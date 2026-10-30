ഈ ആഴ്ചയിലെ ഒ.ടി.ടി. റിലീസുകൾ: 'അക്ക' മുതല് 'അവറാച്ചന് ആന്ഡ് സണ്സ്' വരെ, കാണാം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും പരമ്പരകളും
ത്രില്ലറും ഹൊററും കോമഡിയുമായി ഈ വാരാന്ത്യത്തില് നിരവധി റിലീസുകള്; കാണേണ്ട സിനിമകളുടെയും സീരീസുകളുടെയും പട്ടിക ഇതാ…
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 3:01 PM IST
ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയ ഒ.ടി.ടി. റിലീസുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലുള്ള നിരവധി സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളുമാണ്. ത്രില്ലർ, ഹൊറർ, പ്രണയം, കോമഡി, ഫീൽ ഗുഡ്, ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നര് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തവണത്തെ റിലീസുകൾ വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലായി ഒരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നിരവധി സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയെങ്കിലും തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അവയിൽ ചിലത് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയവരുണ്ടാകും. അത്തരക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒ.ടി.ടി. റിലീസുകൾ ഒരുക്കുന്നത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമോ ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ സിനിമകളുടെയും സീരീസുകളുടെയും പട്ടിക ഇതാ...
1. അക്ക
കീർത്തി സുരേഷും രാധിക ആപ്തെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന വെബ് സീരീസാണ് 'അക്ക'. ഭവാനി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കീർത്തി സുരേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രുദ്രയായി രാധിക ആപ്തെയും എത്തുന്നു.
ധർമരാജ് ഷെട്ടി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന സീരീസ് യഷ് രാജ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറായ വൈആർഎഫ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകേന്ദ്രീകൃത കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സീരീസ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ സീരീസ് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു.
2. അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്
ബിജു മേനോൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഗണപതി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്'. നവാഗതനായ തമ്പി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് വിജീഷും തമ്പിയും ചേർന്നാണ്.
വിനയ് ഫോർട്ട്, ജോണി ആന്റണി, ഗ്രേസ് ആന്റണി, അഖില ഭാർഗവൻ, പൗളി വത്സൺ, സാബുമോൻ, കോട്ടയം നസീർ, വിനീത് തട്ടിൽ, സാജൻ പള്ളുരുത്തി, സുധി കോപ്പ, സജിൻ ചെറുകയിൽ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സജിത് പുരുഷനാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
3. ബത്ത
വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പൃഥ്വിരാജും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ബത്ത'. തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒ.ടി.ടി.യിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം കാണാനാകും.
ർഗ്രാമവാസികളെല്ലാം ഒരുപോലെ ഭയക്കുന്ന ക്രൂരനായ ബത്ത എന്ന റൗഡിയുടെയും ശബരി എന്ന ബാലന്റെയും ജീവിതത്തിലൂടെ വളരുന്ന ആത്മബന്ധമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. മലയാളി താരം ലിജോമോൾ ജോസാണ് ചിത്രത്തിൽ വിജയ് സേതുപതിയുടെ നായികയായി എത്തുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ശാന്തി ബാലചന്ദ്രനും വിഷ്ണു ഗോവിന്ദനും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
4. സിഗ്മ
തമിഴ് നടൻ വിജയുടെ മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'സിഗ്മ'. സന്ദീപ് കിഷൻ നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രം ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാരിയ അബ്ദുള്ള, രാജു സുന്ദരം, സമ്പത്ത് രാജ്, ശിവ് പണ്ഡിറ്റ്, അൻബ് താസൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തമൻ എസ് ആണ്. സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ ജേസൺ സഞ്ജയ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ചു.
5. ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ് ട്രബിള്
ഫഹദ് ഫാസിലും സാറയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ് ട്രബിൾ'. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയതെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒ.ടി.ടി. പ്രേക്ഷകരിലേക്കും ചിത്രം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം കാണാനാകും. വ്യത്യസ്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഫഹദ് ആരാധകർക്കും ഒ.ടി.ടി. പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു കാഴ്ചാനുഭവമായിരിക്കും.
6. ജെന്നിഫർ
അൽത്താഫ് റഹ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് സ്വാസിക പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തിയ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് 'ജെന്നിഫർ'. മനോജ് ഐ.ജിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഉദ്വേഗജനകമായ സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. മനോരമ മാക്സിലൂടെ ചിത്രം കാണാനാകും.
7. മിനിമം വെയ്ജ്
ജോലിസ്ഥലത്തെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ കോമഡി പരമ്പരയാണ് 'മിനിമം വെയ്ജ്'. ഒരു ചെറിയ ടൗണിലെ പിസ്സ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൗമാരക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നേറുന്നത്.
ഉപഭോക്താക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പരാജയപ്പെടുന്ന വാലെറ്റ് സർവീസ്, ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരമ്പരയിൽ നർമത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ഗ്രേസ് റീറ്ററും റാൻഡൽ പാർക്കും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ സീരീസ് മോക്ക്യുമെന്ററി രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 12 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള എപ്പിസോഡുകളാണ് ഇതിനുള്ളത്. നിലവിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
8. ഡ്രൈവ്: ദി പ്രെറ്റെൻഡേഴ്സ്
കരിയറിൽ മുന്നേറാൻ ആവശ്യമായ അവസരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി വിവാദ വ്യക്തിയുമായി വ്യാജ വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന യുവ റേസ് കാർ മെക്കാനിക്കിന്കറെ കഥയാണ് ഈ പ്രണയചിത്രം പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിക്കുന്ന ബന്ധം പിന്നീട് ഇരുവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
തമാശയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച ബന്ധം യഥാർഥ പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നതോടെ കഥയിൽ സങ്കീർണതകളും ഉടലെടുക്കുന്നു. പ്രണയവും നർമ്മവും കോർത്തിണക്കിയ ചിത്രം പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ കാണാനാകും.
9. ദി വൺ എബൗട്ട് മാത്യു പെറി
പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് നടൻ മാത്യു പെറിയുടെ ജീവിതവും കരിയറും അടുത്തറിയാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് 'ദി വൺ എബൗട്ട് മാത്യു പെറി'. ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തിക്കപ്പുറം വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും വെല്ലുവിളികളിലേക്കും ചിത്രം കടന്നുചെല്ലുന്നു.
മുമ്പ് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഓർമകൾ, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയും ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടന്റെ ഹാസ്യപാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹം നേരിട്ട വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികളും പരമ്പര പരിശോധിക്കുന്നു. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഡോക്യുസീരീസ് ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
10. അപ്പോക്കലിപ്സ് ഇസഡ്: ന്യൂ വേള്ഡ്
പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് 'അപ്പോക്കലിപ്സ് ഇസഡ്: ന്യൂ വേള്ഡ്'. റാബിസിന് സമാനമായ അണുബാധ മനുഷ്യരെ ആക്രമണകാരികളായ ജീവികളാക്കി മാറ്റുന്നതോടെ ലോകത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുന്നു.
മാനേൽ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. അണുബാധ പടരുന്നതോടെ സ്വന്തം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന അയാൾ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ തീരുന്നതോടെ സുരക്ഷിതമായ ഇടം വിട്ടിറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലൂടെയുള്ള അയാളുടെ അതിജീവനയാത്രയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'അപ്പോക്കലിപ്സ് ഇസഡ്: ദി ബിഗിനിംഗ് ഓഫ് ദി എൻഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായെത്തുന്ന സിനിമ ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും.
11. മീതേ മേ ക്യാ ഹേ
ദീപാവലി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഹിന്ദി ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ് 'മീതേ മേ ക്യാ ഹേ'. റിത്വിക് ഭൗമിക്കും രോഹിണി ഹട്ടങ്കടിയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പഴയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ വീണ്ടും തലപൊക്കുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായ സംഭവങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ പ്രമേയം. ആയിഷ റാസ, ഗൗരവ് ശർമ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം കാണാനാകും.
12. ഹൗ ടു റൂയിൻ ദീപാവലി: മീറ്റ് ദ പാരന്റ്സ്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കോമഡി ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ 'ഹൗ ടു റൂയിൻ ദീപാവലി'യുടെ പുതിയ ഭാഗമാണ് 'മീറ്റ് ദ പാരന്റ്സ്'. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന രസകരവും സങ്കീർണവുമായ സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
റോസ്മേരി സിമുവും കൈൽ ക്ലാർക്കും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക വ്യത്യാസങ്ങൾ, കുടുംബരഹസ്യങ്ങൾ, അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നർമ്മത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ചിത്രം പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
13. ഒബ്സഷന്
പ്രണയത്തിനായുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം ഭയാനകമായ അനുഭവമായി മാറിയാലോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഹൊറർ ചിത്രമാണ് 'ഒബ്സഷൻ'. കറി ബാർക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ മൈക്കൽ ജോൺസ്റ്റണാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ബിയറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ നിക്കിയുമായി പ്രണയത്തിലാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിയർ വൺ വിഷ് വില്ലോ എന്ന അമാനുഷിക വസ്തുവിന്റെ സഹായം തേടുന്നു. എന്നാൽ ആഗ്രഹം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയല്ല മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇൻഡെ നവാറെറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിക്കി ബിയറിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നു.
ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ പീക്കോക്ക് ഹബ്ബിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ അൺകട്ട് പതിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും.