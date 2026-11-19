തിയേറ്റര് ഇളക്കിമറിക്കാന് ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും! 'ഓം' നാളെയെത്തും, അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ മികച്ച പ്രകടനം; 15 കോടി കടന്ന് ചിത്രം
'ഓം' സിനിമയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 12:39 PM IST
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ഓം' തിയേറ്ററുകളിലെത്താൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം. നവംബർ 20ന് ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ആറ് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 15.73 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ 13.51 കോടി രൂപയാണ് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 10.50 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. 13,845 ഷോകളിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം.
റിലീസിന് ശേഷമുള്ള അഞ്ചുദിവസത്തെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് പരിശോധിക്കുമ്പോള് തന്നെ മികച്ച പ്രകടനമാണ്. നവംബര് 24 ല് മാത്രം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ 1.03 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള കലക്ഷൻ 86.87 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 1,147 ഷോകളിലായി 85,059 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 16.62 ലക്ഷം രൂപ ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.
തെലുഗു പതിപ്പാണ് അഞ്ചാം ദിവസത്തെ ബുക്കിങ്ങിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആകെ കലക്ഷന്റെ 70 ശതമാനവും തെലുഗു പതിപ്പിൽ നിന്നാണ്. 650 ഷോകളിലായി 72.28 ലക്ഷം രൂപയാണ് തെലുഗു പതിപ്പ് നേടിയത്. ബ്ലോക്ക് സീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ 62.06 ലക്ഷം രൂപ. തമിഴ് പതിപ്പ് 431 ഷോകളിൽ നിന്ന് 31.04 ലക്ഷം രൂപയും നേടി. ഹിന്ദി പതിപ്പിന് 16,600 രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെലങ്കാനയാണ് മുന്നിൽ. 36.67 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവിടെനിന്നുള്ള കലക്ഷൻ. 34.16 ലക്ഷം രൂപയുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രണ്ടാമതും 27.03 ലക്ഷം രൂപയുമായി തമിഴ്നാട് മൂന്നാമതുമുണ്ട്. നഗരങ്ങളിൽ ഹൈദരാബാദാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 12.11 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചത്. ചെന്നൈ 5.72 ലക്ഷം രൂപയും വിജയവാഡ 3.65 ലക്ഷം രൂപയും നേടി. തെലുഗു പതിപ്പിന്റെ ബുക്കിങ്ങിൽ ഹൈദരാബാദും വിജയവാഡയും വിശാഖപട്ടണവുമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അതേസമയം, തമിഴ് പതിപ്പിന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നത്. റിലീസിന് ഒരു ദിവസം ശേഷിക്കെ രാവിലെ മുതൽ മാത്രം 4.47 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ബുക്കിങ്ങും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറും ടീസറും ഇതിനകം വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന രക്തചന്ദനക്കടത്തും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. അധികാരവും നിയമവും അതിജീവനവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കൊപ്പം ആക്ഷനും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
ചിത്രത്തിൽ കാർത്തിക്കേയൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ശക്തനായ കഥാപാത്രമാണ് ബർമ കാർത്തിക്കേയൻ. ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രവുമായി ഇയാൾക്കുള്ള ബന്ധവും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്.
സായ് പല്ലവിയും ശ്രീലീലയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് സായ് പല്ലവി അഭിനയിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസ് സേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഇന്റർപോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ ചുമതലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നിത്യ. ചിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും ഈ കഥാപാത്രമാണ്. ബോളിവുഡ് താരം നസീറുദ്ദീൻ ഷായും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ധനുഷിന്റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസുമായി സഹകരിച്ച് ആർടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സായ് അഭ്യങ്കറാണ് സംഗീത സംവിധാനം. എഴിൽ അരസു ഛായാഗ്രഹണവും കലൈവാനൻ ആർ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു. ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'ഓം' എന്ന് വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ് മേധാവി ശ്രേയസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വലിയ താരനിരയും ആക്ഷൻ പശ്ചാത്തലവും മികച്ച അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങും ചിത്രത്തിന് മേൽ പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 20ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.