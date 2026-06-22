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'മഞ്ജു വാര്യര്‍ ആകുമെന്ന്' ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞ ആ ചെല്ലക്കുട്ടി! തെന്നിന്ത്യയുടെ ക്രഷ്; മമിത ബൈജുവിന് ഇന്ന് പിറന്നാള്‍

ഇന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ തിരക്കു പിടിച്ച നടിമാരില്‍ ഒരാളായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമിത. മലയാളത്തില്‍ മാത്രമല്ല തമിഴിലും ചുവടറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ താരസുന്ദരി.

MAMITHA BAIJU MALAYALAM ACTOR CELEBRITY BIRTHDAY MAMITHA BAIJU JOURNEY
Mamitha Baiju (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 11:19 AM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജുവിന് ഇന്ന് 24-ാം പിറന്നാൾ. മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരനിരയിൽ തന്‍റേതായ ഇടം നേടിയ മമിത ഇന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തും തെന്നിന്ത്യയിലുടനീളം വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുള്ള നടിയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായ മമിതയുടെ ഈ താരപദവിക്ക് പിന്നിൽ വർഷങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നവും കഠിനാധ്വാനവും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.

പ്രേമലുയിലെ ചുറുചുറുക്കും കുസൃതിയും നിറഞ്ഞ റീനുവാണ് പലർക്കും മമിതയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ചിരിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു നീണ്ട യാത്രയുണ്ട്. 2001 ജൂൺ 22-ന് കോട്ടയത്തെ കിടങ്ങൂരിൽ ജനിച്ച മമിത, ഡോ. ബൈജുവിന്‍റെയും മിനിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മണിക്കുട്ടിയെന്ന ചെല്ലക്കുട്ടി. കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം, മമിത ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധിക്കുന്ന തമിഴ് സൂപ്പർതാരം വിജയ്‌യുടെ ജന്മദിനവും ഇതേ ദിവസമാണ്.

ജനിച്ചപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പേര് "നമിത" എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സഹോദരൻ മിഥുനിന്‍റെ പേരിന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് "മമിത" എന്നായിരുന്നു. സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തപ്പോള്‍ ഹെഡ്‌മിസ്ട്രസ് ആണ് പേരിലെ മാറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് മമിതയായി മാറിയത്.

മമിത ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കലാരംഗത്തോട് വലിയ താൽപര്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. മകന്‍ ജനിച്ച് രണ്ടു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് മമിതയുടെ ജനനം. മകളായി ജനിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പം അവളെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന സ്വപ്നവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

കിടങ്ങൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തിയിരുന്ന ഗിരിജ ടീച്ചറുടെ കീഴിലായിരുന്നു മമിതയുടെ ആദ്യ നൃത്തപാഠങ്ങൾ. നൃത്തത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കുഞ്ഞു മമിതയെ കണ്ടപ്പോൾ, "ഇവൾ ഒരുനാൾ മഞ്ജു വാര്യർ പോലെ ഉയരും" എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നതായാണ് കുടുംബം ഓർക്കുന്നത്.

ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരങ്ങളും നൃത്തവേദികളും ബാല്യകാലം മുതൽ മമിതയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോകമായിരുന്നു. മിസ് ഇന്ത്യ വേഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ കുട്ടി, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള സ്വപ്നം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടില്ല. ആ സ്വപ്നമാണ് ഇന്ന് അവളെ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റിയത്.

2017-ൽ സർവോപരി പാലാക്കാരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മമിതയുടെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം. വലിയ കഥാപാത്രമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഓരോ അവസരവും പഠിക്കാനും വളരാനുമുള്ള ഒരു വേദിയായാണ് മമിത കണ്ടത്. തുടർന്ന് ഹണി ബീ 2, വികൃതി, ഓപ്പറേഷൻ ജാവ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. ചെറിയ വേഷങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പിന്നീട് വന്നു ഖോ ഖോ. ഒരു സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അത്രയും സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിച്ച മമിതയ്ക്ക് വലിയ പ്രശംസ ലഭിച്ചു. സിനിമാ പ്രേമികൾ പറയാൻ തുടങ്ങി — 'ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭാവിയുണ്ടെന്ന്.

അതിന് പിന്നാലെ എത്തി സൂപ്പർ ശരണ്യ. കോളജ് ക്യാമ്പസിലെ സൗഹൃദങ്ങളും പ്രണയവും നിറഞ്ഞ ആ സിനിമയിൽ മമിതയുടെ പ്രകടനം യുവാക്കളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവളുടെ ഫാൻ ബേസ് വേഗത്തിൽ വളർന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രണയ വിലാസത്തിലെത്തി.

എന്നാൽ 2024-ൽ സംഭവിച്ചതാണ് മമിതയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവ്. പ്രേമലു. റീനു എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചതോടെ കഥ മാറി. റീനു എന്ന കഥാപാത്രം മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നായിക കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. കേരളത്തിന് പുറത്തും ഈ സിനിമ വലിയ വിജയമായതോടെ കേരളത്തിന് പുറത്തും തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, കർണാടക തുടങ്ങി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മമിതയ്ക്ക് ആരാധകരായി. റീലുകളും എഡിറ്റുകളും ഫാൻ പേജുകളും കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ തിരക്കു പിടിച്ച നടിമാരില്‍ ഒരാളായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമിത. മലയാളത്തില്‍ മാത്രമല്ല തമിഴിലും ചുവടറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ താരസുന്ദരി.

തമിഴ് സൂപ്പർതാരം ദളപതി വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രമായ ജന നായകനില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ മമിത തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറി. ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു മമിതയുടെ വേഷം.

ഇപ്പോഴിതാ സെന്‍സേഷന്‍ നായിക എന്ന പേര് സ്വന്തമാക്കിരിക്കുകയാണ് മമിത. റെബല്‍ ആണ് മമിതയുടെ തമിഴിലിലെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം. ഇരുണ്ടവാനത്തിലും വേഷമിട്ടു. പ്രദീപ് രംഗനാഥനോടൊപ്പം ഡ്യൂഡിളില്‍ തിളങ്ങിയതോടെ മമിത ധനുഷിന്‍റെ നായികയായി കരയിലുമെത്തി. ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്. സൂര്യയുടെ നായികയായാണ് മമിതയുടെ വരവ്. ഇതിലെ ആദ്യ ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു. മമിതയുടെ നൃത്തം തന്നെയാണ് ഈ ഗാനത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്.

കിടങ്ങൂരിലെ ആ കുഞ്ഞുമിടുക്കിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ പ്രിയതാരമായി വളർന്ന മമിത ബൈജുവിന് ഇ ടിവിയുടെ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍.

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MAMITHA BAIJU
MALAYALAM ACTOR
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MAMITHA BAIJU JOURNEY
HAPPY BIRTHDAY MAMITHA BAIJU

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