ഒരേ ദിവസം റിലീസ്! ബോക്സ് ഓഫിസില് വന് പോരാട്ടം; മമ്മൂട്ടി-ധനുഷ് ചിത്രം 'ഓം', ദുല്ഖറിന്റെ 'എ ഒ ടി' ആദ്യദിനത്തില് എത്ര നേടി
പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്ത സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് 'ആകാശംലോ ഒക താര'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 10:26 AM IST
വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ രണ്ട് വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ധനുഷ്- മമ്മൂട്ടി നായകനായ 'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ', ദുൽഖർ സൽമാന്റെ 'ആകാശംലോ ഒക താര'. ആദ്യമായി ഒരേ ദിവസം മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുല്ഖറിന്റെയും ചിത്രങ്ങള് തിയേറ്ററില് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് വരവേറ്റത്.
ഒട്ടേറെ താരങ്ങളും വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി എത്തിയ ചിത്രങ്ങള് ആദ്യദിന ബോക്സ് ഓഫിസിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളും ആരാധകരും ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ധനുഷിന്റെ 'ഓം' മികച്ച തുടക്കവുമായി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കലക്ഷനോടെയാണ് ദുൽഖറിന്റെ ചിത്രം തിയേറ്റർ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യദിന കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരുചിത്രങ്ങളും തമ്മിൽ 11 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്.
ധനുഷിന്റെ 'ഓം' മികച്ച ഓപ്പണിങ്ങുമായി
ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ആദ്യദിനം മികച്ച പ്രകടനമാണ് 'ഓം' കാഴ്ചവെച്ചത്. വ്യവസായ നിരീക്ഷണ വെബ്സൈറ്റായ സാക്നിൽക്കിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രം ആദ്യദിനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 17.77 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ നേടി. ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 20.55 കോടി രൂപയാണ്. 17.77 കോടി രൂപയാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തില് മാത്രം ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 11 കോടി രൂപയിലധികം ചിത്രം നേടി.
തമിഴ് പതിപ്പിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിച്ചത്. 3,333 ഷോകളിൽ നിന്ന് 9.58 കോടി രൂപയാണ് തമിഴ് പതിപ്പ് നേടിയത്. 1,478 ഷോകളിലൂടെ തെലുഗു പതിപ്പ് 3.09 കോടി രൂപയും 831 ഷോകളിലൂടെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 30 ലക്ഷം രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യദിനം ആകെ 5,642 ഷോകളാണ് ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. 31.55 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം നേടിയത്.
തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ തെലുഗു വിപണിയിൽ ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിങ് നേടിയ ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും 'ഓം' സ്വന്തമാക്കിയതായെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഭാഷകളിലായി ഒരേസമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയ ചിത്രം ആദ്യദിനം തന്നെ മികച്ച തിയേറ്റർ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദുൽഖറിന്റെ 'ആകാശംലോ ഒക താര'യ്ക്ക് ആദ്യദിനം
വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ എത്തിയ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര'യ്ക്ക് ആദ്യദിനം പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം നേടാനായില്ല. സാക്നിൽക്കിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1.71 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 2.02 കോടി രൂപയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും തെലുഗു പതിപ്പിൽ നിന്നാണ്. 1,272 ഷോകളിലൂടെ 1.70 കോടി രൂപ തെലുഗു പതിപ്പ് നേടിയപ്പോൾ, തമിഴ് പതിപ്പിന് ഒരു ഷോയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യദിനം ആകെ 1,273 ഷോകളാണ് ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 77 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്.
പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്ത സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് 'ആകാശംലോ ഒക താര'. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന കൽപ്പന എന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കുമിടയിലും തന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് ഭർത്താവ് കൃഷ്ണയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. ദുൽഖർ സൽമാനാണ് കൃഷ്ണയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രുതി ഹാസൻ എയ്റോസ്പേസ് എൻജിനീയറായ രോഹിണിയായും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നു. ഒരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
ആദ്യദിന കളക്ഷനിൽ 16.26 കോടിയുടെ വ്യത്യാസം
ഇരുചിത്രങ്ങളുടെയും ആദ്യദിന ബോക്സ് ഓഫീസ് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 'ഓം' വ്യക്തമായ ആധിപത്യമാണ് പുലർത്തുന്നത്. 17.97 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ നേടിയ ധനുഷ് ചിത്രം, 1.71 കോടി രൂപ നേടിയ ദുൽഖർ ചിത്രത്തേക്കാൾ 16.26 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. തിയേറ്റർ ഷോകളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 'ഓം' 5,642 ഷോകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ 'ആകാശംലോ ഒക താര'യ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 1,273 ഷോകൾ മാത്രമാണ്.
ഭാഷാ പതിപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രകടനത്തിലെ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി പതിപ്പുകളിലൂടെ 'ഓം' വിവിധ വിപണികളിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടിയപ്പോൾ, 'ആകാശംലോ ഒക താര'യുടെ കലക്ഷന്റെ ഭൂരിഭാഗവും തെലുഗു പതിപ്പിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിലും ആദ്യദിന കണക്കുകളിൽ തെലുഗു പതിപ്പിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുള്ളത്.
വമ്പൻ താരനിരയുമായി 'ഓം'
രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ'. ധനുഷ് പളനിവേൽ എന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. രക്തചന്ദന കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിലേക്ക് മരംവെട്ടുകാരന്റെ വേഷത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി അവരുടെ ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയെ തകർക്കുകയാണ് കഥാപാത്രത്തിന്കറെ ലക്ഷ്യം.
സായ് പല്ലവി എഎസ്പി നിത്യ റെഡ്ഡി ഐപിഎസായി വേഷമിടുന്നു. കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തയായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ബർമ കാർത്തികേയനായി മമ്മൂട്ടിയും എത്തുന്നു. സിയ എന്ന പേരിലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീലീല റോജയായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നസറുദ്ദീൻ ഷാ, ഇന്ദ്രൻസ്, സഞ്ജയ് സ്വരൂപ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
വണ്ടർബാർ ഫിലിംസിന്റെയും ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും ബാനറുകളിൽ ശ്രദ്ധ അഗർവാൾ, ധനുഷ്, അസ്മത് ജഗ്മാഗ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സായ് അഭ്യാങ്കറാണ് സംഗീതസംവിധാനം. എഴിൽ അരസു കെ ഛായാഗ്രഹണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 മണിക്കൂർ 58 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രം നവംബർ 20നാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്.
വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവുമായി ദുൽഖറിന്റെ ചിത്രം
പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആകാശംലോ ഒക താര'യിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, സാത്വിക വീരവള്ളി, ശ്രുതി ഹാസൻ, റുഹാനി ശർമ്മ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണയായി ദുൽഖറും കൽപ്പനയായി സാത്വികയും എത്തുന്നു. രോഹിണിയായി ശ്രുതി ഹാസനും ബിജിലിയായി റുഹാനി ശർമ്മയും വേഷമിടുന്നു.
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകാനുള്ള കൽപ്പനയുടെ സ്വപ്നവും അതിനായി അവളെ സഹായിക്കുന്ന ഭർത്താവ് കൃഷ്ണയുടെ ശ്രമങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. റോക്കറ്റ് നിർമിക്കാൻ ഒരു സംഘത്തെ തേടുന്ന എയ്റോസ്പേസ് എൻജിനീയറായ രോഹിണിയുടെ വരവോടെ ഇവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് പുതിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നു.
ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ സന്ദീപ് ഗുന്നവും രമ്യ ഗുന്നവും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്ന സിനിമയും ഗീത ആർട്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തെലുങ്ക്, മലയാളം, തമിഴ് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്.
ആദ്യദിന കണക്കുകൾ ധനുഷിന്റെ 'ഓം' വ്യക്തമായ വിജയിയായി മാറിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും തിയേറ്റർ യാത്ര ഇപ്പോഴും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. വാരാന്ത്യത്തിലെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ബുക്കിങ്ങും ഇരു ചിത്രങ്ങളുടെയും ബോക്സ് ഓഫീസ് ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.
ശക്തമായ തുടക്കം നിലനിർത്താൻ 'ഓമി'ന് കഴിയുമോ എന്നും ആദ്യദിനത്തിലെ മന്ദഗതിയിൽ നിന്ന് മുന്നേറാൻ ദുൽഖറിന്റെ 'ആകാശംലോ ഒക താര'യ്ക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുമാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.