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, യാമി സോന, ദുർഗ കൃഷ്ണ, മാർട്ടിൻ മുരുകൻ, പ്രവീണ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് മുഖ്യ വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.
ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഭൂത് ബംഗ്ല
പതിനാല് വര്ഷത്തിന് ശേഷം അക്ഷയ് കുമാറും സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശനും ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് ഭൂത് ബംഗ്ല. ചിത്രം റിലീസായി ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് അതിവേഗം കുതിച്ച ഈ ചിത്രം പ്രിയദര്ശന്റെ കരിയറിലെ 100 കോടി എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച സിനിമ കൂടിയാണ്.
ഏപ്രില് 17 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഏഴാം തവണയാണ് അക്ഷയ് കുമാറും പ്രിയദര്ശനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്. 2010 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ഖാട്ടാ മീട്ടയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം.
ആകാശ് എ കൗഷിക്കിന്റെ കഥയ്ക്ക് റോഹന് ശങ്കര്, അഭിലാഷ് നായര്, പ്രിയദര്ശന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്ഷയ് കുമാറിനൊപ്പം വമിഖ ഗബ്ബി, തബു, പരേഷ് റാവല്, അസ്രാണി, രാജ്പാല് യാദവ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്ത്. ജൂണ് 12 മുതല് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
ഷെല്റ്റര്
സ്കോട്ടിഷ് ദ്വീപിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇത് ഒരു അപകടകരമായ ഒരു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കമായി മാറുന്നു. പെണ്കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതോടെ അവന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നു. അത് അയാള് നേരിടുന്നതാണ് ഷെല്റ്റര് എന്ന ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
ജേസണ് സ്റ്റാഥം നായകനായ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമാണ് ഷെല്റ്റല്. നവോമി, അക്കി, ഡാനിയല് മയ്സ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കള്
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ആപ്പിള് ടിവി പ്ലസിലൂടെയും ജൂണ് 12 മുതല് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.
സെക്കന്റ് മാരേജ്
ആദ്യ വിവാഹത്തില് വേര്പിരിയേണ്ടി വന്ന രണ്ടുപേര്. അവര് അവരുടെ ജീവിതം ഊഷ്മളക്കാന് വീണ്ടും മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു.
എന്നാല് രണ്ടാം വിവാഹം മനസിലാക്കലിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും വൈകാരിക ബന്ധത്തിന്റെയുമാണ്. ആദ്യ വിവാഹത്തില് നിന്ന് രണ്ടാം വിവാഹം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. രവി മഹാദാസ്യമാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മൗനിക റെഡ്ഡി, സംവിധായകൻ രവി മഹാദാസ്യയുമാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരിക്കുന്നതും. ഇടിവി വിന് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം. ജൂണ് 11 മുതല് ലഭ്യമാണ്.
രമണി കല്യാണം
വേദനാജനകമായ ഭൂതകാലങ്ങളാൽ രൂപപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികള് യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടുമുണ്ടുന്നു . പഴയ മുറിവുകളെ നേരിടാനും ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും മനസിലാക്കാനും അവര് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു.
സണ് നെക്സിറ്റിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം. ജൂണ് 12 മുതലാണ് ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.