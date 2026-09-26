നിവിൻ്റെ ചിരി കൊണ്ടുപോയ ഓണക്കാലം; അടി പതറിയ വമ്പൻ താര ചിത്രങ്ങൾ, ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ 'അതിമനോഹരം'
ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പോലെയുള്ള പഴകിയ ആശയങ്ങളുള്ള സിനിമകൾ എന്തിന് എടുക്കുന്നു എന്നതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 2:01 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഓണാഘോഷ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ പേരെഴുതി ചേർത്തു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം 150 കോടി രൂപയിൽ അധികം കളക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രമായി ബെത്ലഹേം മാറി. ഓണക്കാലം മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇത്തവണ നിവിൻ പോളിക്കൊപ്പം ആയിരുന്നുവെന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമയും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയുമായ സുരേഷ് ഷേണായ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഖലീഫ, അയാം ഗെയിം തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ബജറ്റിൽ എത്തിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അടിപതറയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു സിനിമകൾക്കും സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി ഗംഭീരമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് ലഭിച്ചത്. എങ്കിലും പ്രേക്ഷക പിന്തുണ ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റുള്ള സിനിമകൾക്ക് കളം വിടേണ്ടതായി വന്നു.
മലയാളത്തിൽ നിലവിൽ ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റും അല്ലാത്ത സിനിമകൾ വാഷ് ഔട്ടും ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് സുരേഷ് ഷേണായ് പറയുകയുണ്ടായി.
പരാജയപ്പെട്ട ഖലീഫയും ഐ ആം ഗെയിമും
ഈ ഓണക്കാലം തിയേറ്റർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. ഉറപ്പായും ഓണം ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി. ചിത്രത്തിന് റിപ്പീറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം സിനിമ കണ്ടവർ വീണ്ടും വീണ്ടും സിനിമ കാണാൻ എത്തിയ ചരിത്രം ഇവിടെ സംഭവിച്ചു. അടുത്തകാലത്തായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ്.
നിവിൻ്റെ സിനിമയെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഖലീഫയും ഐ ആം ഗെയിമും വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയ സിനിമകളായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാകാം ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായത്. പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഓണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടാണ് ഐ ആം ഗെയിം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. എന്നിട്ടും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം ചിത്രത്തിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയുടെ സബ്ജക്ട് വിട്ട് ഒരു കളി പുതിയകാലത്ത് ഇല്ല. നമ്മൾ എത്ര വലിയ പണം മുടക്കി, എത്ര വലിയ താരങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചു, എത്ര മികച്ച മേക്കിങ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല കഥയില്ലെങ്കിൽ സിനിമ താഴെ പോകും. എന്നാൽ ചെറിയ സിനിമകൾ വലിയ ആശയവുമായി വന്നു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. പലപ്പോഴും സിനിമയുടെ മേക്കിങ് നിലവാരം ഉയരുമ്പോൾ കഥയിൽ കോംപ്രമൈസുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ടോ?
അങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് സുരേഷ് ഷെണോയ്. ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് ഒരു കുടുംബചിത്രം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു ലൗ സ്റ്റോറി ആണ്. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഘടകം ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശയം പരിശോധിച്ചാൽ ഐ ആം ഗെയിം, ഖലീഫ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ നിരാശയോടെ കണ്ടിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. വളരെ നിരാശയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടു സിനിമയ്ക്കും. ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് പല പ്രേക്ഷകർക്കും ജീവിതവുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ പോയിൻ്റാണ്.
ബെത്ലഹേം കണക്ക് സത്യമാണ്
നിലവിൽ സിനിമകളുടെ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ എല്ലാം തന്നെ സത്യസന്ധമാണ്.
ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് 150 കോടി രൂപ കേരളത്തിൽനിന്ന് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായ കണക്കാണ്. അത്രയും ആളുകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെപ്പോലുള്ള തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഷെണോയ് പറഞ്ഞു.
പണം വാങ്ങിയുള്ള പ്രമോഷന്
പ്രസ്തുത വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവിധ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുമായി ഇ ടിവി ഭാരത് സംസാരിച്ചു. സിനിമകളുടെ വിജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് നടത്തിയത്. സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാൽ അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
കേരളത്തിലെ 95% ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും ചലച്ചിത്ര നിർമാതാക്കളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയാണ് സിനിമയെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളുടെയും ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആദ്യദിന ഹൈപ്പുകൾ കൊണ്ട് സിനിമയെ ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കാൻ ആകില്ല. പണം വാങ്ങിയുള്ള റിവ്യൂവും, മറ്റ് പ്രമോഷണൽ പരിപാടികളും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. സിനിമയുടെ തുടക്കകാലത്ത് ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ തിയേറ്റർ വിജയമാകുന്നോ. അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുന്നുള്ളൂ.
ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം ആ സിനിമയുടെ ആശയത്തിലുള്ള പുതുമ തന്നെയാണ്. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പോലെയുള്ള പഴകിയ ആശയങ്ങളുള്ള സിനിമകൾ എന്തിന് എടുക്കുന്നു എന്നതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. മിക്ക സിനിമകളും മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും തിരിച്ചുപിടിക്കാതെയാണ് തിയേറ്റർ വിടുന്നത്. ഓൺലൈൻ പ്രമോഷനുകൾ നിർമാതാവിൻ്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ മാത്രം.
ലോകയുടെ വിജയം പറയുന്നത്
ടെക്നിക്കൽപരമായും മികച്ചു നിന്നാലേ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ലോക. ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം മാത്രമല്ല വിജയ ഘടകമായത്. ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവർ കണ്ട, ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സിനിമകളിലൂടെ വേണം. മലയാളം സിനിമയാണ്, ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങളിപ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സിനിമ നന്നായാൽ മതി.
താരങ്ങൾ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇടവേള എടുക്കണമെന്നും ചില സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിവിൻ പോളിയുടെ ഒരു ചിത്രം ഇത്രയും വലിയ വിജയമാകാൻ കാരണം തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള ഇടവേള തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ജയസൂര്യയുടെ ഒരു ചിത്രം വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ വിജയമായിരിക്കും. മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും പോലും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പടങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതൊരു വിജയ ഘടകമാണ്. പുതുമയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരേ കാസ്റ്റിംഗ് ആവർത്തിക്കുന്നതും പ്രേക്ഷകരിൽ അരോചകം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യായും ആശയും
പോസ്റ്റ് ഓണം റിലീസായി എത്തിയ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ എന്ന ചിത്രം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ചിത്രം കാണാൻ പ്രേക്ഷകരെത്തുന്നു. അതേ സിനിമയോടൊപ്പം റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആശ. ചിത്രം മികച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ എന്ന ചിത്രത്തോടൊപ്പം ആശയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. രണ്ട് സിനിമകളുടെയും ആശയം മികച്ചതായിരുന്നു എങ്കിലും ആശ എന്ന ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ എന്ന ചിത്രം വൈഡ് റിലീസ് ആയിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. അതാണ് കളക്ഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ കാരണം. ധൂമകേതു, ആരം പോലെയുള്ള സിനിമകൾ പുതുതായി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടും ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും കളക്ഷൻ ഡ്രോപ്പില്ലാതെ മുന്നേറുന്നുണ്ട്.
അതാണ് മികച്ച ആശയത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കുമെന്ന പറയാന് കാരണമെന്നും സുരേഷ് ഷേണായി പറഞ്ഞു. അത് കാണാൻ ആളുണ്ടാകും. തിയേറ്ററിൻ്റെ എണ്ണം കണക്കിൽ എടുക്കേണ്ട. ആശ പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇനിയും കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ഇവിടെ തുടരും. ബഡ്ജറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
അന്യഭാഷാ ട്രെൻഡിലെ മാറ്റം
2025നെ വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2026 ന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സുരേഷ് ഷേണായ് പറയുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളും കളക്ഷൻ്റെയും വിജയശതമാനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്.
അന്യഭാഷാ സിനിമകൾ കാണാൻ ആളില്ല എന്ന ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആശയമുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും പ്രേക്ഷകർ കാണും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആശയം മികച്ചതായി ഒരു ചിത്രം വന്നാൽ തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കും എന്നതിനുള്ള വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റ്.
അർജുൻ സർജ നായകനായ ഒരു സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആര് വരും എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ആശയം മികച്ചത് ആയപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ഘടകം അല്ലാതായി മാറി. കേരളത്തിൽ വലിയ കളക്ഷനാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് നേടിയത്.
ഓണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എത്തിയ ഡിസി എന്ന ചലച്ചിത്രം വമ്പൻ വിജയമായിരുന്നു. സൂര്യയുടെ വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ് എന്ന ചിത്രം തരക്കേടില്ലാതെ പോയി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അന്യഭാഷ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തോ ഒരു വിയോജിപ്പ് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് മാറി.
പത്തുവർഷം മുൻപ് വരെ അന്യഭാഷ സിനിമകളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ആശയമികവുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവിടെയും വമ്പൻ താര ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ തകർന്നു വീഴുകയാണ്. കണക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഭാഷ സിനിമ വിജയിക്കാൻ ഒരു ഘടകമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹനുമാൻ അൻഷ് എന്ന ചലച്ചിത്രം. ഞെട്ടിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ആണ് ആ സിനിമ കേരളത്തിൽനിന്ന് നേടിയത്.
ആശയത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന സിനിമ
ഓണക്കാലം വലിയതരക്കേടില്ലാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയതെന്നും സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയിൽ വിജയശതമാനം കൂടിയിട്ടില്ല എന്ന് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടന വക്താവ് പറയുകയുണ്ടായി. വിജയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വലിയ കളക്ഷൻ നേടുന്നു. പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നു. പല വലിയ നിർമാതാക്കളും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഈ വർഷവും നേരിട്ടത്. കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നഷ്ടം കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആശയ മികവുള്ള സിനിമകൾ എക്കാലവും തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയം നേടുമെന്ന് പ്രശസ്ത പിആർഒ എ എസ് ദിനേശ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വമ്പൻ ബജറ്റും മേക്കിങ്ങുമുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വിദേശ സിനിമകൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണ പ്രേക്ഷകരും കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആശയത്തിലാണ് സിനിമകളുടെ നിലനിൽപ്പ്. മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും സിനിമകൾ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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