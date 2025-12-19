ആടി തകര്ത്ത് വിജയ്; ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ജന നായകനിലെ പുത്തന് ഗാനം! സോഷ്യല് മീഡിയയിലും ട്രെന്ഡിങ്
ഇളയദളപതി വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമാണ് ജന നായകന്. പൊങ്കല് റിലീസായി ചിത്രം 2026 ജനുവരി 9 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന നിലയില് ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ജന നായകന്. പൊങ്കല് റിലീസായി ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് 2026 ജനുവരി 9ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് ഒരുക്കി ഒരു പേരേ വരളാറ് എന്ന ഗാനമാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രെന്ഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത്. വിശാല് മിശ്രയും അനിരുദ്ധും ചേര്ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവേകാണ് ഗാനത്തിന് വരികളെഴുതിയത്.
രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവട് വച്ച വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമാണ് ജന നായകന്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ താരത്തിന് ആശംസകളും അഭിനന്ദനകളും പ്രേക്ഷകര് നേരുന്നുണ്ട്. ഗാനം വിജയ് ആരാധകരും അണികളും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ 12 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം യുട്യൂബില് ഗാനം കണ്ടത്. 51 വയസുള്ള വിജയ്യുടെ നൃത്തത്തേയും ആരാധകര് ഏറെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്.
എന് നെഞ്ചില് കുടിയിറുക്കും എന്ന സംഭാഷണത്തോടെയാണ് ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തകര്ക്കാന് ശ്രമിച്ചാലും തകരില്ല നിനക്ക മുന്നില് ഒരു യുദ്ധമിനിയും തുടങ്ങിയ വരികളും ഗാനത്തിലുണ്ട്.
എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് ആണ് നിര്മിക്കുന്നത്. വിജയ്ക്കൊപ്പം മമിത ബൈജു, ബോബി ഡിയോള്, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, നരേന്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്, പ്രകാശ് രാജ്, പ്രിയാമണി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
പൊളിറ്റിക്കല് കൊമേഷ്യല് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുകയെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തവണത്തെ വിജയ് ചിത്രം വലിയ വരവേല്പ്പോടെയായിരിക്കും ആരാധകര് സ്വീകരിക്കുക. ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമായ ജനനായകന് മൂന്നു മണിക്കൂറും ആറ് മിനുറ്റുമാണ് ദൈര്ഘ്യമെന്നാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം.
ഡിസംബര് 31 ന് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതലാകും . ചിത്രത്തിന്റെ ഓവര്സീസ് വിതരണക്കാരായ ഫാര്സ് ഫിലിംസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
ദളപതി വിജയ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജനനായകന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറുന്ന ഒരാളാണ്. അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും മുന്നില് തലകുനിക്കാതെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് നേര്ക്കുനേര് പോരാടുന്ന നായകന്റെ യാത്രയാണ് ജനനായകന് എന്നാണ് സൂചന. പവര്ഫുള്ളായ രണ്ട് വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.
ഛായാഗ്രഹണം സത്യൻ സൂര്യൻ, എഡിറ്റിംഗ് പ്രദീപ് ഇ രാഗവ്, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ആൻൽ അരസു, കലാസംവിധാനം സെൽവ കുമാർ എന്നിവരാണ്.
