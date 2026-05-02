ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡിന് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍; തിരക്കഥ മനുഷ്യന്‍ തന്നെ രചിച്ചതാവണം, എഐ താരങ്ങളെ പരിഗണിക്കില്ല

2027 മാര്‍ച്ച് 14 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 99 ാമത് അക്കാദമി അവാര്‍ഡിന് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ബാധകം.

Oscars 2027 Rule Change (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 5:20 PM IST

ലൊസാഞ്ചലസ്: ഓസ്‌കര്‍ നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി അക്കാദമി ഓഫ് മോഷന്‍ പിക്‌ചര്‍ ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സയന്‍സസ്. 2027 മാര്‍ച്ച് 14 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 99 ാമത് അക്കാദമി അവാര്‍ഡിനാണ് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ ഗതി മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റുകൂടി ഇതിലുണ്ട്.

ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് എഐ താരങ്ങളെ പരിഗണിക്കില്ലെന്നാണ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയ നിയമം. സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെ പരമോന്നത ബഹുമതികള്‍ക്ക് അര്‍ഹത നേടണമെങ്കില്‍ മനുഷ്യര്‍ തന്നെ നിര്‍വഹിക്കണമെന്നും കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നുമാണ് പുതിയ നിയമം.

2027 ല്‍ നടക്കുന്ന ഓസ്‌കര്‍ ചടങ്ങിനുള്ള അപേക്ഷയില്‍ ഈ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാകുമെന്നും അക്കാദമി അറിയിച്ചു. അമിത ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്റ്റുഡിയോകളിലും മറ്റും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പകരം കൃത്രിമബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അക്കാദമി വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടൊപ്പം പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഒരു രാജ്യത്തിന് ഓസ്‌കറിന് ഒന്നിലധികം നോമിനേഷനുകള്‍ നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. നേരത്തെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഒരു പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രി മാത്രമേ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. ഇത് നേരത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായതാണ്.

കൂടാതെ ഗ്രാമി, ബെര്‍ലിന്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള, വെനീസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, ടൊറന്‍റോ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, കാൻ പോലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് നേടിയ ഒരു ചിത്രത്തിന് നേരിട്ട് സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനും കഴിയും.

ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്ന രീതിയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ് ആ രാജ്യത്തിനാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാല്‍ അത് ആ രാജ്യത്തിന്‍റെ വിജയമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇനി മുതൽ അവാർഡ് നേരിട്ട് സിനിമയുടെ സംവിധായകന് നൽകും. സംവിധായകന്റെ പേര് ഓസ്‌കര്‍ ട്രോഫിയിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

അഭിനയ വിഭാഗങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നിലധികം നോമിനേഷനുകൾ ലഭിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ലിയോനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചാൽ, രണ്ടുപേർക്കും മികച്ച നടനുള്ള നോമിനേഷൻ ലഭിക്കുമായിരുന്നു, നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു.

എഐ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി

സാങ്കേതികവിദ്യ വേഗത്തിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തിൽ കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗവും അക്കാദമി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുത്ത് വിഭാഗങ്ങളിൽ യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തിരക്കഥകൾ എഴുതിയിരിക്കണമെന്നാണ് അക്കാദമിയുടെ നിര്‍ബന്ധം.

അക്കാദമിയുടെ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് എഐ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സിനിമയിലെ എഐ നടിയുടെ അരങ്ങേറ്റം ഈ ആശങ്കകള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എഐ അഭിനേതാക്കള്‍ക്ക് ഓസ്‌കറിന് അപേക്ഷിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ടാവില്ല.

എഐ ഇപ്പോഴും ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു, എത്രത്തോളം സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അക്കാദമി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. മനുഷ്യന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

മറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ

നിരവധി സാങ്കേതിക വിഭാഗങ്ങളിലും ചെറുതും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാസ്റ്റിംഗ് അവാർഡിൽ ഇനി രണ്ട് വിജയികൾക്ക് പകരം മൂന്ന് വിജയികൾ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഛായാഗ്രഹണ വിഭാഗത്തിൽ 20 സിനിമകളുടെ ഒരു നിശ്ചിത ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതികൾ അംഗങ്ങൾ സജീവമായി കാണുകയും അതിൽ ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മേക്കപ്പ്, ഹെയർസ്റ്റൈലിംഗ്, വിഷ്വൽ ഇഫക്‌ട്‌സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വോട്ടിംഗ് നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

