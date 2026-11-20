പ്രശാന്ത് നീലിന്റെ ഹൊറര് ത്രില്ലര് മുതല് അനുപമയുടെ 'ക്രേസി കല്യാണം' വരെ: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഒടിടി റിലീസുകള്
പ്രേക്ഷകര് കാണാന് കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളും വെബ് സീരിസുകളുമാണ് ഇത്തവണ ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 3:10 PM IST
ഈ ആഴ്ച ഒടിടി പ്രേക്ഷകർക്കായി ഹൊറർ, പ്രണയം, കോമഡി, ആക്ഷൻ, സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളുമാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ എത്തുന്നത്. പ്രശാന്ത് നീൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമാനുഷിക ഹൊറർ ത്രില്ലർ മുതൽ അനുപമ പരമേശ്വരൻ നായികയായെത്തുന്ന ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നര് വരെ ഇത്തവണ എത്തുന്നുണ്ട്. വാരാന്ത്യത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന റിലീസുകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
1. 418
'സലാർ', 'കെജിഎഫ്' തുടങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് നീൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് '418'. അമാനുഷിക സംഭവങ്ങളുടെയും നിഗൂഢതകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ഹൊറർ ത്രില്ലറാണിത്. 15 വർഷമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വിംസ് എന്ന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെട്ടിടമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം.
നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് കെട്ടിടം വീണ്ടും തുറക്കുന്നതോടെയാണ് അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. അമാനുഷിക സാന്നിധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥി, വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
അടച്ചിട്ട ഹോസ്റ്റലിലെ സ്റ്റോർ റൂമായ റൂം നമ്പർ 418 ചിത്രത്തിൽ നിർണായകമാകുന്നു. കീർത്തൻ നടഗൗഡ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ ചൈത്ര ജെ ആച്ചാർ, രമേശ് ഇന്ദിര, സൂര്യ രാജ് വീരബത്തിനി, ചരൺ ലക്കരാജു, പ്രീതി പഗഡാല തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിക്കുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം കാണാം.
2. മിസ്റ്റർ & മിസിസ് ഓഫീസ്
തമിഴ് പ്രേക്ഷകർക്കായി ഈ ആഴ്ച എത്തുന്ന കോമഡി വെബ് സീരീസാണ് 'മിസ്റ്റർ & മിസിസ് ഓഫീസ്'. ഒരേ ഐടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. തങ്ങളുടെ വിവാഹബന്ധം സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പല രസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു.
പ്രദീപ് ആന്റണിയും സ്മഹ മണിമേഗലൈയുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജോലിസ്ഥലത്തെ തമാശകളും പ്രണയവും കുടുംബജീവിതത്തിലെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന പരമ്പര ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലഭ്യമാണ്.
3. കിക്കു ചിരഞ്ജീവി
പ്രണയവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും അതിജീവനവും പ്രമേയമാകുന്ന തെലുഗു ചിത്രമാണ് 'കിക്കു ചിരഞ്ജീവി'. തനിക്കായി മികച്ചൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിരു എന്ന യുവ അനാഥന്റെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നിരവധി നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന മാനസയുമായി ചിരു പ്രണയത്തിലാകുന്നു.
ഒരുമിച്ച് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഇരുവരുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. പിന്നീട് അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ചിരുവിന്റെ ജീവിതം മാറുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നത്. കിക്കു യാനമാല, കാശിഷ് ഖാൻ, ഈശ്വരി റാവു, തനികെല്ല ഭരണി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.
4. അൻബിൽ അവൻ
പ്രണയവും ആക്ഷനും ത്രില്ലറും സമന്വയിപ്പിച്ചെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'അൻബിൽ അവൻ'. ആർ. കാർത്തികേയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ അശോക് സെൽവനും പ്രീതി മുകുന്ദനുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. സൂര്യ, ഇയൽ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഇരുവരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രണയത്തിലാകുകയും വിവാഹിതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്തേക്ക് താമസം മാറുന്നു. എന്നാൽ സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടെത്തുന്ന ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളാണ് കടന്നുവരുന്നത്.
കഥ മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രണയകഥയുടെ സ്വഭാവം മാറി കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. രേവതി, സാബുമോൻ അബ്ദുസമദ്, കദിർബാലു, മഹാ ഡൽഹി ഗണേഷ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോണി LIV-ലൂടെ ചിത്രം കാണാം.
5. ക്രേസി കല്യാണം
അനുപമ പരമേശ്വരൻ നായികയായെത്തുന്ന തെലുഗു ഫാമിലി എന്റർടെയ്നറാണ് 'ക്രേസി കല്യാണം'. കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകളുടെ ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സമൂഹത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അപമാനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്ന പർവതാലു എന്ന കുടുംബനാഥനിലൂടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇളയ മകളായ കീർത്തിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സമ്പന്നനായൊരു യുവാവുമായി അയാൾ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ കീർത്തിക്ക് മറ്റൊരു പ്രണയമുണ്ട്. തന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തും കൈത്തറി നെയ്ത്തുകാരനുമായ ഉദയിനെയാണ് അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കീർത്തി നടത്തുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റിക്കുന്നു. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുകളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
അനുപമ പരമേശ്വരൻ, തരുൺ ഭാസ്കർ ദാസ്യം, വിജയ കൃഷ്ണ നരേഷ്, അഖിൽ രാജ് ഉദ്ഡെമാരി, ചൈതന്യ മദാഡി, ഹർഷ വർദ്ധൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ആഹാ വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം കാണാം.
6. കൾട്ട്
വിശ്വക് സെൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച തെലുഗു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് 'കൾട്ട്'. ഒക്ടോബർ 30ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ജന്മദിനാഘോഷം കൊലപാതക പരമ്പരകളെ തുടർന്ന് ഭയാനകമായ പേടിസ്വപ്നമായി മാറുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒത്തുചേരുന്നവർ പിന്നീട് അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടങ്ങളുടെയും ഭീതിയുടെയും നടുവിലാകുന്നു. ഗായത്രി ഭരദ്വാജ്, താരക് പൊന്നപ്പ, മുരളി ശർമ്മ, ശ്രീകാന്ത് അയ്യങ്കാർ, പ്രജ്ഞ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. സസ്പെൻസും ഭയവും നിറഞ്ഞ ചിത്രം പ്രൈം വീഡിയോയിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു.