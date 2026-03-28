'കെമസ്‌ട്രി ടീച്ചര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട്'; ഒരു ദുരുഹ സാഹചര്യത്തിലെ കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ആദ്യ ഗാനമെത്തി

ചിത്രത്തിന്‍റെ പേര് പോലെ തന്നെ നിഗൂഢതയിലേക്കാണോ സംഘർഷ ഭരിതമാണോയെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൂടിയായിരിക്കും ഈ ചിത്രം നൽകുന്നത്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 10:17 AM IST

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായി രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ‌ന്‍ പൊതുവാൾ രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്യുന്ന 'ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. 'ഞാൻ ആൽക്കലി' എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

രതീഷ് ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പൊതുവാളിന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് ഡോണ്‍ വിന്‍സന്‍റ് ഈണമിട്ട ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് കപില്‍ കപിലനും നെഹാ നായരുമാണ്.

വളരെ രസകരമായ ഒരു തുടക്കമാണ് ഗാനരംഗത്തിന്. ഒരു എഫ്.എം. റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഗാനത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. 'ആർക്കെങ്കിലും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സേതു…?എഫ്.എം. റേഡിയോയിലെ അവതാരിക സേതുവിനോടു ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ട്... ഉണ്ട്... കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർക്ക്…സേതുവിൻ്റെ സ്വന്തം കെമിസ്ടിടീച്ചർക്കു വേണ്ടി ഈ ഗാനം ഞങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ' നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണർത്തുന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

ഗൃഹാതുര പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്നേഹത്തിനും സൗഹൃദത്തിനുമൊക്കെ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഈ ഗാനം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, സജിൻ ഗോപുഎന്നിവരാണ് ഈ ഗാന രംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കൾ. കൗതുകകരമായ അവതരണവും, ദൃശ്യാവിഷ്ക്കാരണവും, ആലാപനവും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഈ ഗാനം.

വയനാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പേര് പോലെ തന്നെ നിഗൂഢതയിലേക്കാണോ സംഘർഷ ഭരിതമാണോയെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൂടിയായിരിക്കും ഈ ചിത്രം നൽകുന്നത്. വലിയമുതൽമുടക്കിൽ നൂതനമായ സാങ്കേതികമികവോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഏപ്രിലിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും ഉദയ പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ ബാനറിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ വമ്പൻമാരായ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളുടെ ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. മാജിക് ഫ്രെയിംസും ഉദയ പിക്‌ചേഴ്‌സും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

കുഞ്ചക്കോ ബോബനൊപ്പം ദിലീഷ് പോത്തൻ, സജിൻ ഗോപു, ചിദംബരം, സുധീഷ്, ജാഫർ ഇടുക്കി, രാജേഷ് മാധവൻ, ഷാഹി കബീർ, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ്, ശരണ്യ രാമചന്ദ്രൻ, പൂജ മോഹൻരാജ്, ദിവ്യ രതീഷ് പൊതുവാൾ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ കൊ- പ്രൊഡ്യൂസർ ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ, നവീൻ പി തോമസ്. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അഖിൽ യശോധരൻ. ക്യാമറ അർജുൻ സേതു. എഡിറ്റർ മനോജ് കണ്ണോത്ത്. സംഗീതം ഡോൺ വിൻസന്റ്. ആർട്ട് ഇന്ദുലാൽ കാവീട്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീനിവാസൻ. സൗണ്ട് മിക്‌സിങ് വിപിൻ നായർ. മേക്കപ്പ് റോണെക്‌സ് സേവ്യർ. കോസ്റ്റ്യൂം മെൽവി ജെ. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ദീപക് പരമേശ്വരൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അജിത്ത് വേലായുധൻ. സ്റ്റണ്ട്‌സ് വിക്കി നന്ദഗോപാൽ. ഡിഐ സപ്ത വിഷൻ, കളറിസ്റ്റ് ജോയ്‌നർ തോമസ്, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർസ് തോമസ് ജോർജ്, നൗഫൽ വി എം,വൈശാഖ് മനോഹരൻ. പിആർഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

സ്റ്റിൽസ് പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, മാർക്കറ്റിങ് സൗത്ത് ഫ്രെയിംസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്, മാർട്ടിൻ ജോർജ് ആറ്റവേലിൽ. അഡ്വർടൈസിങ് ബ്രിങ് ഫോർത്ത്. ഡിസൈൻസ് യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്, വിതരണം മാജിക് ഫ്രെയിംസ് റിലീസ്.

