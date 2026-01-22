ETV Bharat / entertainment

ഈ വർഷം ഓസ്‌കാര്‍ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമകളുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും പൂർണ്ണമായ പട്ടിക ഇതാ.

Oscar Nominations 2026 (IANS)
ന്ത്യന്‍ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓസ്‌കര്‍ നോമിനേഷന്‍ പട്ടിക പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 2026 ലെ ഓസ്‌കര്‍ നോമിനേഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യക്കാരെ നിരാശരാക്കികൊണ്ടാണ് പുറത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായ ഹോംബൗണ്ട് അന്തിമ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

98-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡുകൾ 2026 നോമിനേഷനുകൾ ഡാനിയേൽ ബ്രൂക്‌സും ലൂയിസ് പുൾമാനും ചേർന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

98-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡുകൾ 2026 നോമിനേഷനുകൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇന്ന് അവസാനിച്ചത്. ഈ വർഷം ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഓസ്‌കാര്‍ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമകളുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും പൂർണ്ണമായ പട്ടിക ഇതാ.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമിനേഷന്‍ നേടിയ ചിത്രങ്ങള്‍, മികച്ച നടൻ, നടി, മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. വിജയികളെ 2026 മാർച്ച് 15-ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. 98-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡുകൾ 2026-നുള്ള നോമിനേഷനുകളുടെ പൂർണ്ണമായ പട്ടിക നമുക്ക് നോക്കാം…

മികച്ച സിനിമ

ട്രെയിൻ ഡ്രീംസ്

സ്‌ന്നേഴ്‌സ്

സെന്‍റിമെന്‍റല്‍ വാല്യൂ

ഹാംനെറ്റ്

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്‌റ്റര്‍ അനദര്‍

മാർട്ടി സുപ്രീം

എഫ്1

ബുഗോണിയ

മികച്ച സംവിധായകൻ

ചോലെ ഷാവോ (ഹാംനെറ്റ്)

ജോഷ് സ്ഫെഡി (മാർട്ടി സുപ്രീം)

പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്‌സൺ (വൺ ബാറ്റിൽ അനദർ)

ജോക്കിം ടയർ (സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ)

റയാൻ കൂഗ്ലർ (സ്‌ന്നേഴ്സ്)

മികച്ച നടൻ

തിമോത്തി ചാംലെറ്റ് (മാർട്ടി സുപ്രീം)

ലിയോനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ (വൺ ബാറ്റിൽ അനദർ)

ഏഥൻ ഹോക്ക് (ബ്ലൂ മൂൺ)

മൈക്കൽ ബി. ജോർദാൻ (സ്‌ന്നേഴ്സ്)

വാഗ്നർ മൗറ (ദി സീക്രട്ട് ഏജന്‍റ്)

മികച്ച നടി

ജെസ്സി ബുക്കിൾ (ഹാംനെറ്റ്)

റോസ് ബ്രീനേ ((If I Had I'd Kick You)

കാറ്റ് ഹഡ്‌സൺ (സോംഗ് സാങ് ബ്ലൂ)

റെനെറ്റ് റിൻസ്വ് (സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ)

എമ്മ സ്റ്റോൺ (ബുഗോണിയ)

മികച്ച സഹനടൻ

ബെനിസിയോ ഡെൽ ടോറോ (വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ഓഫ് അനദര്‍)

ജേക്കബ് എലോർഡി - ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ

ഡെൽറോയ് ലിൻഡ് (സ്‌ന്നേഴ്സ്)

ഷോൺ പെൻ -(വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ഓഫ് അനദര്‍)

സ്റ്റെല്ലൻ സ്കാർസ്ഗാർഡ് (സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ)

മികച്ച സഹനടി

എല്ലെ ഫാനിംഗ്

ഇംഗ ഇബ്സ്ഡോട്ടർ ലിലിയാസ്

ആമി മാഡിഗൻ

വാനുമി മൊസാകു

ടാനിയ ടെയ്‌ലർ

അഡാപ്റ്റഡ് തിരക്കഥ

ബുഗോണിയ

ഫ്രാങ്കൻ‌സ്റ്റൈൻ

ഹാംനെറ്റ്

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ഓഫ് അനദര്‍

ട്രെയിൻ ഡ്രീംസ്

മികച്ച ഒറിജിനൽ തിരക്കഥ

ബ്ലൂ മൂൺ

ഇറ്റ് വോസ് ആന്‍ ആക്‌സിഡന്‍റ്
മാർട്ടി സുപ്രീം

സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ

സ്‌ന്നേഴ്‌സ്

ആനിമേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം

ബട്ടര്‍ഫ്ലൈ

ഫോര്‍ എവര്‍ഗ്രീന്‍

ദി ഗേൾ ഹു ക്രൈഡ് പേൾസ്

റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് പ്ലാന്‍

ദി ത്രീ സിസ്റ്റേഴ്‌സ്

മികച്ച അഭിനേതാക്കൾ (പുതിയ വിഭാഗം)

ഹാംനെറ്റ്

മാർട്ടി സുപ്രീം

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്റ്റര്‍ അനദര്‍

ദി സീക്രട്ട് ഏജന്റ്

സ്‌ന്നേഴ്സ്

മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം

ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റീൻ - ഡാൻ ലോസ്റ്റ്സെൻ

മാർട്ടി സുപ്രീം - ഡാരിയസ് ഖോഡി

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്റ്റര്‍ അനദര്‍- മൈക്കൽ ബോമാൻ

സ്‌ന്നേഴ്സ് - ഓട്ടോമൻ ഡ്യൂറലാർഡ് അർക്കാപോവ്

ട്രെയിൻ ഡ്രീംസ് - അഡോൾഫോ വെലോസോ

മികച്ച ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ്

എഫ്1

മാർട്ടി സുപ്രീം

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്റ്റര്‍ അനദര്‍

സ്‌ന്നേഴ്സ്

സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ

മികച്ച മേക്കപ്പും ഹെയർസ്റ്റൈലും

ഫ്രാങ്കൻ‌സ്റ്റൈൻ

കൊക്കുഹോ

സ്‌ന്നേഴ്സ്

സ്മാഷിംഗ് മെഷീൻ

നെക്‌സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്‌ സിസ്റ്റര്‍

മികച്ച സ്കോർ

ബുഗോണിയ

ഫ്രാങ്കൻ‌സ്റ്റൈൻ

ഹാംനെറ്റ്

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്റ്റര്‍ അനദര്‍

സ്‌ന്നേഴ്സ്

മികച്ച ശബ്‌ദം

എഫ്1

ഫ്രാങ്കൻ‌സ്റ്റൈൻ

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്റ്റര്‍ അനദര്‍

സ്‌ന്നേഴ്സ്

സിറാത്ത്

വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ്‌സ്

അവതാർ: ഫയര്‍ ആന്‍ഡ് ആഷ്

എഫ്1

ജുറാസിക് വേൾഡ് റീ ബേര്‍ത്ത്

ദി ലോസ്റ്റ് ബസ്

സ്‌ന്നേഴ്‌സ്

പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ

ഫ്രാങ്കൻ‌സ്റ്റൈൻ

ഹാംനെറ്റ്

മാർട്ടി സുപ്രീം

വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്‌റ്റര്‍ അനദര്‍

സ്‌ന്നേഴ്‌സ്

ആനിമേറ്റഡ് ഫീച്ചർ ഫിലിം

ആർക്കോ

എലിയോ

കെ-പോപ്പ് ഡെമോൺ ഹണ്ടേഴ്‌സ്

ലിറ്റിൽ എമിലി ഓര്‍ ദി ക്യാരക്‌ടര്‍ ഓഫ് റെയ്ന്‍

സൂട്ടോപ്പിയ 2

അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിം

ദി സീക്രട്ട് ഏജന്‍റ് (ബ്രസീല്‍)

ഇറ്റ് വോസ് ആന്‍ ആക്‌സിഡന്‍റ് (ഫ്രാന്‍സ്)

സെന്‍റിമെന്‍റല്‍ വാല്യൂ( നോര്‍വേ)

സിരാറ്റ് (സ്പെയ്ന്‍)

ദി വോയ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദ് രാജാബ് (ടുനീഷ്യ)

ഡോക്യുമെന്ററി ഷോർട്ട് ഫിലിം

ഓള്‍ ദി എംറ്റി റൂംസ്

ആര്‍മ്‌ഡ് ഓണ്‍ലി വിത്ത് എ ക്യാമറ:ദി ലൈഫ് ആന്‍ഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് ബ്രെന്‍റ് റിനൗഡ്

ചില്‍ഡ്രന്‍ നോ മോര്‍: വേര്‍ ആന്‍ഡ് ആര്‍ ഗോണ്‍

ദി ഡെവില്‍ ഈസ് ബിസി

പെര്‍ഫെക്‌ടലി എ സ്‌ട്രെയിഞ്ചര്‍

ഡോക്യുമെന്ററി ഫീച്ചർ ഫിലിം

ദി അലബാമ സൊല്യൂഷന്‍

കം സീ മി ഇന്‍ ദ ഗുഡ് ലൈറ്റ്

കട്ടിംഗ് ത്രൂ റോക്‌സ്

മിസ്റ്റര്‍ നോബഡി എഗയ്‌ന്‍സ്റ്റ് പുടിന്‍

ദി പെര്‍ഫെക്‌ട് നെയ്‌ബര്‍

മിസ്റ്റർ നോബഡി എഗെയിൻസ്റ്റ് പുടിൻ

ഒറിജിനൽ ഗാനം

ഡിയര്‍ മി - ഡിയനേ വേര്‍ഷന്‍ റെലെന്‍റലെസ്നെസ്

ഗോള്‍ഡന്‍ കെ പോപ്പ് ഡെമോന്‍ ഹണ്ടേഴ്സ്

ഐ ലൈഡ് ടു യു- സ്‌ന്നേഴ്‌സ്

സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ജോയ്- വിവ വെര്‍ഡി

ട്രെയിന്‍ ഡ്രീംസ്

വസ്ത്രാലങ്കാരം

അവതാർ – ഫയർ ആൻഡ് ആഷസ് – ഡെബോറ എൽ. സ്കോട്ട്

ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ - ഗേറ്റ് ഹാലെ

ഹാംനെറ്റ് - മാലോഗോസിയ തുർജാൻസ്ക

മാർട്ടി സുപ്രീം - മിയാക്കോ ബെല്ലിസി

സിന്നേഴ്സ് - റൂത്ത് ഇ. കാർട്ടർ

ലൈവ് ആക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം

ബട്ട്ചേഴ്സ് സ്റ്റൈന്‍

എ ഫ്രന്‍റ് ഓഫ് ദൊറോത്തി

ജയ്‌ന്‍ ഓസ്റ്റിന്‍സ് പിരിഡ് ഓഫ് ഡ്രാമ

ഗായകർ

ടു പീപ്പിള്‍ എക്‌ചേഞ്ചിംഗ് സാലിവ

OSCARS 2026 NOMINATIONS FULL LIST
HOMEBOUND LOSES OSCAR RACE
OSCARS 2026
ACEDEMY AWARDS 2026
OSCARS 2026 UPDATE

