ഒടിടി റിലീസുകള്! 'ഐ ആം ഗെയിം' മുതല് 'ആശ' വരെ; പ്രേക്ഷകരെ ഇത്തവണ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും വെബ്സീരിസുകളും
ഈ ആഴ്ച ഏതൊക്കെ ഒടിടിയില് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റീലീസുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 3:55 PM IST
പ്രേക്ഷകര് കാണാന് ആഗ്രഹിച്ച ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും വെബ്സീരീസുമാണ് ഈ ആഴ്ച ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എത്താന് പോകുന്നത്. ഉര്വശിയുടെയും ജോജുവിന്റെയും പ്രകടനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും ലഭിച്ച ആശ, ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ഐ ആം ഗെയിം, സംഗീത് പ്രതാവിന്റെ ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കല് മിറാക്കിള്, നിമിഷ സജയന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രം എന്ന വിലൈ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങള്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റീലീസുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
ഐ ആം ഗെയിം
ദുല്ഖര് സല്മാന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ മലയാള ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തോടെയാണ് തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറിയത്. സെപ്റ്റംബര് 3 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം ഇന്നു മുതല് ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പിതാവിന്റെ പണം കൊണ്ട് ചൂതാട്ടവും ആഢംബര ജീവിതവും നയിക്കുന്ന ഡാന് ജോണ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതമാണ് ദുല്ഖര് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കയാദു ലോഹറും സംയുക്ത വിശ്വനാഥനുമാണ് പ്രധാന നായിക കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയത്. ആന്റണി വര്ഗീസ് പെപ്പെയും ഈ ചിത്രത്തില് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
'ആര് ഡി എക്സ്' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബര് 16 മുതലാണ് ഒടിടിയില് എത്തുക. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
ഫാന്റസി ത്രില്ലറില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായിരിക്കും പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുക. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ അസാധാരണ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണവും പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊക്കെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണമാണ്. 2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'കിംഗ് ഓഫ്' കൊത്ത എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് ദുല്ഖര് മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഒക്ടോബര് 16 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
ആശ
ഉർവശിയും ജോജു ജോർജും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ്'ആശ'. നവാഗതനായ സഫര് സനല് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയതതാണ്. ഉര്വശി ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില് ഏറ്റവും സങ്കീര്ണമായ വേഷമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേത്.
പ്രേക്ഷകരെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തുന്ന ഡാര്ക്ക് സസ്പെന്സ് ത്രില്ലറിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭര്ത്താവിന്റെ വേര്പാടിന് ശേഷം രണ്ടു പെണ്കുട്ടികളെ അമ്മയുടെ തണലില് തന്നെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി വളര്ത്തുന്ന അമ്മയുടെ സങ്കീര്ണമായ റോളാണ് ഉര്വശി 'ആശ' എന്ന ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററില് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബര് 16 മുതല് സീ 5 ലൂടെ ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ
സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദീൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ'. ഡോക്ടർ പോൾസ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സ്, ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ഡോക്ടർ പോൾ വർഗീസ്, സുജിത് ജെ നായർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്.
അഖില ഭാര്ഗവന് നായികയായി എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നടി നിലീന് സാന്ദ്രയാണ്. സെപ്റ്റംബര് 18 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം മനോരമ മാക്സിലൂടെയാണ് കാണാന് സാധിക്കുക. വ്യാഴ്ച ( ഒക്ടോബര് 15) മുതല് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോമയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്ന സംഗീത് പ്രതാപ് കഥാപാത്രത്തിന് സൂപ്പർ ഹിയറിങ് ശക്തി കിട്ടുന്നത് ആണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം
അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി, ഉറിയടി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം എ ജെ വർഗീസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം'. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം സൈന പ്ലേയിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
ബൈജു സന്തോഷ്, ബാബു ആൻ്റണി, അശോകൻ, മഞ്ജു പിള്ള, തമിഴ് നടൻ ജോൺ വിജയ്, യൂട്യൂബർ ജോൺ വെട്ടിയാർ എന്നിവരും വിനീത് മോഹൻ, സജിത് അമ്പാട്ട്, അരുൺ പ്രിൻസ്, എലിസബത്ത് ടോമി, രാജ് കിരൺ തോമസ്, വിജയകൃഷ്ണൻ എം ബി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഒക്ടോബര് 16 മുതല് ചിത്രം സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം. സൂര്യഭാരതി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ മനോജ് കുമാർ കെ പിയാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്.
ഡിസി
അരുൺ മതേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ലോകേഷ് കനകരാജ് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ഡി.സി'. വാമിഖ ഖബ്ബിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമ ചിത്രമായി എത്തുന്ന ചിത്രം സോണി ലിവിലൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല് ലഭ്യമാകും. നേരത്തെ സണ് നെക്സ്റ്റില് പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ച ചിത്രമാണിത്.
റോക്കി, സാനി കായിദം, ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം അരുൺ മാതേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ദേവദാസ് എന്ന കഥാപാത്രമായി ലോകേഷ് എത്തുമ്പോൾ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വാമിഖ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്.
മാസ്റ്റർപ്ലാൻ
സ്റ്റാൻലി ടുച്ചി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഹീസ്റ്റ് കോമഡി ചിത്രമാണ് 'മാസ്റ്റർപ്ലാൻ'. റോജർ എന്ന ഇതിഹാസ മോഷ്ടാവിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ലോകപ്രശസ്തമായ മൊണാലിസ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള വമ്പൻ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന റോജർ, അതിനായി രണ്ട് യുവാക്കളെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ ഹാക്കറായ സിമോണ ടബാസ്കോയും ഫ്രഞ്ച് സ്ഫോടകവസ്തു വിദഗ്ധനായ വിക്ടർ ബെൽമോണ്ടോയുമാണ് ഇവർ.
എന്നാൽ, മോഷണപദ്ധതിക്കിടെ റോജർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രഹസ്യം കഥയുടെ ഗതി മാറ്റുന്നു. സംഘത്തിലെ രണ്ട് യുവാക്കളും പിരിഞ്ഞുപോയ സഹോദരങ്ങളാണെന്നും റോജറാണ് അവരുടെ പിതാവെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഇതോടെ ആ മോഷണം അപ്രതീക്ഷിതമായ കുടുംബസംഗമമായി മാറുന്നു. മോഷണവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും നർമവും കോർത്തിണക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'മാസ്റ്റർപ്ലാൻ'.ഒക്ടോബര് 16 മുതല് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയിലൂടെ ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
ടെൻസിങ്
ലോകപ്രശസ്ത പർവതാരോഹകനായ ടെൻസിങ് നോർഗെയുടെ ജീവിതവും എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ ദൗത്യവും പ്രമേയമാക്കുന്ന ബയോപിക് ചിത്രമാണ് 'ടെൻസിങ്'. ജെന്നിഫർ പീഡം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗെൻഡൻ ഫുൻത്സോയും ടോം ഹിഡിൽസ്റ്റണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.
ടെൻസിങ്ങിന് പർവതത്തോടുള്ള ആത്മബന്ധം, അതിനെ പവിത്രമായി കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ചരിത്രപരമായ പർവതാരോഹണ ദൗത്യത്തിൽ തുല്യമായ അംഗീകാരം നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങൾ. കൊളോണിയൽ മനോഭാവങ്ങളും അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളും പർവതാരോഹണ ദൗത്യത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും ചിത്രം പരിശോധിക്കുന്നു.
ഭാര്യ ദാവയുടെ പിന്തുണയോടെ, ടെൻസിങ് പര്യവേഷണ സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ജിൽ ഹെൻഡേഴ്സണുമായി ചേർന്ന് തന്റെ കഴിവിന് അർഹമായ സ്ഥാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പര്യവേഷണ നേതാവായ കേണൽ ജോൺ ഹണ്ടിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഇവരുടെ ശ്രമങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ചരിത്രവും വ്യക്തിജീവിതവും അതിജീവനവും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ടെൻസിങ്'.
ആപ്പിൾ ടിവിയൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഇന്നു മുതല് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
മണി ട്രാപ്പ്: ദ കരുൻ ട്രഷർ
തുർക്കിഷ് ക്രൈം കോമഡി സീരീസായ 'മണി ട്രാപ്പ്: ദ കരുൻ ട്രഷർ' പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് പുതിയൊരു നിധിവേട്ടയുടെ കഥയുമായാണ്. യിൽമാസ് എർദോഗൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അസിം നോയനും സംഘവുമാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രം. ഐതിഹാസികമായ കരുൻ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിഗൂഢ ഭൂപടം അസിമിന്റെ കൈകളിലെത്തുന്നതോടെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
വർഷങ്ങളായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും തട്ടിപ്പുകളുടെയും ലോകത്ത് സജീവമായ അസിം, ഈ നിധി സ്വന്തമാക്കാൻ തന്റെ പഴയ സംഘത്തെ വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നില്ല. നിധി സ്വന്തമാക്കാൻ മറ്റ് കുറ്റവാളികളും അന്താരാഷ്ട്ര വേട്ടക്കാരും രംഗത്തെത്തുന്നതോടെ ദൗത്യം കൂടുതൽ അപകടകരമാകുന്നു.
ഷെനോൾ സോൺമെസ് സംവിധാനം ചെയ്ത സീരീസിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് യിൽമാസ് എർദോഗനാണ്. കിവാൻച് തത്ലിതുഗ്, എസ്ജി മോല, ഉറാസ് കായ്ഗിലാറോഗ്ലു, റിസ കൊക്കാവോഗ്ലു, ഡെമെത് അക്ബാഗ് തുടങ്ങിയവരും അഭിനേതാക്കളായുണ്ട്. നിധിവേട്ടയും തട്ടിപ്പുകളും സംഘർഷങ്ങളും നർമവും ചേർന്ന എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള സീരീസാണിത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഇന്നു മുതല് ഈ സീരിസ് ആസ്വദിക്കാം.
സാക്രിഫൈസ്
അന്യ ടെയ്ലർ ജോയ്, സൽമ ഹയക്, ക്രിസ് ഇവാൻസ്, വിൻസെന്റ് കാസൽ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'സാക്രിഫൈസ്'. ഗ്രീസിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന ചാരിറ്റി ഗാലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി പ്രതിസന്ധിയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ആക്ഷേപഹാസ്യ ത്രില്ലറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ജോൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അന്യ ടെയ്ലർ ജോയിയും അവരുടെ തീവ്രവാദി സംഘവും പരിപാടി കൈയടക്കുകയും അവിടെയെത്തിയ സമ്പന്നരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോടീശ്വരനായ ആതിഥേയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോപ്പ് ഗായികയായ ഭാര്യ, സ്വയംപ്രാധാന്യം അമിതമായി കാണുന്ന ഒരു സിനിമാതാരം എന്നിവരും സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലാകുന്നു. വിൻസെന്റ് കാസൽ, സൽമ ഹയക്, ക്രിസ് ഇവാൻസ് എന്നിവരാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ആഗോള വംശനാശം തടയാൻ മനുഷ്യബലി അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ നിലപാട് ഗാലയെ ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടവും സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ലയൺസ്ഗേറ്റ് പ്ലേയൂണ് ഒക്ടോബർ 16 ഈ ചിത്രം കാണാം.
'എന്ന വിലൈ'
നിമിഷ സജയൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രം 'എന്ന വിലൈ' നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിലൂടെ പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ചിത്രം ഒ.ടി.ടിയിലെത്തുന്നത്. 'തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തിരക്കഥാകൃത്ത് സജീവ് പാഴൂരിന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണിത്.