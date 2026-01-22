ഓസ്കര് നോമിനേഷന് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; ഇന്ത്യന് പ്രതീക്ഷ ഹോംബൗണ്ടില്! എപ്പോള് എവിടെ കാണാം
2026 ലെ ഓസ്കാര് അവാര്ഡ് നോമിനേഷന് പ്രഖ്യാപനത്തിനരികെയാണ്. ഓസ്കര് തത്സമയ പ്രഖ്യാപനം എവിടെ എപ്പോള് കാണാം. വിശദമായ വിവരങ്ങളിതാ…
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 2:28 PM IST
2026 ലെ അക്കാദമി അവാർഡ് നോമിനേഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രമേ ഉള്ളു. ഇന്ത്യന് സിനിമാസ്വാദാകര് കണ്ണുകള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഹോബൗണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്കാണ്.അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചര് സിനിമാ വിഭാഗത്തില് മത്സരിക്കുന്ന ഹോംബൗണ്ടാണ് ഇന്ത്യന് പ്രതീക്ഷ. ലിയോനാര്ഡോ ഡിക്രാപ്രിയോയുടെ വണ് ബാറ്റില് ആഫ്റ്റര് അനദര് ആണ് സാധ്യതകളില് മുന്നില്.
2026 ലെ ഓസ്കാർ നോമിനേഷനുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വാനോളമാണ്. ഒട്ടേറെ മികച്ച ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ഇരട്ട നോമിനേഷനുകള് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുതുമുഖ അഭിനേതാക്കള്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് ഉള്പ്പെടെയ 24 വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവചനവും നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത്തവണ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ നിരീക്ഷണം. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതല് ഓസ്കര് നോമിനേഷനുകള് നേടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ഓസ്കര് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്പ് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന വിശദമായ പട്ടിക ഇതാ
ഇരട്ട നോമിനേഷനുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള മുൻനിര സിനിമകൾ
- സിന്നേഴ്സ് - 14 നോമിനേഷനുകൾ
- വണ് ബാറ്റില് ആഫ്റ്റര് അനദര് - 13 നോമിനേഷനുകൾ
- ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ - 11 നോമിനേഷനുകൾ
- മാർട്ടി സുപ്രീം - 11 നോമിനേഷനുകൾ
- ഹാംനെറ്റ് - 10 നോമിനേഷനുകൾ
ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മത്സര ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നായി പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്സന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ' കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിലെ വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന പ്രീകോർഡർ അവാർഡുകൾ ഈ ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ തൂത്തുവാരി കഴിഞ്ഞു. ഓസ്കാറിൽ, നാല് അഭിനയ വിഭാഗങ്ങളിലും നോമിനേഷനുകൾ നേടിയേക്കാം. ഇതോടൊപ്പം അഭിനേതാക്കളിലും കടുത്ത മത്സരം നടക്കാനിടയുണ്ട്. ട
അഭിനേതാക്കള്
ലിയനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ
ചേസ് ഇൻഫിനിറ്റി
ഷോൺ പെൻ
ബെനിസിയോ ഡെൽ ടോറോ
ടെയാന ടെയ്ലർ
വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ എന്ന ചിത്രത്തിന് അവാര്ഡ് ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗം
- മികച്ച ചിത്രം
- മികച്ച സംവിധായകൻ (പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്സൺ)
- മികച്ച നടൻ
- മികച്ച നടി
- മികച്ച സഹനടൻ
- മികച്ച സഹനടി
- മികച്ച അവലംബിത തിരക്കഥ
- മികച്ച കാസ്റ്റിംഗ്
- മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം
- മികച്ച ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ്
- മികച്ച മേക്കപ്പ് & ഹെയർസ്റ്റൈൽ
- മികച്ച സ്കോർ
- മികച്ച ശബ്ദം
ഓസ്കര് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാന് സ്ന്നിഴ്സ്
റയാൻ കൂഗ്ലറുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന സിന്നേഴ്സ് മറ്റൊരു പ്രധാന മത്സര ചിത്രമാണ്. ക്രാഫ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടാതെ മികച്ച അവാർഡുകളും നേടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
സിന്നേഴ്സിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ നോമിനേഷനുകളും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓൾ എബൗട്ട് ഈവ്, ടൈറ്റാനിക്, ലാ ലാ ലാൻഡ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ 14 നോമിനേഷനുകൾക്കൊപ്പം എത്താൻ ഈ ചിത്രത്തിന് കഴിയും.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ
- മികച്ച ചിത്രം
- മികച്ച സംവിധായകൻ (റയാൻ കൂഗ്ലർ)
- മികച്ച നടൻ (മൈക്കൽ ബി ജോർദാൻ)
- മികച്ച സഹനടി (വുൻമി മൊസാകു)
- മികച്ച ഒറിജിനൽ തിരക്കഥ
- മികച്ച കാസ്റ്റിംഗ്
- മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം
- മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം
- മികച്ച ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ്
- മികച്ച മേക്കപ്പ് & ഹെയർസ്റ്റൈൽ
- മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ
- മികച്ച സ്കോർ
- മികച്ച ഗാനം (ഐ ലൈഡ് റ്റു യു)
- മികച്ച ശബ്ദം
ഓസ്കാർ 2026: പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായ നീരജ് ഗയ്വാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹോംബൗണ്ട്, അന്തിമ നോമിനേഷനിൽ ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഓസ്കാർ നോമിനേഷനുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് സിനിമകൾ
- ഹാംനെറ്റ് (ക്ലോയി ഷാവോ)
- ഫ്രാങ്കെൻസ്റ്റീൻ (ഗില്ലെർമോ ഡെൽ ടോറോ)
- മാർട്ടി സുപ്രീം (ജോഷ് സഫ്ഡി)
- വിക്കഡ്: ഫോർ ഗുഡ് (ജോൺ എം. ചു)
- ട്രെയിൻ ഡ്രീംസ് (ക്ലിന്റ് ബെന്റ്ലി)
- കാന്താര: അധ്യായം 1 (ഋഷഭ് ഷെട്ടി)
- മഹാവതാർ നരസിംഹ (അശ്വിൻ കുമാർ)
- തൻവി ദി ഗ്രേറ്റ് (അനുപെൻ ഖേർ)
- ദശാവതാരം (സുബോധ് ഖനോൽക്കർ)
2026 ഓസ്കാർ നോമിനേഷനുകൾ: തീയതിയും സമയവും
- നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ 2026 ജനുവരി 22 വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും.
- യുഎസ്എ: രാവിലെ 8:30 EST / രാവിലെ 5:30 PST
- ഇന്ത്യ: ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7 മണി
2026 ഓസ്കാർ നോമിനേഷനുകൾ: തത്സമയം എവിടെ കാണാം
കാഴ്ചക്കാർക്ക് പ്രഖ്യാപനം തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും:
- എബിസിയുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമേരിക്ക
- സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ: ഹുലു, ഡിസ്നി+, എബിസി ന്യൂസ് ലൈവ്
- Oscar.com, Oscar.org എന്നിവയിൽ സൗജന്യ സ്ട്രീമിംഗ്
- യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ടിക് ടോക്ക്, എക്സ് എന്നിവയിലെ അക്കാദമിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലും തത്സമയം കാണാന് കഴിയും
