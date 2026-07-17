വാരാന്ത്യം ആഘോഷമാക്കാന് ഒടിടിയില് പുത്തന് റിലീസുകള്; ഇത്തവണ എത്തിയത് ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും
ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നത് വമ്പന് റിലീസുകളാണ്. മലയാളം മുതൽ ഹിന്ദി വരെ, ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 1:43 PM IST
ഓരോ ആഴ്ചയും പുത്തന് റിലീസുകള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്. മഴയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പുതിയ സിനിമകളും വെബ്സീരിസുകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുമൊക്കെയായി ഇത്തവണ ഒട്ടേറെ റിലീസുകള് ഒടിടിയിലുണ്ട്. ബോക്സ് ഓഫിസില് തീപ്പാറിച്ച സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു നായികയായി എത്തിയ 'മാ ഇന്ടി ബംഗാരവും', ചിത്തിനിയുമൊക്കെ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ ത്രസിപ്പിക്കാനെത്തിയ പുത്തന് റിലീസുകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മാ ഇന്ടി ബംഗാരം
സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു നായികയായി എത്തുന്ന, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രമാണ് മാ ഇന്ടി ബംഗാരം. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തന്നെ 100 കോടി കലക്ഷന് കൊയ്തെടുത്ത ഈ ചിത്രം വമ്പന് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്. സാമന്തയുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ആരാധകരും നിരൂപകരും ഒരേപോലെയാണ് നടിയുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നത്.
സാമന്തയുടെ ഭര്ത്താവ് രാജ് നിദിമോരു ആണ് സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റർ. നന്ദിനി റെഡ്ഡിയാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓ ബേബി എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് മാ ഇന്ടി ബംഗാരം. സാമന്തയെ കൂടാതെ ഗുല്ഷന് ദേവയ്യ, ദിഗന്ദ് എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങള്.
ട്രാ-ലാ-ലാ മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ രാജ് നിദിമോരു, സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു, ഹിമാങ്ക് ദുവുരു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമിച്ചത്. ഇതേ ബാനറിൽ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ നിർമാണ സംരംഭമാണിത്. ജൂലൈ 17 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് സിനിമ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
ഓം പ്രകാശ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് നാരായണൻ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വസന്ത് മരിങ്കന്തിയാണ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിംഗ് പല്ലവി സിംഗ്.
ചിത്തിനി
ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്ന ഏക മലയാള ചിത്രമാണ് ചിത്തിനി. വിനയ് ഫോര്ട്ട്, അമിത് ചക്കാലക്കല്, ജോണി ആന്റണി, സുധീഷ് തുടങ്ങിയവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ചിത്തിനി. ഹൊറർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ മൂഡിലുള്ള 'ചിത്തിനി' ശബ്ദവിന്യാസം കൊണ്ടും ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങള്ക്കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചതാണ്.
കള്ളനും ഭഗവതിയും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം കെ വി അനിലിന്റെ കഥയ്ക്ക് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയനും കെ വി അനിലും ചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത്. മനോര മാക്സിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ജൂലൈ 17 മുതല് ചിത്രം ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങാം.
സന്നിധാനം പി ഒ
ശബരിമല പശ്ചാത്തലമാക്കിയൊരുക്കിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് സന്നിധാനം പി. ഒ. രാജീവ് വൈദ്യയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തില് യോഗി ബാബുവാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയത്.
സര്വത സിനി ഗാരേജ്, ഷിമോഗ ക്രിയേഷന്സ് എന്നീ ബാനറുകളില് മധുസൂദര് റാവു, ഷബീര് പത്താന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്. യോഗി ബാബുവിന് പുറമെ പ്രമോദ് ഷെട്ടിയും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുക. ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നു. ജൂലൈ 17 മുതല് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാനാവും.
ചാന്ദ് മേരാ ദില്
ഹിന്ദി റൊമാന്റിക് ചിത്രമാണ് ചാന്ദ് മേരാ ദില്. യുവതാരങ്ങളായ അനന്യ പാണ്ഡെയും ലക്ഷ്യ തുടങ്ങിയവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ചാന്ദ് മേരാ ദില്. ജൂലൈ 17 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് സിനിമ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
വിവേക് സോണിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് സച്ചിൻ-ജിഗറാണ്.
വുത്തറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ്
എമിലി ബ്രോണ്ടെയുടെ കാലാതീതമായ ക്ലാസിക് ചിത്രമായ വുതറിംഗ് ഹൈറ്റ്സിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ജൂലൈ 13 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹീത്ത്ക്ലിഫും കാതറിൻ ഏൺഷായും തമ്മിലുള്ള പ്രക്ഷുബ്ധമായ ബന്ധത്തെയാണ് ഈ പീരിയഡ് ഡ്രാമ പറയുന്നത്. യോർക്ക്ഷയർ മൂറുകളുടെ വേട്ടയാടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരുടെ വികാരഭരിതവും ദുരന്തപൂർണ്ണവുമായ പ്രണയകഥ വികസിക്കുന്നു. മികച്ച ദൃശ്യങ്ങളും ശക്തമായ പ്രകടനങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
ഹാർട്ട്സ്റ്റോപ്പർ ഫോറെവര്
ഹാര്ട്ട് സ്റ്റോപ്പര് ഫോറെവര് എന്ന പരമ്പരയില് നിക്കും ചാര്ളിയും വേര്പിരിയാനാവാത്തവരാണഅ. എന്നാല് നിക്ക് സര്വകലാശാലയിലേക്ക് പോകാന് തയാറെടുക്കുകയും ചാര്ളി സ്കൂളില് പുതിയ സ്വാതന്ത്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ ബന്ധം ഇവരെ കഠിനമുള്ളതാക്കുന്നു. സംശയങ്ങള് ഉയരുന്നു. ഇവരുടെ ബന്ധം ഇതുവരെയുള്ളതില് വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നു. അതേസമയം സുഹൃദ്ബന്ധത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉയര്ച്ചയും താഴ്ചയിലൂടെയുമാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
കിറ്റ് കോണറും ജോ ലോക്കും അഭിനയിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രാഞ്ചൈസികളിൽ ഒന്നാണ്. ജൂലൈ 17 മുതല് ഈ പരമ്പരയുടെ അവസാന ഭാഗം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.
രക്താഞ്ചൽ സീസൺ 3
1980-കളിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മാഫിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയ പരമ്പരയാണ് രക്താഞ്ചല് സീസണ് 3. ആക്ഷൻ-ക്രൈം ഡ്രാമ വെബ് സീരീസാണിത്. പൂർവാഞ്ചലിലെ ഗുണ്ടായും രാഷ്ട്രീയവും പ്രമേയമാക്കിയ ഈ പരമ്പരയുടെ മൂന്നാം സീസൺ ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
ഗുണ്ടാ പോരും രാഷ്ട്രീയ അധികാര പോരാട്ടങ്ങളും പ്രതികാരത്തിന്റെയു കഥയാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. ജൂലൈ 16 മുതലാണ് ഈ പരമ്പര പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ദി ഹോക്ക്
മുൻ ഗോൾഫ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ ലോണി "ദി ഹോക്ക്" ഹോക്കിൻസിന്റെ കരിയർ തകർന്നതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് കോമഡി ചിത്രമാണ് വിൽ ഫെറൽ ദി ഹോക്ക്.
നർമ്മവും നിരാശാജനകമായ നിമിഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര റിലീസുകളിൽ ഒന്നാണ്. ജൂലൈ 16 മുതലാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയത്.
റെഡി ഓര് നോട്ട് 2: ഹിയർ ഐ കം
റെഡി ഓർ നോട്ട് 2: ഹിയർ ഐ കം എന്ന ഹിറ്റ് ഹൊറർ-കോമഡി ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുന്നു. 2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഹൊറർ-കോമഡി ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് റെഡി ഓര് നോട്ട് 2 ഹിയര് ഐ കം. മാറ്റ് ബെറ്റിനെല്ലി-ഓൾപിൻ, ടൈലർ ഗില്ലറ്റ് എന്നിവർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം 2026 മാർച്ചിലാണ് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്.
നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കുടുംബ രഹസ്യങ്ങളും ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞതാണ് ചിത്രം. നര്മത്തിലൂടെയാണ് കഥയുടെ അവതരണം. സസ്പെൻസ്, ആക്ഷൻ, ആക്ഷേപഹാസ്യ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം ആരാധകര്ക്ക് മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവവും നല്കുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ 16 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.