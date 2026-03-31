ഹിറ്റ് ചിത്രം ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗിന് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഒമര്‍ ലുലു

സിജു വില്‍സണ്‍, ദൃശ്യ രഘുനാഥ് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗ് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച ചിത്രമാണ്.

HAPPY WEDDING 2 ANNOUNCED OMAR LULU DIRECTOR HAPPY WEDDING MALAYALAM MOVIE ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗ് സിനിമ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 5:19 PM IST

ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗ് എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രം റിലീസായി പത്തു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമര്‍ ലുലു. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ അതേ ഴോണറില്‍തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് സംവിധായകന്‍ ഒമര്‍ ലുലു സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

സിജു വിൽസൺ, ഷറഫുദ്ദീന്‍, സൗബിൻ ഷാഹിർ, സുധി കോപ്പ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച റൊമാൻ്റിക് കോമഡി ചിത്രമാണ് ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗ്. എന്നാല്‍ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായിരിക്കില്ല രണ്ടാം ഭാഗമെന്നാണ് സംവിധായകന്‍ അറിയിച്ചത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ അഭിനേതാക്കളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇത് നിര്‍മിക്കുക. ഈ വര്‍ഷം അവസാനമോ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യമോ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും സംവിധായകന്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗ് തിയേറ്ററുകളില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ വിജയമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. തുടക്കത്തില്‍ കുറച്ച് തിയേറ്ററുകളില്‍ മാത്രമായിരുന്നു പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്. ഇത് അധികം പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. യുവാക്കളെ സിനിമ ആകര്‍ഷിച്ചതോടെ മികച്ച വിജയം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളുടെ ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ പ്രമേയം. സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ വേഷത്തിലാണ് എത്തിയത്.

ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗിന് ശേഷം ഒമര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചങ്ക്സ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ലൈംഗിക നിറഞ്ഞ നര്‍മത്തിന് ഏറെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും ചിത്രം യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു. പിന്നീട് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഒരു അഡാര്‍ ലവും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യരുടെ ഒരു ഗാനരംഗത്തിലെ കണ്ണിറുക്കല്‍ ഏറെ തരംഗമായിരുന്നു. ഇതോടെ ചിത്രം വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറി.

ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിംഗിന് ശേഷം ആറ് സിനിമകള്‍ ഒമര്‍ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്‌തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കരിയര്‍ഡ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.

അതേസമയം രണ്ടാം ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ സംവിധായകന്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. മനീഷ് കെ.സിയും പ്രനീഷും ചേർന്നെഴുതിയ ചിത്രം നിർമിച്ചത് നാസർ അലിയായിരുന്നു. സിനു സിദ്ധാർഥ് ഛായാഗ്രാഹകനായ ചിത്രത്തിന് അരുൺ മുരളീധരൻ സംഗീതവും വിമൽ ടി.കെ. പശ്ചാത്തലസംഗീതവുമൊരുക്കി.

ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തിയത് ദൃശ്യ രഘുനാഥ് ആയിരുന്നു. അനു സിത്താരയും ഇതില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇവരെ കൂടാതെ ഗ്രേസ് ആന്‍റണി, മെറീന മൈക്കിള്‍ എന്നിവരും ഇതില്‍ വേഷമിട്ടിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുക്കുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍.

2024 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബാഡ് ബോയ്സ് ആണ് ഒമർ ലുലുവിന്റേതായി ഒടുവിൽ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, റഹ്മാൻ, ബാബു ആന്റണി, ഷീലു എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയത്.

