ഈ വര്‍ഷം ഗൂഗിളില്‍ തിരഞ്ഞ ആദ്യ പത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരേയൊരു ചിത്രം

സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ബിഗ്ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വര്‍ഷം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഇത്തവള ആളുകള്‍ ഗൂഗിളില്‍ തിരഞ്ഞ പത്തു ചിത്രങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

GOOGLES TOP 10 MOST SEARCHED MOVIES UNNI MUKUNDAN MARCO MOVIE
Representative image (Getty Images)
2024 അവസാനിക്കാന്‍ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു. സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ബിഗ്ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വര്‍ഷം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 100 കോടി ചിത്രങ്ങള്‍ കടന്നത് വേറെയും. എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം ഗൂഗിളില്‍ തിരഞ്ഞ 10 സിനിമകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയാളം.

ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിര്‍മിച്ച് ഹനീഫ് അദേനി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ നായകനായ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രം മാര്‍ക്കോയാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തിരഞ്ഞത്. ഗൂഗിളില്‍ ആളുകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തിരഞ്ഞ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോള്‍ ആദ്യ പത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരേയൊരു ചിത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ എമ്പുരാനും തുടരും എന്നീചിത്രവും മമ്മൂട്ടിയുടെ ബസൂക്കയും ഡൊമനിക്കുമൊക്കെ റീലീസായെങ്കിലും ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ഹിറ്റായ മാര്‍ക്കോയാണ്.

മാര്‍ക്കോയ്ക്ക് പുറമെ ഗൂഗിളിന്‍റെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബോളിവുഡ് ചിത്രം സയ്യാരയാണ്. കാന്താര രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്, മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കൂലിയുമാണുള്ളത്. വാര്‍ 2, സോനം തേരി കസം എന്നിവയും തൊട്ടു പിന്നാലെയുണ്ട്. ആറാം സ്ഥാനത്താണ് മാര്‍ക്കോ. ഹൗസ്ഫുള്‍5, ഗെയിം ചേഞ്ചര്‍, മിസിസ്, മഹാവതാര്‍ നരസിംഹ എന്നിവയാണ് മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ (ETV Bharat)

അഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് 2024 ഡിസംബര്‍ 20 നാണ് മാര്‍ക്കോ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ചു ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആഗോളതലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തുടക്കം മുതല്‍ വന്‍ വരവേല്‍പ്പായിരുന്നു 'മാര്‍ക്കോ'യ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. തിയേറ്ററുകളില്‍ 100 ദിവസം പിന്നിട്ട ഈ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒടിടിയിലും തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

സിനിമയിലെ പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയത് കലൈ കിങ്സണ്‍ ആണ്. ഏഴോളം ഫൈറ്റ് സീനുകളാണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മാർക്കോയിലെ ഏറ്റവും ബ്രൂട്ടലായ രംഗമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലൈമാക്‌സ്.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ (ETV Bharat)

മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ വയലന്‍റ് ചിത്രമായ 'മാർക്കോ'യ്ക്ക് ബോളിവുഡ് സിനിമകളായ 'അനിമൽ', 'കിൽ' തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് സമാനമായി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സെൻസർ ബോർഡ് നൽകിയിരുന്നത്. ഒരു എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിത്രമായിട്ട് കൂടി വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് മാര്‍ക്കോയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.

പരുക്കൻ ഗെറ്റപ്പിൽ എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു ഗ്യാങ്സ്‌റ്റർ ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍റെയും ജഗദീഷിന്‍റെയും അസാധ്യമായ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങള്‍ സിനിമയിലുണ്ട്.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, ജഗദീഷ് എന്നിവരെ കൂടാതെ സിദ്ദീഖ്, ആൻസൺ പോൾ, അഭിമന്യു തിലകൻ, കബീർ ദുഹാൻസിംഗ് (ടർബോ ഫെയിം), യുക്‌തി തരേജ തുടങ്ങിയവരും നിരവധി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും ഒട്ടേറെ പുതുമുഖ താരങ്ങളും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാസീവ് - വയലൻസ് സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍, ഹനീഫ് അദേനി (ETV Bharat)

ഛായാഗ്രഹണം: ചന്ദ്രു സെൽവരാജ്, ചിത്രസംയോജനം: ഷമീർ മുഹമ്മദ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്, ഓഡിയോഗ്രഫി: രാജകൃഷ്ണൻ എം ആർ, കലാസംവിധാനം: സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ്: സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യും&ഡിസൈൻ: ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, പ്രൊമോഷൻ കൺസൽട്ടൻറ്: വിപിൻ കുമാർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

