ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് പൊടിപൂരം! ബി ടി എസ് മുതല് ബോര്ഡര് 2 വരെ; കാത്തിരിക്കുന്നത് കിടിലന് റിലീസുകള്
ലോകത്തുടനീളം ആരാധകരുള്ള ബി ടി എസ് നാലുവര്ഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഈ ആഴ്ചത്തെ ഒടിടി റിലീസുകളില് ബി ടി എസിന്റെ അരിരാങ് ആല്ബവും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്.
Published : March 20, 2026 at 4:46 PM IST
വമ്പന് ചിത്രങ്ങള് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്. എന്നാല് ഒടിടി പ്രേക്ഷകരേയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ റിലീസുകള് ഈ വാരാന്ത്യത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള് കാത്തിരുന്ന, കാണാന് ആഗ്രഹിച്ച റിലീസുകള് ഉള്പ്പെടെ ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് ലഭ്യമാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പവുമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളും സീരീസുകളും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം.
ബോക്സ് ഓഫിസില് തരംഗം തീര്ത്ത സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ബോളിവുഡ് ചിത്രം ബോര്ഡര് 2, ബി ടി എസ് മുതല് ഇങ്ങ് കാസര്ക്കോട് എംബസി വരെ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ റീലീസുകളാണ് ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
1. കാസര്ഗോഡ് എംബസി
വ്യാജ പാസ്പോര്ട്ട് റാക്കറ്റില് അകപ്പെടുന്ന ബന്ധുക്കളായ രണ്ടുപേരുടെ കഥ പറയുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലര് വെബ് സീരീസാണ് കാസര്ക്കോട് എംബസി.
ലെജൻഡറി മൂവീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സീരീസിൽ കബീർ ദുഹാൻ സിംഗ്,സുധീഷ്, ഗോവിന്ദ് പൈ, റോണി ഡേവിഡ്, ദീപക് പറമ്പോൽ,അബു സലിം,അപർണ, അശ്വതി,ലോനെസ്റ്റിൻ, അർജുൻ, രോഹിത്, നന്ദു പൊതുവാൾ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ഈ സീരിസില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
മിസ്റ്ററി ക്രൈം ത്രില്ലർ ജോണറിൽ പെട്ട സീരീസ് ഏഴ് എപ്പിസോഡുകളിലായാണ് സീരിസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാര്ച്ച് 20 മുതല് സീ5ല് ലഭ്യമാണ്.
2.ബോര്ഡര് 2
സണ്ണി ഡിയോളും വരുണ് ധവാനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബോര്ഡര് 2 ഒടിടിയില് എത്തിയത് പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ബോക്സ് ഓഫിസില് തരംഗം തീര്ത്ത ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് അനുരാഗ് സിങ് ആണ്.
ചിത്രത്തില് ദില്ജിക്ക് ദോസഞ്ജ്, അഹാന് ഷെട്ടി എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. 1971 ലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് യുദ്ധം ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് ബോര്ഡര് 2. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാനാകും. മാര്ച്ച് 20 മുതലാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്.
3. ലാന്ഡ് ലോര്ഡ്
ജഡേഷ് കുമാര് ഹംപി രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച ലാന്ഡ് ലോര്ഡ് 1980-90 കാലഘട്ടത്തിലെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയ കന്നഡ ചിത്രമാണ്. വിജയ് കുമാര്, രചിത റാം രാജ് ബി ഷെട്ടി എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.
ഭൂമിയും അധികാരവും പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്. ഈ വര്ഷം ജനുവരി 23 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. മാര്ട്ട് 19 മുതല് സീ5ല് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
4. സീത പയനം
നടനും സംവിധായകനുമായ അർജുൻ സർജ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമെന്ന നിലയില് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചത്. ആരാധകര്ക്ക് പ്രണയ സമ്മാനമായി ഫെബ്രുവരി 14 നാണ് ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
അര്ജുന് സര്ജയുടെ മകള് ഐശ്വര്യ അര്ജുനാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്. റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തി. മാര്ച്ച് 19 മുതല് സണ്നെക്സ്റ്റില് ലഭ്യമാണ്.
5.ജഡധാര
സോനാക്ഷി സിന്ഹയും സുധീര് ബാബുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ജഡധാര. സൈക്കോളജിക്കല് ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തില് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് ജഡധാര ചിത്രമാണിത്. അമാനുഷികതകളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കോര്പ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാരനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സിനിമയുടെ സഞ്ചാരം. മാര്ച്ച് 20 മുതല് സീ5 ലൂടെ ചിത്രം കാണാന് സാധിക്കും.
6. ചിരായ
ദിവ്യദത്ത സഞ്ജയ് മിശ്ര, സിദ്ധാര്ഥ് ഷാ സരിത ജോഷി എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ചിരായ. സോഷ്യല് ഡ്രാമാ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് മാര്ച്ച് 20 മുതലാണ് പരമ്പരയാണ് കാണാനാവുക. വിവാഹത്തിന്റെ ആദര്ശ വിശ്വാസങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഡ്രാമ സീരീസാണിത്.
7. ഇന്വിസിബിള് സീസണ് 4
ദി ഇൻവിൻസിബിൾ സീസൺ 4 തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റീവന് യൂന്, സാന്ദ്ര ഒ, ജെ കെ സൈമണ്സ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ വെബ് സീരിസ് പ്രദര്ശനത്തിനി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാര്ച്ച് 18 മുതല് പ്രദര്ശനത്തിന് ഈ സീരിസ് ആനിമേഷന് ത്രില്ലറിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
8. പീക്കി ബ്ലൈന്ഡേഴ്സ് ദി ഇമ്മോര്ട്ടല് മാന്
സ്റ്റീവൻ നൈറ്റ് എഴുതിയ പീക്കി ബ്ലൈൻഡേഴ്സ്: ദി ഇമ്മോർട്ടൽ മാൻ എന്ന പീരിയഡ് ക്രൈം ഡ്രാമ സിനിമ ജനപ്രിയ ബ്രിട്ടീഷ് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയായ പീക്കി ബ്ലൈൻഡേഴ്സിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധസമയത്ത് ബോംബാക്രമണം നേരിട്ട ബർമിംഗ്ഹാമിലേക്ക് ടോമി ഷെൽബി മടങ്ങിവരുന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.
തന്റെ ഭൂതകാലത്തെയും ദേശീയ തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പുതിയ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതാണ് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. മാര്ച്ച് 20 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ചിത്രം ലഭ്യമാണ്.
9.വിക്കിഡ് ഫോര് ഗുഡ്
ജോൺ മു. ചോ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വിക്കഡ്' എന്ന അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക്കൽ ഫാന്റസി സിനിമയാണ്. ഗ്രീന് നിറമുള്ള എൽഫാബ എന്ന മന്ത്രവാദിനിയുടെയും ഓസ് എന്ന നാട്ടിലെ ഷിസ് സർവകലാശാലയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഗാലിൻഡ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയും സൗഹൃദത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്.
അവർ പരസ്പരം അടുക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ സൗഹൃദം അപകടത്തിലാകുന്നു, അവിടെ നിരവധി സംഭവങ്ങളുടെ ഫലമായി എൽഫാബ ഒരു ദുഷ്ട മന്ത്രവാദിനിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, മറ്റേയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലവളാണ്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ മാര്ച്ച് 21 മുതല് ചിത്രം കാണാന് സാധിക്കും.
10. ബി ടി എസ് കംബാക്ക് ലൈവ്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സംഗീത പ്രേമികൾ നാല് വർഷത്തോളമായി കാത്തിരുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം ഒടുവിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
നാലു വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബി ടി എസ് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ഈ ആല്ബം ആരാധകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. മാര്ച്ച് 21 മുതല് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
