ധനുഷിന്‍റെ 'കര' മുതല്‍ റാഫേല്‍ നദാലിന്‍റെ ഡോക്യുമെന്‍ററി സീരീസ് വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ റിലീസുകള്‍

Published : May 29, 2026 at 4:58 PM IST

രോ വാരാന്ത്യവും കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പവുമൊക്കെ ചെലവഴിക്കാന്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ഏറെയും! അതോടൊപ്പം അതേ വാരം ഒടിടിയില്‍ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന റീലീസുകള്‍ കൂടിയുണ്ടെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്കിതാ ഈ ആഴ്‌ച ഒട്ടേറെ റിലീസുകള്‍ നിങ്ങളുടെ വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇഷ്‌ടമുള്ള സിനിമകളും സീരീസുകളും കണ്ട് മഴയും ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തവണ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

സ്‌പാ

എബ്രിഡ് ഷൈൻ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ സ്‌പാ ഒടിടിയില്‍ എത്തി. ഒരു സ്പാ സെൻ്ററും അവിടെ വരുന്ന വിവിധ സ്വഭാവക്കായ ആൾക്കാരും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ രസകരമായി രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

'രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങളാണ് ചില കാരണങ്ങളാൽ' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടുകൂടിയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്പായില്‍ പോയിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമിത്.

സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, വിനീത് തട്ടിൽ, പ്രശാന്ത് അലക്‌സാണ്ടർ,മേജർ രവി, വിജയ് മേനോൻ, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, അശ്വിൻ കുമാർ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, കിച്ചു ടെല്ലസ്, ജോജി കെ ജോൺ, സജിമോൻ പാറയിൽ, എബി, ഫെബി, മാസ്‌ക് മാൻ, ശ്രുതി മേനോൻ, രാധിക രാധാകൃഷ്ണൻ, ശ്രീജ ദാസ്, പൂജിത മേനോൻ, റിമ ദത്ത, ശ്രീലക്ഷ്മി ഭട്ട്, നീന കുറുപ്പ്,മേഘ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സ്പാറയിൽ ക്രിയേഷൻസ്,സഞ്ജു ജെ ഫിലിംസ് എന്നീ ബാനറിൽ സ്പാറയിൽ സഞ്ജു ജെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് "സ്പാ " നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം സ്വരൂപ് ഫിലിപ്പ് നിർവ്വഹിക്കുന്നു. മനോരമ മാക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സുഖമാണോ സുഖമാണ്

മാത്യൂ തോമസും ദേവിക സഞ്ജയും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രണയ സമ്മാനമായി ഫെബ്രുവരി 13ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രമാണിത്.

അരുണ്‍ ലാല്‍ രാമചന്ദ്രൻ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു.

മാത്യു തോമസ്, ദേവികാ സഞ്ജയ് എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ ജഗദീഷ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റസ് ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. ചിരിയും ഇമോഷന്‍സും ഒരുപോലെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. മെയ് 29 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

ലൂസിഫര്‍ സര്‍ക്കസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗൗരവ് ചനാനയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്ഫടികം ജോര്‍ജ്, കുടശ്ശനാട് കനകം, നോബി മാര്‍ക്കോസ്, അഖില്‍ കവലയൂര്‍, മണിക്കുട്ടന്‍, ജിബിന്‍ ഗോപിനാഥ്, അബിന്‍ ബിനോ, തബ റീമ, ഗായത്രി മയൂര, സന്ധ്യാ മനോജ് എന്നിവരാണ്.

കര

മമിത ബൈജുവും തമിഴ് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ ധനുഷും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് കര. വിഘ്നേഷ് രാജ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ വെടിക്കെട്ട് ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തി.

ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിനായി ഒടിടി ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേസ്റ്റീവ് ത്രില്ലറായ പോര്‍ തോഴില്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ വിഘ്നേഷ് രാജയുടെ സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒടിടി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

മെയ് 28 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. തമിഴിന് പുറമെ മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ അവകാശമാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

ലീഡര്‍

ലെജൻഡ് ശരവണൻ നായകനായെത്തിയ ചിത്രമാണ് ലീഡർ. ‘കാക്കി സട്ടൈ’, ‘കൊടി’ എന്നീ സിനിമകളൊരുക്കിയ ദുരൈ സെന്തിൽകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണിത്.

ശ്യാം, ആൻഡ്രിയ, സന്തോഷ് പ്രതാപ്, പായൽ രജ്പുത്, അമൃത അയ്യർ, വിടിവി ഗണേശ്, ഐശ്വര്യ, മറിയം ജോർജ്, നിഷ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കള്‍.മെയ് 29 മുതല്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും.

ഫെയ്‌സ്

കലേഷ് രാമാനന്ദും ഹന്ന റെജി കോശിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച റൊമാന്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് 'ഫെയ്സസ്'. നവാഗതനായ നിലേഷ് ഇ.കെ ആണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്.

സൺ നെക്സ്റ്റിലൂടെ മെയ് 29 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

കസിന്‍സ് ആന്‍ഡ് കല്യാണ്‍സ്

സൗഹൃദവും പ്രണയവും നിറഞ്ഞ ആറ് കസിന്‍സിന്‍റെ കഥയാണ് കസിന്‍സ് ആന്‍ഡ് കല്യാണ്‍സ് എന്ന വെബ് സീരിസ് പറയുന്നത്. കേരളത്തില്‍ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഒരുമിച്ച് വളര്‍ന്ന ആറ് കസിന്‍സിന്‍റെ കഥയാണിത്.

ഏഴ് വിവാഹങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിനും അതിന്‍റെതായ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. വേരുകള്‍ നഷടപ്പെടാതെ കാലക്രമേണ കുടുംബങ്ങള്‍ എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്നതിനോടൊപ്പം ഗൃഹാതുരത്വും നര്‍മവും ചേര്‍ന്നാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ മെയ് 29 മുതല്‍ ഈ വെബ്സീരിസ് പ്രേ്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

റാഫ

ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം റാഫേല്‍ നദാലിന്‍റ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നാല് വിഭാഗങ്ഹളായുള്ള ഡോക്യുമെന്‍ററിയാണ് പരമ്പരയാണിത്.

22 തവണ ഗ്രാന്‍ഡ് സ്ലാം ചാമ്പ്യനായ റാഫേല്ഡ നദാലിന്‍റെ ഇതിഹാസ കരിയറിലെ അവസാന അധ്യായമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്‍ററി പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ടെന്നീസ് കോര്‍ട്ടിന് പുറത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രൊഫഷണല്‍ പോരാട്ടങ്ങളെയും വ്യക്തിജീവിതത്തെയും അടുത്തറിയാനും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് അവസരമാണിത്.

ഓസ്കര്‍ നോമിനേഷന്‍ ലഭിച്ച ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാവ് സാക്ക് ഹെയ്‌ന്‍സെര്‍ലിംഗ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഡോക്യുമെന്‍ററിയാണിത്. മെയ് 29 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്‍ററി ആസ്വദിക്കാം.

