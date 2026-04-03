കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ 'ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്' ട്രെയിലര് പുറത്ത്; ചിത്രം ഏപ്രില് 15 ന് തിയേറ്ററുകളില്
വയനാട്ടിലെ തിരുനെല്ലിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്. വിഷു റിലീസായി ചിത്രം ഏപ്രില് 15 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 4:04 PM IST
സൂപ്പർഹിറ്റായ 'ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് ചിത്രത്തിനു ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണന് പൊതുവാളും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ'. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി.
തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ തോൽപ്പെട്ടിയിലെ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാനും റേഡിയോയുടെ സ്ഥിരം ശ്രോതാവു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്ന ശീലമുള്ള സേതുവായാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് ഈ ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നത്. പ്രണയവും ഇടിയും ആക്ഷനുമെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ഇതിന്റെ ടൈറ്റില് പോലെ തന്നെ ദുരൂഹമായ എന്തൊക്കെയോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ട്രെയിലര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 'വിപ്ലവകാരികൾക്ക് ഈ വേദനയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ', എന്ന് സേതു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തില് വിപ്ലവവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ട്രെയിലര്. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെ കണ്ടാലും അറിയിക്കണം എന്ന് ചിദംബരം സേതുവിനോട് പറയുമ്പോള് ചിത്രത്തില് എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകള് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
കുഞ്ചാക്കോ ബോബനൊപ്പം ദിലീഷ് പോത്തൻ, സജിൻ ഗോപു, ചിദംബരം, ജാഫർ ഇടുക്കി, സുധീഷ്, ശരണ്യ രാമചന്ദ്രൻ, പൂജ മോഹൻരാജ് എന്നീ താരങ്ങളേയും ട്രെയിലറില് കാണാം. ഇവര്ക്ക് പുറമേ റേഡിയോയും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതില് സേതു ഇഷ്ട ഗാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഗാനം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ കാണാം. എല്ലാത്തിലും റേഡിയോ വലിയ പ്രധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രമാകുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ വലിയ രീതിയില് ആകര്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ട്രെയിലര് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വയനാട് , തിരുനെല്ലി എന്നിവിടങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ.
മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും ഉദയ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസും ഉദയപിക്ചേഴ്സും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ വമ്പൻമാരായ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളുടെ ഒരുമിക്കൽ കൂടിയാണിത്.
ജസ്റ്റിന് സ്റ്റീഫൻ ആണ് കോ പ്രൊഡ്യുസർ. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ സന്തോഷ് കൃഷ്ണന്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ചാർജ് അഖിൽ യശോധരൻ. ക്യാമറ അർജുൻ സേതു. എഡിറ്റർ മനോജ് കണ്ണോത്ത്. സംഗീതം ഡോൺ വിൻസന്റ്. ആർട്ട് ഇന്ദുലാൽ കാവീദ് . സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീനിവാസൻ.
സൗണ്ട് മിക്സിങ് വിപിൻ നായർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നവീൻ പി തോമസ്. മേക്കപ്പ് റോണെക്സ് സേവ്യർ. കോസ്റ്റ്യൂം മെൽവി ജെ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ദീപക് പരമേശ്വർ.ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അജിത്ത് വേലായുധൻ. സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ കലൈ കിംഗ്സണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ആന്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഹെഡ് ബബിന് ബാവബു, പി ആര് ഒ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്, സ്റ്റില്സ് പ്രേം ലാല് പട്ടാഴി,മാര്ക്കറ്റിംഗ് സൗത്ത് ഫ്രെയിംസ് എന്റര്ടൈന്മെന്റ്. ഡിജിറ്റല് പ്രമോഷന്സ് ആഷിഫ് അലി, മാര്ട്ടിന് ജോര്ജ്, അഡ്വര്ടൈസിങ് ബ്രിങ്ഫോര്ത്ത് അഡ്വര്ടൈസിങ്, ഡിസൈന്സ് ഓള്ഡ് മങ്ക്സ്, വിതരണം മാജിക് ഫ്രെയിംസ്.
