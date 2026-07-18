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ഓണക്കാലം സിനിമാക്കാലം; തിയേറ്ററുകള്‍ പൂരപ്പറമ്പാക്കാന്‍ വമ്പന്‍ റിലീസുകള്‍, 'തുടക്കം' മുതല്‍ 'ഖലീഫ' വരെ, ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍

ഓണത്തിന്‍റെ ആഘോഷം ഇരട്ടിയാക്കാൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വമ്പൻ സിനിമകളാണ് എത്തുന്നത്, വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ മുതല്‍ ദുൽഖർ സല്‍മാന്‍ വരെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതാ.

ONAM RELEASE MOVIES NEW MALAYALAM MOVIE RELEASE THUDAKKAM MOVIE RELEASE NIVIN PAULY MAMITHA BAIJU MOVIE
Onam theatrical release movies (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 1:39 PM IST

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ണം എന്നാൽ സദ്യയും പൂക്കളവും മാത്രമല്ല, സിനിമയും കൂടിയാണ്. കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകൾ ആഘോഷത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു വേദിയായി മാറുന്ന സമയമാണ് ഓരോ ഓണക്കാലവും. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒന്നിച്ച് പുതിയ സിനിമകൾ കാണുക എന്നത് മലയാളികളുടെ ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ വർഷവും നിർമാതാക്കളും സംവിധായകരും താരങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഓണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇത്തവണയും അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇത്തവണത്തെ ഓണച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വൈവിധ്യമാണ്. കുടുംബസമേതം ആസ്വദിക്കാവുന്ന സിനിമകൾ മുതൽ മാസ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകളും സസ്പെൻസ് ഡ്രാമകളും പ്രണയവും ഹാസ്യവും നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളും വരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള റിലീസുകളാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

പൃഥ്വിരാജ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ, നിവിൻ പോളി, സൂര്യ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ആർ. മാധവൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ഓണച്ചിത്രങ്ങളുമായി എത്തുമ്പോൾ, മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന 'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രവും ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2026ലെ ഓണം മലയാള സിനിമയ്ക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കും ആഘോഷ സീസണായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉയരുന്നത്.

ഓണാഘോഷത്തെ വർണാഭമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രധാന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ…

'തുടക്കം' – വിസ്‌മയ അഭിനയജീവിതത്തിന്‍റെ തുടക്കം

ഓണച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗതുകമുണർത്തുന്ന സിനിമയാണ് 'തുടക്കം'. മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന്.

ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ കുടുംബകഥയാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന. മോഹൻലാലും വിസ്‌മയയും ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ആന്‍റണിയും, അരവിന്ദ് സദാശിവനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അഖിൽ കൃഷ്‌ണ, ജൂഡ് ആന്‍റണി, ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആശീർവാദ് സിനിമാസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സായ് കുമാർ, മനോജ് കെ. ജയൻ, കോട്ടയം രമേശ്, ജാഫർ ഇടുക്കി, ഗണേഷ് കുമാർ, ചിപ്പി തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 7-നാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്.

'ഖലീഫ' – പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ ആക്ഷൻ വിരുന്ന്

വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഖലീഫ' ഓണച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.ജിനു ഏബ്രഹാമിന്‍റെ തിരക്കഥയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും പ്രതികാരവും പശ്ചാത്തലമാക്കിയ ക്രൈം ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുമ്പോൾ മോഹൻലാലും ടൊവിനോ തോമസും നിർണായക വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

കൃതി ഷെട്ടി, ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് റിലീസാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബോളിവുഡ് താരം നീല്‍ നിതിന്‍ മുകേഷും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. നീൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഖലീഫ.

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഒരുക്കുന്ന ഖലീഫയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലിയായി മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തും. ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ നായകനായ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ താരനിരയിൽ ഉണ്ടാകും. മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൊച്ചു മകനായ കഥാപാത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി.

'പ്രതികാരം സുവർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടും' എന്നാണ് സിനിമയുടെ ടാഗ്‌ലൈൻ. 'പോക്കിരി രാജ’യ്ക്കു ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ലണ്ടൻ, ദുബായ്, കേരളം, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ആയാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' – നിവിൻ പോളി- മമിത ബൈജു ചിത്രം

'തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ', 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു' എന്നീ വിജയചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗിരീഷ് എ.ഡി. ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും സംഗീത് പ്രതാപും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ചിത്രം പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള ദമ്പതികളുടെ ജീവിതം ഹാസ്യവും പ്രണയവും ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റൊമാന്‍റിക് കോമഡിയാണ്.

കിരൺ ജോസിയും ഗിരീഷ് എ.ഡിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനയ് ഫോർട്ട്, ബിന്ദു പണിക്കർ, ശ്രിന്ദ, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ, സുരേഷ് കൃഷ്‌ണ, ശ്യാം മോഹൻ എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 21 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

ONAM RELEASE MOVIES NEW MALAYALAM MOVIE RELEASE THUDAKKAM MOVIE RELEASE NIVIN PAULY MAMITHA BAIJU MOVIE
Bethlehem Kudumba Unit (Photo: Movie Poster)

'പ്രേമലു'വിന്‍റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രവുമാണ് ഇത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിനൊപ്പം നിവിൻ പോളി ആദ്യമായി കൈകോർക്കുന്ന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' സ്വന്തമാക്കുന്നു.

'ഐ ആം ഗെയിം' – ദുൽഖറിന്‍റെ മാസ് ത്രില്ലർ

'ഗോദ', 'ആർഡിഎക്‌സ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം നഹാസ് ഹിദായത്ത് ഒരുക്കുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം' ഓണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകളിൽ ഒന്നാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ സംയുക്ത വിശ്വനാഥാണ് നായിക. ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യത്തെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചൂതാട്ടക്കാരന്‍റെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

മിഷ്കിൻ, കതിർ, വിനയ് ഫോർട്ട്, ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ താരനിരയും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

ഓണം റിലീസായി 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. തെന്നിന്ത്യയിലെ നൂറിലധികം ലൊക്കേഷനുകളില്‍ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായ ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാസ്വാദകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ONAM RELEASE MOVIES NEW MALAYALAM MOVIE RELEASE THUDAKKAM MOVIE RELEASE NIVIN PAULY MAMITHA BAIJU MOVIE
I'm Game (Photo: Movie Poster)

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമായാണ് ഐ ആം ഗെയിം ഒരുങ്ങുന്നത്. വേഫെറര്‍ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ജോം വര്‍ഗീസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം രചിച്ചത് ഷഹബാസ് റഷീദും ആദര്‍ശ് സുകുമാരനും ചേര്‍ന്നാണ്.

'ഐ ആം ഗെയിം'. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രം, മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്'- സൂര്യയും മമിത ബൈജുവും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം

തമിഴ് സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ഓണച്ചിത്രമാണ് 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്'. സൂര്യയും മമിത ബൈജുവും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. രാധിക ശരത്കുമാറും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യാന്തര ഷൂട്ടറുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 14-നാണ് റിലീസ്.

സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ നാൽപത്തിയാറാം ചിത്രമായി എത്തുന്ന ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’, ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ ലക്കി ഭാസ്‌കറിന് ശേഷം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി തന്നെയാണ് ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നതും.

40 ാം വയസിലും തന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. സൂര്യയുടെ ഗെറ്റപ്പും സ്റ്റൈലുമെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഫോർച്യൂൺ ഫോര്‍ സിനിമാസുമായി ചേര്‍ന്ന്, സിതാര എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍‍മെന്‍റ്സ് ബാനറിൽ സൂര്യദേവര നാഗ വംശി, സായ് സൗജന്യ എന്നിവരാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകര സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളിയായ നിമിഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്.

ജി.ഡി. നായിഡുവിന്‍റെ ജീവിതം പറയുന്ന 'ജിഡിഎൻ'

ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക ചരിത്രത്തിലെ അതുല്യ വ്യക്തിത്വമായ ഗോപാലസ്വാമി ദൊരൈസ്വാമി നായിഡു (ജി.ഡി. നായിഡു)വിന്‍റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ ചിത്രമാണ് 'ജിഡിഎൻ'.

നവാഗതനും പ്രമുഖ പരസ്യ സംവിധായകനുമായ കൃഷ്‌ണ കുമാർ രാമകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആർ. മാധവനും പ്രിയാമണിയുമാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. സത്യരാജ്, ദുഷാര വിജയൻ, ജയറാം എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 7-നാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. വേറിട്ട ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ മാധവന്‍ എത്തുന്നത്.

' റോക്കട്രി: ദി നമ്പി ഇഫക്‌ട്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം 2022 ലെ മികച്ച ഫീച്ചര്‍ ഫിലിമിലുള്ള ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വര്‍ഗീസ് മൂലന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സും ട്രൈകളര്‍ ഫിലിംസും മീഡിയ മാക്‌സ് എന്‍റര്‍ടെന്‍മെന്‍റ്സും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. തമിഴില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം തമിഴിന് പുറമെ മലയാളം, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായി പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ റിലീയാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ജി.ഡി.നായിഡുവിന്‍റെ ജന്മസ്ഥലമായ കോയമ്പത്തൂരിലാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

'പിന്നാലെ' – നിഗൂഢതയും സസ്പെൻസും നിറച്ച് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ

ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ നായകനാകുന്ന 'പിന്നാലെ' സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ആരാധകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ദുരൂഹ മോഷണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ജിസോ ജോസാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

അങ്കമാലി ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ രാഹുൽ മാധവ്, രാജേഷ് പറവൂർ, ഗബ്രി ജോസ്, സ്പടികം ജോർജ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 6-നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

ഓണം ആഘോഷമാക്കാൻ സിനിമാലോകം ഒരുങ്ങി

ഇത്തവണത്തെ ഓണച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വൈവിധ്യമാണ്. കുടുംബസമേതം ആസ്വദിക്കാവുന്ന സിനിമകൾ മുതൽ മാസ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകളും സസ്പെൻസ് ഡ്രാമകളും പ്രണയവും ഹാസ്യവും നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളും വരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള റിലീസുകളാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റം, പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ വമ്പൻ ആക്ഷൻ ചിത്രം, ദുൽഖറിന്‍റെ പുതിയ അവതാരം, നിവിൻ പോളി–മമിത ബൈജു കൂട്ടുകെട്ട്, സൂര്യയുടെ തമിഴ് ചിത്രം, മാധവന്‍റെ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ സിനിമ എന്നിങ്ങനെ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇത്തവണ എത്തുന്നുണ്ട്.

സദ്യയുടെ രുചിയോടൊപ്പം വെള്ളിത്തിരയിലെ കാഴ്ചവിരുന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക്, ഈ ഓണം സിനിമയുടെ നിറവും ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചൂടും ഒരുപോലെ സമ്മാനിക്കുന്ന സീസണായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

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ONAM RELEASE MOVIES
NEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
THUDAKKAM MOVIE RELEASE
NIVIN PAULY MAMITHA BAIJU MOVIE
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